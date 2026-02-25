News Brevi – 25.02.2026

AEROPORTI DI PUGLIA: CHIUSURA TEMPORANEA AEROPORTO DI FOGGIA – Aeroporti di Puglia in un comnunicato informa: “Aeroporti di Puglia comunica che, a causa della necessità di procedere a interventi di manutenzione della pista di volo, finalizzati al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza operativa, l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia resterà chiuso al traffico aereo nei giorni 17, 18 e 19 marzo 2026. Durante le giornate indicate, tutti i voli da e per Foggia saranno cancellati. I passeggeri sono invitati a contattare la compagnia Aeroitalia per informazioni relative a eventuali riprotezioni o soluzioni alternative di viaggio. Le operazioni ripartiranno regolarmente a partire dal 20 marzo 2026″.

ACCADEMIA AERONAUTICA: GIURA IL 23° CORSO APPLICATIVO RUOLO SPECIALE – Mercoledì 24 febbraio, presso il Teatro dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, si è svolta la solenne cerimonia di giuramento individuale di 48 Ufficiali appartenenti al 23° Corso Applicativo – Ruolo Speciale. I Sottotenenti (28 dell’Arma Aeronautica, 16 del Genio Aeronautico e 4 del Corpo di Commissariato) hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma individuale, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto e alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Davide CIPELLETTI e del Vice Capo Reparto Formazione e Addestramento, Colonnello Simone Agostino ROCCA. Presenti anche i familiari ed una rappresentanza del quadro permanente. Il giuramento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso formativo degli Ufficiali, sancendo l’impegno al servizio del Paese e dell’Aeronautica Militare. La cerimonia ha assunto un forte valore istituzionale e simbolico, celebrando la crescita umana e professionale dei giovani Ufficiali, chiamati a ricoprire incarichi di responsabilità dopo un periodo di formazione tecnico-operativa. Nel suo intervento, il Generale Cipelletti ha evidenziato gli ottimi risultati raggiunti dai frequentatori e ha sottolineato il valore del momento: “Diventare ufficiali significa guidare e decidere, ma soprattutto rispondere delle proprie scelte. Significa essere esempio, prima ancora che Comandanti. Significa rappresentare l’Istituzione in ogni contesto, con equilibrio nei momenti ordinari e fermezza in quelli più complessi. La credibilità dell’Aeronautica Militare non risiede soltanto nei sistemi che impiega o nelle capacità operative che esprime. Risiede nella qualità morale e professionale delle donne e degli uomini che la servono. E’ su di voi, è su tutti noi, che si fonda la credibilità”. Il Corso applicativo, ruolo speciale si articola di due moduli: il primo, modulo militare, comune a tutti i frequentatori, ha lo scopo di fornire la preparazione militare di base e comprende materie trasversali quali compiti e funzioni di comando, ordinamento della Difesa e dell’Aeronautica Militare, logistica militare, tecniche di comunicazione. Il secondo è il modulo professionale, diversificato in base alla categoria di appartenenza, si svolge in Accademia o presso i Reparti di competenza. Come da tradizione, al nuovo corso è stato assegnato un nome, la cui iniziale si identifica con quella del Corso regolare più giovane. Giove il nome scelto, rappresenta, quindi, un ideale di guida, equilibrio e autorevolezza, elementi fondamentali per chi opera in ambienti complessi e dinamici e deve mantenere stabilità e coordinamento tra diverse realtà operative. L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. E’ un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di selezionare e formare i giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Oltre ai Corsi Regolari presso l’Istituto vengono inoltre svolti i Corsi per gli