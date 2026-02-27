Il Gulfstream G700 ottiene la certificazione in India

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il Gulfstream G700 ha ottenuto la certificazione dal Government of India Office of the Director General of Civil Aviation, aprendo la strada alle consegne ai clienti nel Paese. Il G700 segue le Gulfstream G600 and Gulfstream G500 India certifications, ottenute nella seconda metà dello scorso anno.

“Stiamo assistendo a un forte slancio in India, con l’interesse per i nostri velivoli di nuova generazione in continua crescita”, ha dichiarato Mark Burns, president, Gulfstream. “La tecnologia avanzata e le caratteristiche di sicurezza della nostra flotta visionaria, unite a un’autonomia, una velocità e un ambiente di cabina eccezionali, rappresentano importanti elementi di differenziazione per i clienti. Il G700, in particolare, offre un vantaggio trasformativo grazie al suo globe-spanning range e alla cabina più spaziosa del settore. Ci aspettiamo una continua crescita della flotta Gulfstream per i clienti in India e in tutto il mondo”.

“Con oltre 90 city-pair speed records ad oggi, il G700 può volare per 7.750 miglia nautiche/14.353 chilometri a Mach 0,85 o 6.650 nm/12.316 km a Mach 0,90 e collegare Nuova Delhi a New York a Mach 0,87 o Mumbai a Londra a Mach 0,90.

Il G700 offre anche la cabina più spaziosa nella business aviation, offrendo un’eccezionale flessibilità e un elevato grado di personalizzazione. L’aereo offre l’esclusiva Gulfstream Cabin Experience, con 100% fresh air, abbondante luce naturale da 20 finestrini ovali panoramici Gulfstream e le cabin altitude più basse del settore. I clienti possono scegliere tra una gamma di opzioni interne avanzate, tra cui high-speed internet connectivity packages; un ultrahigh-definition circadian lighting system; un’ultragalley con oltre 3 metri di spazio sul bancone; una grand suite con fixed bed and shower”, afferma Gulfstream Aerospace.

“I pluripremiati G500 e G600, che hanno debuttato con il Symmetry Flight Deck di nuova generazione di Gulfstream, dotato dei primi active control sidesticks del settore e del più ampio utilizzo della touchscreen technology, continuano a registrare una domanda e un utilizzo eccezionali in tutto il mondo, con oltre 370 aeromobili in servizio e oltre 150 city-pair speed records combinati”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aeospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)