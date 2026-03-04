American prosegue il proprio sviluppo infrastrutturale con un investimento da 1 miliardo di dollari per l’ampliamento del concourse dell’aeroporto di Miami

Forti di quasi 40 anni di impegno a Miami, American Airlines e i suoi partner stanno definendo la prossima generazione di esperienze di viaggio all’aeroporto internazionale di Miami (MIA).

Il CEO Robert Isom e i funzionari della compagnia aerea si sono uniti ai rappresentanti della contea di Miami-Dade, del Dipartimento dell’Aviazione di Miami-Dade (MDAD) e ai partner locali, statali, federali e della comunità per svelare i piani e i rendering del nuovo Concourse D, che punta a migliorare le operazioni, eleva l’esperienza dei passeggeri e renderà ancora più fluidi i viaggi internazionali.

“Miami è un hub essenziale e un gateway internazionale per American, oltre che una parte fondamentale della nostra storia e del nostro futuro”, ha affermato Isom. “Il nuovissimo D60 è un progetto di trasformazione che offrirà un’esperienza notevolmente migliorata ai nostri passeggeri e al nostro team. Questo investimento, insieme alle nuove lounge premium e alle nuove rotte, riflette il nostro impegno, condiviso con la contea di Miami-Dade e l’aeroporto, per garantire che Miami rimanga la principale porta d’accesso degli Stati Uniti all’America Latina”.

“Il progetto Gate D60, il cui cantiere aprirà nel 2027, segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’aeroporto di Miami, con un ampliamento del concourse progettato per un aeroporto di prim’ordine. Attualmente l’area è configurata per gestire operazioni a terra dedicate a jet regionali di dimensioni ridotte. La nuova estensione a tre livelli del Concourse D consentirà di creare 17 nuovi gate progettati per accogliere aeromobili di maggiori dimensioni, eliminare le procedure di imbarco esterno, ampliare l’attuale area di imbarco condivisa, trasformandola in una serie di spazi adiacenti dedicati a ciascun gate al fine di migliorare il flusso e offrire ai passeggeri più spazio e comfort.

Il progetto amplierà un’unica area di imbarco condivisa per includere spazi di imbarco adiacenti per ogni gate, in modo da offrire ai passeggeri più spazio e comfort.

L’ampliamento renderà i viaggi internazionali più fluidi, grazie alla futura possibilità di gestire arrivi internazionali e all’accesso diretto dal terzo livello della sala doganale dell’aeroporto di Miami. Il nuovo concourse offrirà ambienti luminosi e spaziosi, arricchiti da grandi palme interne, oltre a nuove proposte di ristorazione e shopping pensate per migliorare l’esperienza dei viaggiatori.

Il sindaco della Contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha dichiarato che l’ampliamento del Gate D60 rappresenta uno degli interventi più significativi per il miglioramento dei servizi ai passeggeri all’interno del vasto piano di modernizzazione dell’aeroporto, un programma senza precedenti che nei prossimi cinque anni trasformerà l’esperienza di viaggio a MIA dall’arrivo in aeroporto fino all’imbarco”, afferma American Airlines.

“A conferma del ruolo centrale di Miami nel proprio network internazionale, American Airlines annuncia anche il ritorno del collegamento Milano Malpensa (MXP) – Miami (MIA), operativo a partire da lunedì 30 marzo 2026. Il ripristino della rotta rafforza ulteriormente i collegamenti tra l’Italia e il Sud della Florida, offrendo ai passeggeri maggiori opportunità di viaggio verso uno degli hub più strategici della compagnia.

Attualmente American effettua circa 400 voli al giorno. La compagnia aerea prevede di attuare quest’anno il suo programma estivo più ampio di sempre, con oltre 380 voli giornalieri nei momenti di punta dall’aeroporto di Miami verso 155 destinazioni in 45 paesi. American rappresenta oltre il 60% del traffico totale di MIA e continua a registrare livelli record di operatività. L’aeroporto di Miami è il principale gateway internazionale della compagnia e offre una rete leader nel settore verso America Latina e Caraibi garantendo ai clienti l’accesso a oltre 90 destinazioni esclusive, servite unicamente da American a Miami. Tra queste figurano anche i nuovi collegamenti inaugurati quest’anno verso Milano e Bimini/Bahamas“, prosegue American Airlines.

“American e Miami-Dade hanno costruito una partnership pluridecennale che intreccia il nostro successo e la nostra vitalità. Condividiamo una visione e un’eredità che hanno fatto di Miami il principale gateway globale che è oggi e che ci posizionano per una fase di crescita entusiasmante”, ha affermato Juan Carlos Liscano, vicepresidente delle operazioni di American all’aeroporto di Miami. “Il nostro slancio continuo è alimentato dai 15.500 membri del team con sede all’aeroporto, che riflettono la vivacità delle comunità che serviamo e incarnano il nostro orgoglio di essere la compagnia aerea di Miami. Questa espansione è una testimonianza del nostro impegno a lungo termine, grazie ai nostri passeggeri, al nostro team e ai nostri partner della contea di Miami-Dade”.

“American è cresciuta fianco a fianco con Miami per decenni, fornendo collegamenti globali che hanno portato Miami sulla scena mondiale, stimolato lo sviluppo commerciale, attirato grandi eventi e alimentato l’economia locale.

Il nuovo concourse sarà caratterizzato da spazi luminosi con palme interne rigogliose, oltre a nuove opzioni per la ristorazione e lo shopping.

Nell’ambito della sua politica incentrata sul passeggero, American ha investito nell’aeroporto di Miami per migliorare l’esperienza di viaggio e offrire opzioni premium ai passeggeri che hanno maggiori aspettative quando viaggiano.

American ha recentemente annunciato l’intenzione di aprire una nuova lounge Flagship® all’avanguardia, insieme a un importante ampliamento delle strutture Admirals Club® presso l’aeroporto di Miami. Nell’ultimo anno, la compagnia aerea ha installato nuovi chioschi self-service che rendono il check-in più veloce che mai e ha implementato una tecnologia che ha fatto risparmiare tempo a migliaia di passeggeri nella gestione dei voli in tutto il sistema.

La compagnia aerea ha compiuto progressi significativi con i partner federali della Transportation Security Administration (TSA) e della Customs and Border Protection (CBP) in programmi come TSA PreCheck Touchless ID ed Enhanced Passenger Processing (EPP) che rendono i controlli di sicurezza più facili e veloci, pur mantenendo i massimi livelli di sicurezza”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)