Allievi Ufficiali (Piloti e Navigatori di Complemento e Ferma Prefissata), corsi per Sottotenenti a nomina diretta (sia del Ruolo Normale che del Ruolo Speciale) infine, nel Piano degli Studi dell’Accademia, sono previsti Corsi a connotazione specialistica aeronautica, a favore di personale straniero e di altre Forze Armate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES AMPLIA LA FLESSIBILITA’ DI PAGAMENTO IN KENYA GRAZIE A CELLULANT – Emirates informa: “Emirates ha introdotto una split-payment solution per i viaggiatori in Kenya, grazie a una partnership strategica di lunga data con Cellulant, azienda leader in Africa nel settore delle tecnologie per i pagamenti. La funzionalità Split-Payment, abilitata da Tingg, il gateway di pagamento di Cellulant, ha debuttato in Kenya e si prevede che verrà estesa ad altri mercati africani nei prossimi mesi. Disponibile sul sito web di Emirates, la funzionalità Split-Payment di Tingg offre una maggiore flessibilità finanziaria consentendo ai clienti di combinare più metodi di pagamento tra mobile money, mobile banking e carte di credito e di debito locali. La partnership consente inoltre ai clienti di effettuare un pagamento iniziale online, seguito da un massimo di quattro rate aggiuntive nell’arco di 24 ore, sbloccando un maggiore potere d’acquisto e rendendo le tariffe aeree più accessibili ai clienti che privilegiano l’utilizzo del mobile”. “Con centinaia di milioni di africani che si affidano al mobile money come metodo di pagamento preferito, estendere questa comodità ai pagamenti di viaggio globali è essenziale”, ha affermato Michael Muriuki, Chief Product and Technology Officer, Cellulant. “Grazie a Tingg, consentiamo ai clienti Emirates di completare transazioni di alto valore senza problemi, senza che i limiti di transazione diventino un ostacolo all’accesso”. Christophe Leloup, Country Manager di Emirates per il Kenya, ha dichiarato: “Il Kenya è uno dei mercati più dinamici della nostra rete globale e siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza del cliente in ogni punto di contatto, incluso il processo di prenotazione. Introducendo i pagamenti frazionati, tramite Tingg di Cellulant, otteniamo maggiore flessibilità e praticità, consentendo al contempo a un maggior numero di clienti di accedere ai nostri prodotti e servizi di livello mondiale”. “Il mobile money è la forma di pagamento dominante in Africa. Tuttavia, nonostante la sua ampia diffusione, i limiti per transazione e giornalieri sui portafogli mobili spesso impediscono ai clienti di completare acquisti di valore elevato, come i biglietti aerei internazionali, costringendoli ad abbandonare le prenotazioni. Introducendo la soluzione di pagamento suddiviso disponibile tramite la piattaforma di pagamento Tingg di Cellulant, Emirates affronta direttamente questa sfida consentendo ai clienti di completare le prenotazioni dei biglietti rimanendo entro i limiti imposti dal fornitore. La funzionalità di pagamento si aggiunge alla vasta gamma di altre opzioni di finanziamento di Emirates, progettate per rendere i biglietti aerei più accessibili ai clienti. In Kenya Emirates consente i pagamenti tramite app mobili come M-Pesa e Safaricom o tramite bonifico bancario mobile, tramite banche partner, tramite Cellulant. In tutta la regione, Emirates e Cellulant facilitano anche una varietà di opzioni di finanziamento in 14 mercati africani, come Sudafrica, Ghana e Zimbabwe. Il lancio avviene in concomitanza con l’aggiunta di un terzo volo giornaliero sulla rotta Dubai-Nairobi dal 1° marzo 2026, aumentando la capacità su una rotta che ha registrato una forte domanda. Negli ultimi mesi, Emirates ha operato i suoi doppi voli giornalieri con un load factor costantemente elevato, riflettendo la crescente domanda di viaggi aerei tra il Kenya e le destinazioni globali”, conclude Emirates.

