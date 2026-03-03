Volotea fa tappa alla BMT di Napoli

Volotea si prepara ad atterrare alla Borsa Mediterranea del Turismo – BMT, la 29ª edizione della fiera di riferimento per il comparto turistico del Sud Italia e delle isole, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 12 al 14 marzo 2026.

Volotea sarà presente con uno stand dedicato – stand 5004, padiglione 5 – per incontrare agenzie di viaggio, tour operator e stakeholder del territorio, rafforzando il dialogo con il canale trade, da sempre strategico per la crescita del proprio network.

“La BMT si conferma un importante momento di confronto sui trend che stanno ridefinendo il settore del turismo, con un focus particolare su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, oltre che sulle nuove opportunità di sviluppo nel bacino del Mediterraneo”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea . “Per noi è un’occasione preziosa per incontrare da vicino gli addetti ai lavori e consolidare relazioni strategiche. Il Sud Italia rappresenta un mercato chiave nei nostri piani di crescita, dove continuiamo a investire in termini di rotte e qualità del servizio, contribuendo concretamente alla connettività del Mezzogiorno e allo sviluppo dei flussi turistici incoming e outgoing”.

“Attiva in Italia dal 2012, anno in cui ha inaugurato a Venezia la sua prima base operativa europea, Volotea è oggi presente in 23 scali italiani, di cui 7 sono basi operative: Alghero, Ancona, Bari (base), Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Comiso, Firenze (base), Genova, Lampedusa, Milano Bergamo, Milano Linate, Napoli (base), Olbia (base), Palermo (base), Pantelleria, Pisa, Roma Fiumicino, Salerno, Torino, Venezia (base) e Verona (base).

Volotea collega gli aeroporti italiani con 56 città europee in 8 Paesi e genera un impatto occupazionale significativo, con circa 430 posti di lavoro diretti e più di 2.400 indiretti sull’intero territorio nazionale. Nel 2026 la compagnia opererà quasi 170 rotte in Italia, con un’offerta complessiva di oltre 4,5 milioni di posti (+7% vs 2025 e +15% vs 2019)”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)