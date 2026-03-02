Air Astana finalizza un ordine per 25 Airbus A320neo Family aircraft

Air Astana Group, il principale gruppo aereo dell’Asia Centrale e della regione del Caucaso per ricavi e dimensione della flotta, ha firmato un ordine fermo per 25 aeromobili della Airbus A320neo Family, il più grande ordine diretto mai effettuato dal gruppo. L’accordo è stato siglato in occasione del 20° anniversario dell’entrata in servizio del primo A320 di Air Astana nel 2006 e comprende cinque A320neo e 20 A321neo.

“Il significativo ordine di Air Astana per una nuova flotta di aeromobili della Airbus A320neo Family riflette l’impegno a mantenere nel lungo termine la propria reputazione di efficienza operativa ed eccellenza del servizio”, ha dichiarato Peter Foster, CEO di Air Astana. “La Airbus A320neo Family ha dimostrato nel corso degli anni di costituire un successo straordinario in servizio con Air Astana. In particolare, l’A321LR nella sua configurazione premium ci consente di offrire quello che riteniamo essere il miglior prodotto a lungo raggio al mondo tra gli aeromobili a corridoio singolo, che unisce autentiche capacità di lungo raggio con un’esperienza di bordo eccezionale. Sono fiducioso che la nuova flotta continuerà a sostenere una crescita sostenibile e una redditività nel lungo periodo”.

“Air Astana Group impiegherà i nuovi aeromobili sia con Air Astana che con la sua controllata low cost FlyArystan, nell’ambito del piano complessivo di espansione e rinnovo della flotta. Attualmente il gruppo opera una flotta di 59 Airbus A320 Family aircraft”, afferma Airbus.

“Questo ordine è un’ulteriore conferma della competitività economica senza pari e del forte appeal commerciale della A320neo Family in uno dei mercati dell’aviazione a più rapida crescita al mondo”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business. “Siamo lieti di sostenere la visione di Air Astana di collegare il Kazakistan al mondo. Questo accordo consolida un legame pluridecennale, assicurando che la compagnia continui a stabilire lo standard di riferimento regionale in termini di modernizzazione della flotta, eccellenza operativa ed esperienza passeggeri”.

“La A320 Family è il single-aisle aircraft più popolare al mondo, con oltre 19.000 ordini a livello globale. Comprende la versione di maggiore capacità, l’A321neo, che offre range e performance senza pari. La Famiglia garantisce almeno il 20% di risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai single-aisle aircraft di precedente generazione, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri grazie a una delle single-aisle cabins più ampie disponibili.

Come tutti gli aeromobili Airbus, la A320 Family è in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta a rendere i propri aeromobili idonei a operare con 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)