AMERICAN RIPRENDE LE OPERAZIONI NEL NORD-EST DOPO LA TEMPESTA INVERNALE HERNANDO – American informa: “American Airlines sta riprendendo le operazioni in tutto il Nord-Est dopo la tempesta invernale Hernando, che ha portato oltre 60 cm di neve in molte aree. American ha ripreso i voli al John F. Kennedy International Airport (JFK), al LaGuardia Airport (LGA) e al Boston Logan International Airport (BOS). Anche altri aeroporti del Nord-Est riprenderanno le operazioni, tra cui Rhode Island T.F. Green International Airport (PVD) in Providence, che ha ricevuto quasi 90 cm di neve. Le operazioni sono riprese anche al Reagan National Airport (DCA) e al Philadelphia International Airport (PHL). Per aiutare i clienti a raggiungere e tornare dal Nord-Est, American ha aggiunto voli extra, per un totale di oltre 4.000 posti, inclusi voli operati da alcuni dei velivoli più grandi di American”. “Vorrei ringraziare i membri del nostro team, insieme ai nostri airport, vendor and federal partners, per il duro lavoro che ci ha permesso di riavviare le nostre operazioni così rapidamente dopo una significativa tempesta invernale, che ha avuto un impatto sull’intero settore”, ha dichiarato David Seymour, Chief Operating Officer, American. “American è nota per la sua rapidità di recupero e la tempesta invernale Hernando è un ottimo esempio di come il nostro team si unisca per i nostri clienti”. “Un travel alert rimane in vigore fino al 25 febbraio, consentendo ai clienti idonei una maggiore flessibilità per apportare modifiche proattive ai propri piani di viaggio. Tutti i dettagli sono disponibili su aa.com”, conclude American.

DELTA: INFORMAZIONI SULLA TEMPESTA INVERNALE HERNANDO – Delta informa: “A causa delle forti nevicate in tutto il Nord-Est, le autorità aeroportuali locali si stanno concentrando sulla rimozione della neve e sulla manutenzione di piste e vie di rullaggio, mentre la tempesta si attenua. Prevediamo una ripresa graduale dei voli a LGA, JFK e BOS, in base alle condizioni aeroportuali e alle attuali indicazioni delle autorità aeroportuali locali. Sono possibili ritardi e ulteriori modifiche agli orari con la ripresa delle operazioni. I clienti sono invitati a continuare a monitorare lo stato del proprio volo nell’app Delta o su delta.com per informazioni più aggiornate. È ancora in vigore un fare-difference waiver che offre ai clienti con viaggi prenotati entro il 25 febbraio opzioni flessibili di riprenotazione. Qualsiasi viaggio riprenotato deve iniziare entro e non oltre il 28 febbraio e i clienti possono gestire il proprio viaggio direttamente nell’app Delta o su delta.com. La sicurezza dei clienti Delta e del nostro personale rimane la priorità assoluta, mentre monitoriamo attentamente le condizioni aeroportuali e riprendiamo le operazioni nel Nord-Est”.

