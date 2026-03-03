Tecnam consegna un nuovo P2006T NG a CANAVIA

Tecnam annuncia la consegna di un nuovo P2006T NG (Multi-Engine Trainer configuration, Registrazione: EC-ORF) a CANAVIA Aviation Training, una Approved Training Organisation (ATO) con sede nelle Isole Canarie, in Spagna.

“Quest’ultima acquisizione porta la flotta Tecnam di CANAVIA a nove velivoli, composta da sei P2008JC e tre P2006T (incluso il modello NG appena consegnato). Questo traguardo consolida la posizione di CANAVIA come operatore di una delle Tecnam training fleets più moderne ed estese delle Isole Canarie e dell’intera regione atlantica.

Il nuovo Tecnam P2006T NG potenzia le multi-engine training operations di CANAVIA e supporta in modo significativo la strategia di crescita a lungo termine dell’accademia. In un omaggio speciale, CANAVIA ha dedicato questo nuovo P2006T NG a uno dei suoi dipendenti”, afferma Tecnam.

Mario Daniel Pons Grau, CEO and Head of Training at CANAVIA, ha dichiarato: “Questo nuovo velivolo rafforza il nostro impegno costante per l’innovazione e l’eccellenza nell’addestramento. Siamo orgogliosi di onorare Eduardo González Santana, un professionista che ha lasciato un segno indelebile nella storia di CANAVIA”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha commentato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di proseguire la nostra solida e crescente partnership con CANAVIA. Operare una flotta di nove velivoli Tecnam è una vera testimonianza dell’affidabilità, della redditività e dell’eccezionale valore formativo delle nostre piattaforme, soprattutto nel dinamico ambiente aeronautico delle Isole Canarie. Il P2006T NG fornirà agli studenti di CANAVIA il multi-engine training più avanzato oggi disponibile. Siamo inoltre profondamente commossi dalla dedica di EC-ORF a Eduardo González Santana e siamo onorati che un aereo Tecnam porti avanti la sua eredità nei cieli”.

(Ufficio Stampa Tecnam Aircraft – Photo Credits: Tecnam Aircraft)