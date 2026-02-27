Dal 2027 Condor opererà dal nuovo T3 a Frankfurt Airport

Condor si trasferirà al nuovo Terminal 3 (T3) di Frankfurt Airport nell’estate del 2027. La compagnia aerea e il gestore aeroportuale Fraport AG hanno annunciato oggi il trasferimento durante un evento congiunto tenutosi al Terminal 3 di Francoforte. Con questo passo, entrambe le aziende sottolineano il loro impegno per una crescita sostenibile, investimenti continui e lo sviluppo a lungo termine di Francoforte come leading aviation and business hub per l’intera Rhine-Main region.

“Il trasferimento fa parte del continuo sviluppo strategico di Condor e riflette l’importante ruolo dell’aeroporto di Francoforte come porta d’accesso della Germania al mondo, contribuendo a sostenere l’occupazione, creare valore economico e collegare il paese ai mercati globali. Il Terminal 3 è uno dei progetti infrastrutturali più significativi finanziati privatamente nel settore dell’aviazione europea e soddisfa le crescenti esigenze in termini di qualità, capacità e sostenibilità”, afferma Condor.

“Con il nostro trasferimento previsto nel moderno Terminal 3 nell’estate 2027, proseguiamo coerentemente nel nostro percorso orientato al futuro”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor. “Dopo il successo del rinnovamento della nostra flotta e l’evoluzione strategica del nostro brand, stiamo investendo anche nella nostra infrastruttura, giusto in tempo per il 70° anniversario di Condor. L’ambiente moderno del T3 offre le condizioni ideali per un’ulteriore crescita, stabilità operativa e un’esperienza di viaggio di alta qualità per i nostri ospiti. Allo stesso tempo, questa decisione rappresenta un chiaro impegno nei confronti di Francoforte come sede e della forza economica della regione. Desideriamo ringraziare Fraport per la sua partnership collaborativa e lungimirante”.

“L’aviazione è un motore chiave per il commercio, il turismo e la competitività internazionale. Con il Terminal 3, Frankfurt Airport sta espandendo la sua capacità e rafforzando la sua posizione nella competizione globale tra gli hub internazionali. La decisione di Condor di operare dal T3 in futuro garantisce la creazione di valore a lungo termine e posti di lavoro, sia direttamente nelle operazioni di volo che indirettamente presso le aziende fornitrici, i fornitori di servizi e il settore turistico”, prosegue Condor.

“Siamo lieti che Condor, la seconda compagnia aerea di Francoforte, intenda proseguire la sua crescita al Terminal 3 a partire dall’estate 2027”, ha dichiarato il Dott. Stefan Schulte, CEO di Fraport AG. “Il nuovo terminal offre condizioni eccellenti per questo obiettivo. Tra queste, tecnologie all’avanguardia e processi semplificati, dal check-in ai banchi di consegna bagagli, fino ai CT scanners ai security checkpoints. Numerose aree comfort nel central marketplace, ai gate e nelle lounge completano l’offerta complessiva. Oltre all’elevata qualità del soggiorno, i passeggeri Condor beneficeranno anche di brevi distanze a piedi e dell’eccellente accessibilità del nuovo terminal”.

“Il Terminal 3 offre handling technology all’avanguardia, apron connections ottimizzate, servizi digitali e un orientamento chiaro e intuitivo, con brevi distanze per i passeggeri. L’infrastruttura è progettata per garantire processi efficienti e operazioni stabili, migliorando significativamente il comfort complessivo dei passeggeri. Inoltre, il terminal integra elevati standard ambientali e di sostenibilità, supportando così gli obiettivi di trasformazione a lungo termine del settore aeronautico.

Con l’annuncio del trasferimento previsto per l’estate 2027, Condor e Fraport sottolineano la loro direzione strategica comune: crescita responsabile, investimenti in infrastrutture moderne e un chiaro impegno nei confronti della Germania come aviation hub nel panorama competitivo internazionale”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)