AIRBUS: NUOVI TRAGUARDI PER LA WAKE ENERGY RETRIEVAL COLLABORATION – Airbus informa: “L’anno scorso Airbus, in collaborazione con compagnie aeree e Air Navigation Service Providers (ANSP), ha completato con successo una nuova fase di sperimentazione per il SESAR Joint Undertaking (JU) GEESE project. GEESE sta per “Gain Environmental Efficiency by Saving Energy” ed è stato lanciato nel 2023. Cofinanziato dall’European Union (EU), il progetto mira a mappare come abilitare e ampliare le Wake Energy Retrieval (WER) operations in tutta Europa. La tecnica “WER” prevede che una coppia di aerei voli in formazione, consentendo all’aereo che segue di beneficiare dell’uplift generata dai vortici dell’aereo precedente, riducendo la spinta richiesta dai suoi motori. Una volta operativo, il Wake Energy Retrieval ha il potenziale per consentire un risparmio di carburante fino al 5% sui voli a lungo raggio. WER è stato esplorato da Airbus, nell’ambito del suo fello’fly concept, e successivamente adottato dal programma europeo SESAR. Sia “fello’fly” che “GEESE” sono un riferimento alla capacità delle oche in migrazione di volare in formazione in modo efficiente. I GEESE trials sono stati condotti da Airbus, in collaborazione con le compagnie aeree Air France, Delta Airlines, French Bee e Virgin Atlantic, utilizzando i loro aeromobili A350. Tra i partner operativi figuravano AirNav Ireland, DSNA, EUROCONTROL e NATS. Tra settembre e ottobre 2025, il team ha effettuato otto pairings (su 11 tentati) sul Nord Atlantico per testare il processo di interazione di questi voli all’interno dell’ecosistema ATM durante il tragitto verso il punto di incontro, prima di iniziare il volo abbinato. Le coppie di voli sono state miste e le compagnie aeree hanno collaborato per determinare le opzioni migliori in base ai loro programmi. In particolare, sebbene l’A350 fosse l’aereo utilizzato nelle prove, qualsiasi aereo in grado di effettuare voli a lungo raggio avrebbe potuto essere utilizzato”. “Nel complesso, i partner hanno convalidato con successo il processo operativo necessario per guidare due voli commerciali indipendenti a incontrarsi in un orario e luogo precisi, mantenendo al contempo la completa separazione verticale e rispettando le normative del traffico aereo. Sebbene i wake energy retrieval flights non siano ancora stati testati con le compagnie aeree, il successo del rendezvous pairing process è un primo passo fondamentale verso tale obiettivo. L’Airbus Pairing Assistance Tool (PAT) calcola le nuove rotte di volo e le meeting instructions in real-time. Il PAT è uno strumento centralizzato sviluppato da Airbus, a cui compagnie aeree, operatori OCC e ATC hanno accesso tramite un’interfaccia il cui prototipo per le prove è stato sviluppato in collaborazione con EUROCONTROL. Inoltre, poiché è integrato in Airbus, non sono state necessarie modifiche fisiche all’aereo per queste prove, poiché possono utilizzare la tecnologia di bordo esistente come il Flight Management System (FMS) standard e il pilota automatico”, prosegue Airbus. “In futuro, il successo e lo slancio delle sperimentazioni sopra descritte hanno dato il via alla fase successiva dell’iniziativa GEESE dell’EU, “GEESE 2″, con due obiettivi principali: in primo luogo, continuare a lavorare sull’integrazione del WER concept nell’ATM ecosystem, nonché estendere la dimostrazione di fattibilità a nuove compagnie aeree, nuovi airspace e nuovi flussi di traffico. In secondo luogo, perfezionare la definizione delle procedure per gli equipaggi di volo a supporto delle WER operations. Durante GEESE 2, la separazione degli aeromobili rimarrà la stessa di GEESE. GEESE 2 continuerà a riunire e coinvolgere i numerosi partner già presenti in GEESE: Airbus, NATS, DSNA, EUROCONTROL, AirNav Ireland, INDRA, Air France, Virgin Atlantic, Delta Air Lines, French Bee, UAB, CIRA, oltre ad alcuni nuovi partecipanti, tra cui NavCanada, Lufthansa, SWISS e Thales”, conclude Airbus.

