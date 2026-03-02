Piaggio Aerospace presenta l’‘Avanti Next’ Brand all’evento di lancio

Piaggio Aerospace ha svelato la sua nuova brand identity e ha presentato l’Avanti NX (Next), che segna non solo l’ultima evoluzione del P.180 Avanti, ma anche un rinnovato percorso per l’azienda.

“Più che una semplice generazione del P.180 Avanti, l’Avanti NX è un simbolo di trasformazione nel modo in cui l’azienda approccia il customer care and service. L’evento di lancio ha sottolineato questi principi come fondamento del prossimo capitolo dell’azienda.

L’evento si è aperto con il discorso di Haluk Bayraktar, Chairman of Piaggio Aerospace and CEO of Baykar. Alberto Caruso, Chief Design & Brand at Baykar Group, con precedenti esperienze in Lamborghini e Lilium Jet, ha presentato il nuovo logo e la nuova brand identity, mentre il CEO Giovanni Tomassini ha delineato la strategia e la visione futura dell’azienda”, afferma Piaggio Aerospace.

Haluk, Chairman of Piaggio Aerospace and CEO of Baykar, ha dichiarato: “È nostra responsabilità onorare il passato con il coraggio di cambiare e trasformare quel cambiamento in un rinnovato successo. Il futuro di Piaggio Aerospace non sarà scritto dalle circostanze; sarà scritto da noi, da ognuno di voi, con le nostre mani, le nostre menti e la nostra determinazione. E a partire da oggi, lo scriviamo insieme. Il prossimo capitolo di Piaggio Aerospace inizia ora”.

Giovanni Tomassini ha aggiunto: “Avanti Next non riguarda solo una nuova versione del nostro velivolo P.180. Tutt’altro. Riguarda il prossimo capitolo di Piaggio Aerospace. Riguarda il prossimo modo in cui collaboriamo, il prossimo modo in cui innoviamo e il prossimo passo nel modo in cui ci prendiamo cura delle persone che volano, si occupano della manutenzione e dell’assistenza dei nostri velivoli ogni singolo giorno. Ogni elemento di Avanti Next riflette la nostra fiducia nel futuro di Piaggio Aerospace”.

“Il lancio ha anche presentato il nuovo corporate website di Piaggio Aerospace, progettato per riflettere lo spirito di Avanti NX, nonché il lancio di una nuova employee clothing line.

L’evento si è concluso con tè turco e delizie turche servite a tutti i dipendenti in segno di riconoscimento della partnership con Baykar, accompagnate da confezioni regalo contenenti articoli a marchio Piaggio.

Avanti Next porta avanti una tradizione di ambizione e innovazione. Per decenni, il P.180 ha sfidato le convenzioni e dimostrato che il pensiero originale può portare a un successo duraturo. Avanti NX porta avanti lo stesso spirito, progettato per il presente e pronto per il futuro”, conclude Piaggio Aerospace.

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)