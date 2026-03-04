Le professioni del futuro secondo la Gen Z: a Roma la sfida sul futuro dell’Intelligenza Artificiale

Si è svolto a Roma l’evento di chiusura della nona edizione di STEAM4Future, il programma educativo ideato e promosso da ScuolAttiva E.T.S con il sostegno di Boeing Italia, ed il supporto scientifico delle principali università tecnico scientifiche italiane, Politecnico di Bari, Bocconi, Federico II e Roma Tre, che accompagna gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado verso le discipline STEAM – Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica – e verso una scelta universitaria e professionale più consapevole.

Nato nel 2017 su iniziativa di ScuolAttiva, STEAM4Future si fonda su tre obiettivi chiave: stimolare l’interesse verso le materie tecnico-scientifiche; favorire la conoscenza delle professioni 4.0, ancora poco rappresentate nei percorsi scolastici; contribuire al superamento del divario di genere nei percorsi STEAM.

L’edizione 2025-2026 ha coinvolto 12 scuole e oltre 700 studenti e studentesse di Taranto, Milano, Napoli e Roma in un percorso articolato che ha previsto 4 workshop ospitati da università, 2 Career Day in ambito accademico e aziendale e, tra le novità più significative, il CV Lab, laboratorio dedicato alla realizzazione del primo curriculum vitae.

Tra i momenti più significativi del percorso, l’approfondimento dedicato all’Intelligenza Artificiale ha offerto agli studenti un’occasione strutturata di riflessione sulle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e sulle competenze necessarie per affrontarle in modo consapevole.

Nel corso dell’evento conclusivo, i rappresentanti delle 12 scuole partecipanti si sono confrontati in una sessione di pitch dal vivo finalizzata all’elaborazione di possibili professioni del futuro connesse all’evoluzione dell’AI. L’iniziativa ha inteso superare una visione centrata esclusivamente sui rischi dell’automazione, promuovendo invece un approccio critico e propositivo, orientato alla valorizzazione delle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.

Le scuole si sono così misurate nella progettazione di scenari professionali emergenti, tra cui la figura dell’AI Learning Designer in ambito scolastico, del Mediatore Clinico AI-uomo nel settore sanitario e dell’agronomo specializzato in sistemi di intelligenza artificiale applicati all’agricoltura.

Profili che richiederanno percorsi accademici e formativi dedicati, capaci di integrare competenze tecnico-scientifiche e competenze trasversali, rafforzando nei giovani capacità progettuale, adattabilità e responsabilità nell’utilizzo delle tecnologie emergenti.

Teatro dell’evento, coerentemente con la tematica trattata, è stata la CTE (Casa delle Tecnologie Emergenti), hub di innovazione dedicato allo sviluppo e alla sperimentazione di soluzioni basate su tecnologie emergenti – con particolare attenzione all’implementazione del 5G, IoT, intelligenza artificiale e blockchain – e alla collaborazione tra imprese, startup, università e centri di ricerca.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione degli Investimenti di Roma Capitale, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione nel promuovere politiche di orientamento, pari opportunità e accesso alle competenze STEAM per le nuove generazioni.

“Sostenere percorsi come STEAM4Future significa investire nel talento dei nostri giovani e accompagnarli nella comprensione delle trasformazioni in atto”, dichiara l’Assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e Attrazione Investimenti di Roma Capitale, Monica Lucarelli. “In una fase segnata dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale, il nostro compito è fornire strumenti e competenze per governare il cambiamento, non subirlo. Progetti come questo rafforzano pensiero critico, consapevolezza e pari opportunità, aiutando ragazze e ragazzi a immaginare il proprio futuro professionale con responsabilità e visione”.

Dal suo avvio, il progetto di ScuolAttiva ha coinvolto oltre 5.200 studenti e studentesse provenienti da 71 scuole italiane e più di 330 docenti, con un impatto su oltre 8.400 familiari.

“In questa nona edizione abbiamo rafforzato il nostro impegno nel creare un ponte sempre più concreto tra il mondo della scuola e quello del lavoro”, aggiunge Simona Frassone, Presidentessa di ScuolAttiva. “In linea con la missione di ScuolAttiva, offriamo agli studenti esperienze educative complementari al percorso scolastico, orientate alla crescita personale e professionale. L’introduzione di un percorso dedicato all’intelligenza artificiale ha rappresentato un passaggio fondamentale: abbiamo invitato i ragazzi a riflettere in modo critico e creativo sull’evoluzione del mondo del lavoro, stimolandoli a immaginare nuove figure professionali capaci di valorizzare le potenzialità dell’AI senza subirne passivamente il cambiamento. Un esercizio di visione che rafforza spirito di iniziativa, adattabilità e capacità progettuale.”

“I numeri di STEAM4Future – oltre 5.200 studenti e studentesse provenienti da più di 70 scuole e più di 330 docenti coinvolti in nove anni – riflettono il valore e la solidità di questo programma”, ha commentato Anna Veclani, Managing Director di Boeing per Italia e Sud Europa. “Sostenere i giovani nel loro percorso di crescita significa contribuire a formare la futura generazione di innovatori. Attraverso esperienze pratiche, laboratori come il CV Lab e il confronto diretto con università e aziende, aiutiamo gli studenti a trasformare la curiosità in competenza. Investire nell’istruzione oggi significa costruire una forza lavoro consapevole, capace di guidare il futuro tecnologico dell’Europa”.

Nel corso della mattinata è stato inoltre proclamato l’istituto vincitore del contest finale: il Liceo Scientifico Giuseppe Peano di Roma, premiato per il progetto “Aura AI”, che si è distinto per originalità, solidità progettuale e visione interdisciplinare.

Hanno partecipato a questa edizione:

Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” di Roma; Liceo Scientifico Statale “G.B. Vico Laterza” di Laterza (TA); Liceo Statale “Virgilio” di Milano; Istituto Statale Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino (NA); Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di Roma; Istituto Tecnico Economico Statale-Polo Commerciale “Pitagora” di Taranto; Istituto Tecnico “Cartesio” di Cinisello Balsamo (MI); Liceo Scientifico “Giuseppe Peano” di Roma; Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” di Napoli; Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli – B. Pascal” di Milano; Istituto Istruzione Superiore Statale “Giorgio Ambrosoli” di Roma; Istituto Istruzione Secondaria Superiore “C. Mondelli – E. Amaldi” di Massafra (TA).