EASYJET ESPANDE IL SUO UNIFORM DONATION SCHEME ALLE PERSONE IN CERCA DI LAVORO – easyJet informa: “Dopo il successo del lancio del programma tra i bambini delle scuole alla fine del 2025 tramite il Level Trust, easyJet ha ampliato il suo crew uniform donation scheme, con l’obiettivo di fornire a chi cerca lavoro abbigliamento elegante e professionale per colloqui, lavoro e uso quotidiano. Secondo i dati dell’Office for National Statistics (ONS) pubblicati questa settimana, la disoccupazione è aumentata drasticamente del 5,2%, il livello più alto in quasi cinque anni, lasciando quasi due milioni di persone dai 16 anni in su senza lavoro. Eppure, si stima che attualmente nel Regno Unito ci siano 734.000 posti di lavoro vacanti. Una nuova ricerca di easyJet mostra che la mancanza di accesso a indumenti da lavoro eleganti è un fattore significativo nella creazione di questa disparità, spesso trascurata ma che in realtà impedisce a molte persone di cercare e ottenere opportunità di lavoro. Per questo motivo easyJet punta a riutilizzare migliaia di capi di abbigliamento, tra cui pantaloni, camicie, maglioni, blazer e cappotti, e ora si concentra sul supporto a chi cerca lavoro e lotta contro l’elevato costo di un abbigliamento da lavoro elegante. Nel tentativo di affrontare questa disparità, easyJet collaborerà con enti di beneficenza in tutto il Regno Unito nelle aree vicine agli aeroporti principali, a partire da NOAH Enterprise, un’organizzazione benefica con sede a Luton, che da sola ha sostenuto oltre 1.000 persone nel 2025”. Lahiru Ranasinghe, Director of Sustainability at easyJet, ha dichiarato: “Questa iniziativa è nata con un obiettivo semplice: ridurre i rifiuti evitando che le nostre uniformi finiscano in discarica e riutilizzando quanti più articoli possibile. Ciò che non avevamo previsto era la forte domanda di questi articoli, i diversi modi in cui sarebbero stati utilizzati e l’impatto che possono avere, tra cui l’aumento delle possibilità di trovare un lavoro. Sebbene questo sia chiaramente solo un aspetto di una sfida sistemica molto più ampia, abbiamo visto in prima persona l’impatto che una piccola donazione, come un paio di pantaloni o un cappotto, può avere e il lavoro fondamentale che enti di beneficenza come NOAH svolgono per così tante persone nelle comunità locali di tutto il paese”. Jo Anderson, CEO di Noah Enterprise, ha dichiarato: “Da oltre 30 anni NOAH è al centro della comunità di Luton, fornendo un supporto vitale alle persone senza fissa dimora e in condizioni di povertà estrema. Attraverso servizi pratici, cure e empowerment a lungo termine, lavoriamo ogni giorno per aiutare le persone a ricostruire la propria vita con dignità e speranza. Il nostro impatto è reso possibile grazie a solide partnership con aziende e organizzazioni locali che condividono il nostro impegno per la responsabilità sociale. Le collaborazioni con partner come easyJet svolgono un ruolo essenziale nell’aiutarci a sostenere e far crescere la nostra missione, garantendoci di poter continuare a raggiungere i più bisognosi e creare un cambiamento positivo e duraturo in tutta la comunità”. “Dopo il lancio iniziale a Luton, easyJet prevede di estendere il programma ad altri partner di beneficenza nelle principali basi del Regno Unito, tra cui Bristol, Birmingham, Edimburgo, Gatwick e Liverpool, a partire dal mese prossimo (marzo 2026), con l’ambizione di estendere l’iniziativa alla sua più ampia rete europea nei prossimi mesi. Dalle uniformi donate dagli equipaggi easyJet saranno rimosse le etichette e saranno smistate da team locali, con l’obiettivo di fornire migliaia di capi di abbigliamento da mettere a disposizione di chi cerca lavoro. Collaborare con le comunità locali più vicine alle attività di easyJet è uno degli aspetti del suo approccio alla sostenibilità. Parallelamente, la compagnia aerea continua a perseguire l’ambizione di ridurre e decarbonizzare il proprio impatto ambientale e continua a investire in efficienze operative e tecnologie per ridurre il proprio impatto sia in volo che a terra”, conclude easyJet.

