Lufthansa lancia un collegamento diretto da Francoforte a Kuala Lumpur

Con il lancio dei voli diretti da Francoforte a Kuala Lumpur, Lufthansa Airlines rafforza la sua rete nel Sud-Est asiatico e si concentra sulla crescita in una regione dinamica.

“A partire dal 25 ottobre 2026, il collegamento, attivo tutto l’anno, sarà offerto cinque volte a settimana, tutti i giorni tranne il martedì e il giovedì. I voli su questa rotta sono ora disponibili per la prenotazione.

Il volo LH 704 partirà da Francoforte alle 21:30, con arrivo a Kuala Lumpur alle 16:40 ora locale del giorno successivo. Il volo di ritorno, LH 705, è previsto in partenza da Kuala Lumpur alle 23:55, con atterraggio alle 6:00 del giorno successivo a Francoforte. Questi orari di volo sono coordinati in modo ottimale con il network globale di Lufthansa da Francoforte e offrono ai viaggiatori possibilità di coincidenze ideali e senza interruzioni.

Il volo sarà operato dal nuovo Boeing 787-9, l’aeromobile più moderno ed efficiente della flotta Lufthansa. Dotato di 287 posti in una cabina configurata a tre classi, offre la nuova cabina Allegris“, afferma Lufthansa.

Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines, ha dichiarato: “Con il nuovo collegamento diretto per Kuala Lumpur e l’introduzione del nostro Dreamliner all’avanguardia, stiamo creando le condizioni ideali per partecipare alla crescita nel Sud-est asiatico. L’innovativa cabina Allegris offre ai nostri ospiti il massimo livello di comfort e sottolinea la nostra ambizione di offrire una first-class travel experience sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti”.

“La Malesia è una destinazione molto popolare sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. Con 42,2 milioni di visitatori nel 2025, la Malesia è stata il paese più visitato del Sud-est asiatico. La diversità culturale, le bellezze naturali e l’importanza storica del paese lo rendono una destinazione di viaggio unica.

La Malesia è anche economicamente forte e in rapida crescita. La Germania è il partner commerciale più importante della Malesia nell’Unione Europea e oltre 700 aziende tedesche hanno sede in Malesia. Lufthansa vede un significativo potenziale di crescita nella regione e si sta concentrando specificamente sullo sviluppo di questa destinazione.

Dai Lufthansa Group home markets (Germania, Austria, Svizzera, Belgio e Italia), Lufthansa Airlines sarà l’unica compagnia aerea a operare voli diretti per la Malesia. Questo rende Kuala Lumpur la quarta destinazione di Lufthansa Group nel Sud-est asiatico, insieme a Bangkok, Singapore e Phuket“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)