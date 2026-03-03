ITA Airways ritorna alla ITB 2026 a Berlino

ITA Airways ritorna per il quarto anno consecutivo alla ITB di Berlino, evento leader per l’industria del turismo mondiale, in programma da oggi al 5 marzo a Messe Berlin.

“L’appuntamento rappresenta un momento chiave per ITA Airways, con i team di International e Local Sales pronti ad accogliere visitatori e partner commerciali in uno nuovo spazio espositivo denominato “Italian Piazza”, situato all’interno dello stand di Lufthansa Group e dedicato all’italianità.

L’idea alla base di “Italian Piazza” è di evocare quelle immagini che all’estero richiamano immediatamente l’identità italiana: la piazza come luogo di convivialità e condivisione per eccellenza, la rassicurante pavimentazione in pietra, i tavolini per chiacchierare davanti a un caffè, la panchina e soprattutto un ulivo italiano, emblema del clima e della vita mediterranei. Ognuno di questi elementi concorre a far percepire il calore di una vera esperienza quotidiana tipicamente italiana, la stessa che la Compagnia prova a far vivere ai suoi clienti a bordo di ogni volo.

La Germania è un mercato strategico per ITA Airways, che durante la Summer 2026 offrirà fino a 47 frequenze settimanali tra i due Paesi. Gli aerei della Compagnia collegheranno Francoforte, Monaco e Amburgo all’hub di Roma Fiumicino e a Milano Linate. Da qui, i passeggeri in viaggio dalla Germania avranno la possibilità di accedere all’intero network della Compagnia, incluse le principali destinazioni in Italia e nel mondo”, afferma ITA Airways.

“Durante la stagione estiva ITA Airways opererà un totale di 72 destinazioni di cui 19 nazionali, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali (3 nazionali e 9 internazionali) verso le isole italiane, greche e spagnole.

A partire dall’avvio della Summer 2026 ITA Airways riprenderà i voli verso Londra Heathrow (LHR). Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino verso la capitale britannica, operato con due frequenze giornaliere, arricchirà ulteriormente la connettività tra l’Italia e il più grande hub internazionale del Regno Unito.

Dal 1° maggio 2026 inoltre prenderà il via il nuovo volo intercontinentale per Houston, negli Stati Uniti. Si tratta del primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno.

Houston è la nona destinazione di ITA Airways sul mercato nordamericano, ulteriormente ampliato dall’aumento di frequenze settimanali verso Miami, che passano da 7 a 9 a partire da giugno, in continuità con l’offerta dell’attuale stagione invernale.

Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre. Per la Summer 2026 tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia – Torino e Olbia – Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato”, prosegue ITA Airways.

“Prosegue parallelamente il percorso di integrazione di ITA Airways con Lufthansa Group, che prevede 63 progetti finalizzati a generare benefici in termini di incremento di ricavi e riduzione di costi. Nel corso dell’ultimo anno sono state già realizzate numerose sinergie, tra cui:

– voli in codeshare, con accesso a oltre 150 destinazioni;

– collaborazione tra i programmi di loyalty Volare e Miles & More;

– accesso reciproco alle lounges aeroportuali del Gruppo e di ITA Airways;

– allineamento della struttura delle classi tariffarie;

– ottimizzazione delle operazioni di volo e di handling negli hub del gruppo;

– accordo per la gestione del traffico cargo;

– riduzione dei costi per i sistemi GDS;

– accordo del Gruppo con Starlink per la fornitura di connessione ad alta velocità.

La flotta di ITA Airways, che all’avvio delle operazioni nell’ottobre 2021 contava 52 aeromobili, è oggi composta da 106 esemplari Airbus, di cui il 72% di nuova generazione, con un’età media di 6,3 anni. La Compagnia punta a divenire il vettore più giovane d’Europa e ad avere la quasi totalità della flotta di nuova generazione entro il 2030, riducendo consumi di carburante ed emissioni di CO2.

In qualità di ambasciatrice del Made in Italy, anche alla ITB 2026 ITA Airways contribuirà a promuovere le eccellenze, lo stile e l’immagine dell’Italia. Pilastro identitario della Compagnia rimane la soddisfazione dei clienti mediante la cura dei dettagli, oltre a una forte spinta alla digitalizzazione e la sostenibilità, declinata nel suo aspetto ambientale, sociale e di governance.

I biglietti per i voli ITA Airways sono acquistabili sul sito www.ita-airways.com, tramite il Customer Information Assistance Office della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)