AIRBUS HELICOPTERS: L’H125 E’ FONDAMENTALE PER LE MISSIONI DI PHOENIX HELI-FLIGHT – Airbus Helicopters informa: “Con sede a Fort McMurray, Alberta, Phoenix Heli-Flight opera nel cuore di una delle maggiori fonti di petrolio al mondo, le Athabasca Oil Sands. Il CEO, Paul Spring, spiega perché questa posizione li porta a effettuare una vasta gamma di missioni con i loro elicotteri Airbus e a svolgere un ruolo fondamentale nella protezione della delicata biodiversità della regione e nella sicurezza della popolazione locale”. “Siamo una comunità impegnata nello sviluppo dell’esplorazione di petrolio e gas, ma abbiamo anche una vasta area di foresta boreale intorno a noi”, spiega Spring. “È abbastanza comune che si verifichino incendi boschivi di 2-300.000 ettari. Effettuiamo un intenso monitoraggio ambientale intorno alle oil sands, perché il Canada è un luogo ideale per la produzione, ma siamo anche molto responsabili nei confronti dell’ambiente”. “Una delle missioni critiche è la cattura di animali selvatici”, afferma. “Svolgiamo un lavoro in cui monitoriamo una specie in via di estinzione chiamata Whooping Crane. Portiamo con noi due veterinari, un rappresentante di Parks Canada e due biologi della fauna selvatica. Oltre a monitorare il loro habitat acquatico e il loro nido, catturiamo i pulcini vivi prima che possano volare e mettiamo delle cavigliere di tracciamento a vita, in modo che possano essere monitorati via GPS durante il viaggio di ritorno in Texas. Condividiamo questo stormo di uccelli in via di estinzione tra Canada e Texas, insieme. Non credo che potrei svolgere quel lavoro senza un H125. Atterriamo in alcune delle aree di atterraggio più inospitali del mondo, in paludi, aree ristrette e chiuse dove nessuno va mai”. “Ci sono molte missioni impegnative, ma probabilmente il ruolo più impegnativo che abbiamo è quello antincendio”, prosegue Spring. Sottolinea la funzione vitale degli elicotteri nel consentire ai piloti di concentrarsi sul lavoro da svolgere. “Penso che la nostra comunità, essendo isolata, in una zona a rischio incendi e in una zona industriale intensa, sia ben consapevole del ruolo svolto dagli elicotteri. Ci vedono sulle autostrade, nei boschi, ad aiutare le persone in ogni momento. È un servizio molto apprezzato e riconosciuto dalla comunità”. Oltre a investire in più elicotteri, Spring vede il potenziale nell’utilizzo di uncrewed aerial systems (UAS) per supportare le proprie operazioni parapubbliche. “Stiamo ora passando ai droni: fanno parte del nostro search and rescue programme. Non sempre possiamo schierare tutte le risorse di cui abbiamo bisogno e stiamo scoprendo che i droni sono un prezioso aiuto per volare vicino agli elicotteri e collaborare con loro. Quindi, i droni sono parte del nostro futuro”, conclude Paul Spring.

ANA E ANA HOLDINGS ANNUNCIANO CAMBIAMENTI NEL BOARD E NEI CORPORATE EXECUTIVE OFFICERS PER IL FY26 – ANA informa: “All Nippon Airways (ANA) ha annunciato cambiamenti nei members of the board and corporate executive officers. Tali cambiamenti entreranno in vigore il 1° aprile 2026. ANA HOLDINGS INC. ha annunciato cambiamenti nella composizione del board, dei corporate executive officers e dei membri dell’audit and supervisory board per l’esercizio 2026. Le modifiche alla composizione dei board members e dell’audit and supervisory board saranno decise in seguito alla Ordinary General Meetings of Shareholders di fine giugno 2026”.

ANA LANCIA UNA NUOVA SELEZIONE DI SAKE GIAPPONESI – ANA informa: “All Nippon Airways (ANA) lancerà una nuova selezione di 55 sakè giapponesi premium a partire dal 1° marzo. L’esclusiva selezione sarà disponibile in tutte le classi sugli ANA international flights, in Premium Class sui domestic flight e nelle “ANA SUITE LOUNGE” e “ANA LOUNGE”. La collezione, la più ampia nel settore aereo, è stata meticolosamente curata sotto la guida di Yasuyuki Kitahara, ANA’s sake advisor. Dal 2018, ricopre il ruolo di Sake Advisor for ANA “THE CONNOISSEURS”. “THE CONNOISSEURS” è un team di esperti professionisti, composto da chef ANA e rinomati professionisti del settore culinario e delle bevande, responsabili della definizione dell’offerta gastronomica della compagnia aerea. Con una vasta gamma di sapori, la selezione aggiornata di sakè soddisfa i gusti di tutto il mondo, da quelli leggeri e fruttati a quelli ricchi e saporiti. I piatti stagionali saranno sapientemente abbinati alla nuova collezione di sakè per completare il menu, offrendo ai passeggeri un’esperienza culinaria tipicamente giapponese che evoca il mutare delle stagioni e riflette l’impegno di ANA per la tradizione e la qualità giapponese”. “Con una gamma impareggiabile di 55 marchi rinomati, ANA è orgogliosa di offrire ai propri clienti la più ampia selezione di sakè tra tutte le compagnie aeree”, ha dichiarato Tomoji Ishii, executive vice president of customer experience management at ANA. “Ci impegniamo a garantire che ogni passeggero, indipendentemente dal posto, possa sperimentare l’autentica artigianalità e la profonda intensità del sakè giapponese”.

