Pilatus Aircraft chiude con risultati solidi un 2025 sfidante

Pilatus Aircraft informa: “Il 2025 fiscal year è stato insolitamente impegnativo per Pilatus: dazi commerciali statunitensi altamente volatili, un forte calo del tasso di cambio del dollaro, interruzioni delle supply chain, interruzioni e ritardi nelle consegne hanno avuto un impatto su pianificazione, produzione e risultati. Allo stesso tempo, l’azienda è riuscita a portare avanti progetti chiave di innovazione e crescita e a concludere contratti importanti.

Con un fatturato totale di 1,672 miliardi di franchi svizzeri, un utile operativo di 170 milioni di franchi svizzeri e ordini in entrata per un valore di 1,869 miliardi di franchi svizzeri, Pilatus chiude il 2025 con risultati solidi.

Pilatus ha consegnato un totale di 147 velivoli ai clienti: 82 PC-12, 50 PC-24, 14 PC-21 e 1 PC-7 MKX. In tutto il Gruppo sono state create 352 posizioni a tempo pieno, di cui 254 in Svizzera“.

“Pilatus si è aggiudicata con successo alcuni importanti ordini in Government Aviation. La Royal Netherlands Air and Space Force ha ordinato otto PC-7 MKX, simulatori inclusi, la French Air and Space Force ha seguito l’esempio con un ordine per 23 PC-7 MKX e, a fine anno, anche la Belgian Air Force ha optato per 18 PC-7 MKX, training systems inclusi. Questi ordini hanno portato a tre nuovi clienti per il nuovo PC-7 MKX Basic Trainer.

Pilatus ha inviato un chiaro segnale anche nella Business Aviation: con un digital launch del PC-12 PRO a marzo, l’azienda ha presentato il cockpit di nuova concezione “Powered by Garmin”, che ha suscitato notevole interesse in tutto il mondo, raggiungendo oltre due milioni di persone e generando un flusso costante di nuovi ordini e un’elevata domanda.

Nel complesso, Business Aviation ha alle spalle un anno difficile, caratterizzato da un’elevata domanda sia per il PC-12 che per il PC-24, ma anche da significative pressioni esterne come interruzioni e ritardi nelle consegne”, prosegue Pilatus Aircraft.

“La fusione di Pilatus Business Aircraft Ltd e Skytech, Inc. per formare Pilatus Aircraft USA Ltd a partire dal 31 dicembre 2025 è stata una mossa strategica fondamentale. A gennaio 2026 sono inoltre iniziati i lavori di costruzione di un nuovo sales, service and PC-12 assembly center in Florida.

In Australia, Pilatus Australia Pty Ltd e Pilatus Training Solutions Australia Pty Ltd sono state unite per consentire un’ulteriore crescita e una maggiore efficienza. In Europa, il sito di Emmen è stato integrato con successo nel production network e la filiale spagnola, Pilatus Aircraft Ibérica SA, ha continuato ad affermarsi, aumentando la propria forza lavoro fino a 75 dipendenti. Questi passaggi rafforzeranno la solidità e le supply chains, oltre a migliorare la vicinanza ai clienti.

Anche in termini di personale, sono state gettate le basi per il futuro: Bruno Cervia, in precedenza membro del management e Deputy CEO, è stato eletto nel Board of Directors, dove metterà a frutto la sua vasta esperienza in ambito aeronautico e ingegneristico.

Inoltre, Igor Medici ha sostituito Bruno Cervia nel ruolo di Vice President Research & Development a partire dal 1° gennaio 2026, diventando così un nuovo membro del management. Entrambe le nomine rafforzeranno Pilatus, garantendo al contempo continuità e ulteriore sviluppo”, continua Pilatus Aircraft.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, sottolinea: “Il volume costantemente elevato di ordini in portafoglio riflette la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi e ci rassicura per gli anni a venire. Le opportunità superano nettamente i rischi e Pilatus rimane saldamente sulla strada giusta, nonostante le turbolenze dell’anno scorso. Solida, innovativa e con una visione chiara, sempre concentrata sui nostri clienti”.

Hansueli Loosli, Chairman of the Board of Directors, aggiunge: “Il 2025 ha dimostrato l’importanza di una strategia chiara e della stabilità aziendale. Nonostante l’incertezza geopolitica e le fluttuazioni delle tariffe commerciali, Pilatus è riuscita a concludere alcuni contratti importanti e ad andare avanti con progetti futuri chiave. Stiamo volando verso un futuro promettente, grazie a prodotti unici, a un first-class crew che sostiene l’azienda senza riserve e a una clientela fedele, per la quale diamo sempre il massimo”.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)