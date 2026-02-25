Pratt & Whitney amplia le capacità produttive con un investimento di 200 milioni di dollari a Columbus

Pratt & Whitney, un business di RTX, sta investendo 200 milioni di dollari per espandere le capacità e la presenza delle sue attività a Columbus, Georgia, a supporto di commercial and military engine programs.

“Con questo nuovo investimento, Pratt & Whitney aggiunge una settima isothermal forging press presso la sua Columbus Forge facility. Si prevede che questa aggiunta aumenterà del 30% la produzione di componenti critici, come rotating compressor and turbine disks, a supporto di GTF, F135 e altri engine programs. Si prevede che la isothermal forging press entrerà in funzione nel 2028.

L’ultimo investimento presso la Columbus Forge facility segue una GTF MRO expansion presso il Pratt & Whitney Columbus Engine Center, situato nello stesso campus. Questo ampliamento da 70 milioni di dollari ha aggiunto equipaggiamenti e macchinari all’avanguardia, in linea con la Industry 4.0 strategy dell’azienda. La capacità annuale della facility è aumentata di oltre il 25%, aggiungendo un critical overhaul volume al GTF MRO network, a supporto della flotta in crescita”, afferma Pratt & Whitney.

“Negli ultimi quattro decenni e con il supporto della comunità di Columbus, dello Stato e del Governatore, la presenza di Pratt & Whitney in Georgia è cresciuta da un piccolo stabilimento produttivo a uno state-of-the-art manufacturing and overhaul center, che impiega oltre 2.600 persone dedicate e concentrate sulla nostra missione: connettere e proteggere il nostro mondo”, ha dichiarato il Pratt & Whitney President, Shane Eddy. “Dal 2008, abbiamo investito oltre 1 miliardo di dollari per continuare ad ampliare la presenza e le capacità della nostra Columbus facility. Quest’ultimo investimento aumenterà la produzione di componenti essenziali per i nostri military and commercial engine programs in crescita e sottolinea il nostro costante impegno ad aumentare la capacità industriale per supportare i nostri clienti”.

“La decisione di Pratt & Whitney di investire in Georgia subito dopo aver completato un’altra importante espansione è un’incredibile testimonianza di come le aziende che operano nel nostro Stato ottengano un successo affidabile, duraturo e a lungo termine”, ha dichiarato il Governatore, Brian Kemp. “Nei suoi oltre quarant’anni a Columbus, Pratt & Whitney è stata un partner prezioso e un driver dell’impatto che la nostra aerospace industry sta producendo in tutto lo Stato. Siamo grati che questa partnership continuerà a crescere e prosperare, a beneficio di questa azienda all’avanguardia nella creazione di posti di lavoro, della popolazione di Columbus e di tutta la Georgia”.

“Il Pratt & Whitney Columbus site si trova a circa 145 km a sud di Atlanta ed è composto dal Columbus Engine Center e dal Columbus Forge. Il Columbus Engine Center si occupa della manutenzione dei Pratt & Whitney GTF engines per Airbus A320neo aircraft family, Airbus A220 e Embraer E-Jets E2, oltre agli F117 and F100 military engines, rispettivamente per i C-17 transport and F-15/F-16 fighters. Columbus Forge produce compressor airfoils e compressor and turbine disks per Pratt & Whitney commercial and military engines, tra cui il GTF e l’F135, che equipaggia il 5th Generation F-35 Lightning II fighter.

Il GTF è il motore più efficiente in termini di consumo di carburante per il single aisle market. Ad oggi, oltre 2.600 velivoli con motori GTF sono stati consegnati a oltre 90 clienti in tutto il mondo. L’F135, che equipaggia tutte e tre le varianti dell’F-35 Lightning II, è il fighter engine più sicuro, efficiente e affidabile. Ad oggi, Pratt & Whitney ha consegnato più di 1.300 F135 production engines a 20 nazioni in tutto il mondo”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)