LOCKHEED MARTIN APPLICA L’AI PER MIGLIORARE L’F-35 COMBAT IDENTIFICATION SYSTEM – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha recentemente testato in volo una artificial intelligence (AI)-enhanced Combat Identification (Combat ID) capability integrata nell’F-35 information fusion system. La dimostrazione di successo, nota come Project Overwatch, segna la prima volta che un tactical AI model viene utilizzato in volo per generare un Combat ID indipendente sul pilot display. Questo si basa sul lavoro svolto dall’azienda per innovare, con l’intento di soddisfare le esigenze in continua evoluzione. In pratica, ciò significa accelerare le capacità su larga scala e con rapidità. Durante il volo di prova del Project Overwatch, condotto presso la Nellis Air Force, Nevada, un Lockheed Martin-built and trained AI/machine learning model ha risolto le ID ambiguities tra gli emettitori, migliorando la situational awareness e riducendo la latenza decisionale dei piloti. Gli ingegneri hanno quindi utilizzato uno strumento automatizzato per etichettare i nuovi emettitori, riaddestrare il modello di intelligenza artificiale per apprendere la nuova emitter class in pochi minuti e ricaricare il modello aggiornato per il volo successivo, il tutto nello stesso ciclo di pianificazione della missione”. “Questa è una dimostrazione della tecnologia di sesta generazione applicata a una piattaforma di quinta generazione”, ha dichiarato Jake Wertz, vice president of F-35 Combat Systems at Lockheed Martin Aeronautics. “Altrettanto importante è la nostra capacità di riprogrammare il modello di intelligenza artificiale a terra e di disporre di tali aggiornamenti per la successiva missione, un passo essenziale per mantenere un vantaggio tattico. Queste capacità incarnano la Lockheed Martin 21st century strategy, che promuove ogni linea di prodotto integrando performance di nuova generazione, una continua modernizzazione del software e un processo decisionale basato sull’intelligenza artificiale”.

RTX: NUOVO CONTRATTO PER RAYTHEON ELCAN – RTX informa: “RTX, attraverso il suo Raytheon ELCAN optical systems business, si è aggiudicata un production contract per la fornitura di una variante altamente personalizzata del suo Specter® DR 1-4x weapon sight alle German Armed Forces. In base all’accordo, Raytheon ELCAN, in stretto coordinamento con Leonardo Germany, fornirà una configurazione personalizzata specificamente pensata per i requisiti operativi tedeschi”.

DARPA SI AFFIDA A RTX PER LA X-RAY VISION – RTX informa: “BBN Technologies di RTX si è aggiudicata un contratto dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) nell’ambito del suo X-ray Extreme-range Non-imaging Analysis (XENA) program, con l’obiettivo di migliorare la situational awareness sul campo. L’iniziativa produrrà una nuova classe di strumenti a raggi X che ricostruiscono la geometria nascosta di oggetti artificiali da distanze prossime al chilometro, fornendo informazioni decisive quando un accesso più ravvicinato è pericoloso, impraticabile o negato. Nell’ambito del programma XENA, BBN creerà un sistema che utilizza modelli matematici avanzati e analisi delle immagini per migliorare la visibilità degli oggetti, anche con dati incompleti o disordinati, senza bisogno di grandi quantità di training examples. Il team eseguirà simulazioni, svilupperà il software e lo testerà per dimostrare l’efficacia del sistema nel rilevare dettagli importanti sugli oggetti”.

TEXTRON DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Textron informa: “Il Board of Directors of Textron Inc. ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,02 dollari per azione sulle azioni ordinarie della società. Tutti i dividendi saranno pagati il 1° aprile 2026 ai titolari registrati alla chiusura delle attività il 13 marzo 2026”.