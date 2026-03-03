Lufthansa Technik celebra il suo 1.000° GTF engine revisionato

Lufthansa Technik celebra un importante traguardo: il suo 1.000° Pratt & Whitney Geared Turbofan (GTF) engine revisionato.

“Questo traguardo testimonia la forza di un team unito a livello globale, che abbraccia Polonia, Germania, Nord America e Cina. Inoltre, rafforza il ruolo di Lufthansa Technik come partner centrale nel GTF Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) network globale e sottolinea la stretta collaborazione con il produttore Pratt & Whitney, un’azienda di RTX.

EME Aero a Jasionka, vicino a Rzeszów in Polonia, una joint venture tra Lufthansa Technik e MTU Aero Engines, è diventato uno dei service centers più avanzati al mondo per i GTF engines. Da quick turns a complete overhauls di tutte le GTF variants per le flotte Airbus A320neo, A220 ed Embraer E-Jet, EME Aero copre l’intero spettro della manutenzione dei motori. Con oltre 1.200 dipendenti e due test stands, l’azienda prevede di aumentare la capacità produttiva a oltre 500 shop visits all’anno entro il 2028.

Anche Lufthansa Technik AERO Alzey (LTAA) è cresciuta significativamente negli ultimi anni, consolidando il suo ruolo di pioniere nel GTF network. Dal 2018, LTAA si è specializzata nel motore PW1500G per la famiglia Airbus A220. Per soddisfare la crescente domanda, la capacità produttiva è stata costantemente ampliata, di recente con un nuovo logistics center di 10.000 metri quadrati. Il team di Alzey ha recentemente festeggiato l’introduzione del suo 300° GTF engine”, afferma Lufthansa Technik.

“Questo traguardo a livello di rete riflette anche il risultato di un lavoro di squadra collaborativo, iniziato ad Amburgo. In sette anni, gli engine shops hanno revisionato circa 200 motori GTF, acquisendo competenze e qualificando team internazionali. A metà del 2024, il team ha trasferito il lavoro alle partner locations, che ora proseguono il programma a pieno ritmo.

Il successo del network si basa su major overhauls nei workshops, ma anche su operazioni altamente specializzate direttamente presso le sedi dei clienti. I Lufthansa Technik Mobile Engine Services garantiscono la rapida rimessa in servizio dei motori e riducono al minimo i tempi di fermo. Per supportare le flotte in crescita, questa speciale GTF expertise è stata sviluppata in quattro sedi strategiche: Francoforte, Montreal, Tulsa e Shenzhen“, prosegue Lufthansa Technik.

“Questo traguardo di 1.000 motori è una forte testimonianza della nostra partnership con Pratt & Whitney e la prova definitiva del successo del nostro collaborative network approach”, ha dichiarato Derrick Siebert, Vice President Engine Services at Lufthansa Technik. “Non abbiamo solo aumentato la nostra capacità: abbiamo creato un sistema in cui ogni sito contribuisce con i propri punti di forza. Questo ci consente di agire in modo flessibile come un team all’interno del nostro network e di dimostrarci un partner affidabile per la crescente flotta GTF in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)