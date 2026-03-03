Inaugurato il nuovo terminal di Milano Linate Prime

SEA Milan Airports, società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, e la società del Gruppo SEA Prime, che con il brand Milano Prime è il primo operatore italiano nel settore Business & General Aviation, hanno inaugurato oggi la nuova wing del Terminal di Milano Linate Prime con nuove aree per l’accoglienza di passeggeri e l’ampliamento delle aree di parcheggio.

“L’intervento, avviato nel dicembre 2024, introduce spazi più confortevoli e funzionali per passeggeri ed equipaggi, con flussi separati e maggiore privacy. L’ampliamento si inserisce nella strategia di crescita di SEA Prime, che nel 2025 ha gestito 35,9 mila movimenti di business aviation, con un incremento del 7% a Milano Linate Prime rispetto al 2024 e una delle più alte crescite in Europa.

Nei primi mesi del 2026, spinti anche dall’effetto Olimpiadi, il traffico ha accelerato il trend di crescita del +13,5% rispetto al 2025, con picchi di oltre 130 movimenti giornalieri.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di primari operatori di business aviation, rappresentanti delle istituzioni del territorio ed enti aeroportuali e l’intervento inspirational delle guest star delle Olimpiadi Milano Cortina Davide Ghiotto medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità e Federico Tomasoni, medaglia d’argento nello ski cross”, afferma SEA Prime.

“Nella nuova wing sono state realizzate nove lounge con pareti vetrate, affacciate sul piazzale aeromobili e sul lato landside per complessivi 2.000 metri quadri. Gli spazi sono stati assegnati a primari operatori di business aviation italiani ed internazionali, che le personalizzeranno in base ai propri standard architettonici e di servizio.

Il progetto ha previsto anche il restyling delle infrastrutture esistenti, con la creazione di nuovi spazi e l’ampliamento delle bussole di ingresso per una migliore accessibilità. Le facciate air side e land side sono state interamente rinnovate e impreziosite nella parte superiore da superfici metalliche ondulate, pensate per aumentare la luminosità e integrarsi armoniosamente con l’ambiente. La hall centrale accoglie gli ospiti con un grande lucernario e un banco concierge custom made poligonale; i materiali utilizzati richiamano elementi distintivi dell’architettura milanese, come il “ceppo di grè” per i pavimenti.

Dal punto di vista ambientale, la nuova wing è stata progettata con un approccio improntato alla sostenibilità: l’intervento ha rigenerato le strutture esistenti, tra cui la campata di un hangar di ricovero degli aeromobili, integrandole con sistemi ad alta efficienza energetica, pannelli fotovoltaici, climatizzazione a basso impatto e un sistema di gestione dell’aria che monitora i livelli di CO2 per ottimizzarne il ricambio.

Il progetto, interamente finanziato dal Gruppo SEA, è stato realizzato dalla RTI guidata da Gencantieri e CEFLA Società Cooperativa, e firmato dagli studi di architettura SAB, CREW e Incide”, prosegue SEA Prime.

“Il nuovo terminal dedicato alla business aviation dello scalo di Linate realizzato da SEA Prime è funzionale a un segmento del trasporto aereo in costante espansione”, ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. “Si inserisce nel contesto di sviluppo di un segmento strategico della nuova mobilità aerea voluta da Enac, volta a potenziare il network di collegamenti aria-aria, per generare un significativo indotto economico per il territorio, nel pieno rispetto degli standard di sostenibilità ambientale, prevedendo anche la trasformazione degli scali in poli multifunzionali, che integrano le prestazioni di trasporto aereo con attività collaterali e con servizi di accoglienza avanzati. In questo ambito la nuova area dell’aerostazione di Milano Linate Prime saprà garantire elevati standard di efficienza e comfort per l’utenza”.

“Con l’inaugurazione del nuovo terminal di Milano Linate Prime confermiamo l’impegno del Gruppo SEA nello sviluppo infrastrutturale e nel rafforzamento della competitività del sistema aeroportuale milanese, consolidando ulteriormente il nostro posizionamento in un segmento ad alto valore strategico come la business aviation”, ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato e Direttore Generale SEA. “Questo intervento è parte integrante della nostra visione industriale: investire in qualità, innovazione e sostenibilità per accrescere l’attrattività e la competitività del territorio”.

“L’inaugurazione del nuovo Terminal di Linate Prime nell’anno delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, che fa seguito agli interventi di restyling realizzati a Linate Prime in occasione di EXPO2015, alla costruzione di due nuovi Hangar e all’apertura del terminal di Malpensa Prime conferma il nostro impegno nel rispondere alla crescente domanda di servizi e infrastrutture d’eccellenza per la business aviation, consolidando il ruolo di Milano Prime come porta d’accesso privilegiata a Milano e alla Lombardia”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SEA Prime.

(Ufficio Stampa Gruppo SEA – SEA Prime – Photo Credits: SEA Prime)