Turkish Airlines diventa partner di lancio di Google per un sistema di tracciamento bagagli di nuova generazione

Turkish Airlines ha avviato una collaborazione con Google, segnando un’altra pietra miliare nel suo percorso di trasformazione digitale volto a migliorare l’esperienza di viaggio dei propri ospiti.

“In qualità di partner di lancio della nuova funzione “condividi posizione oggetto” di Google Find Hub, Turkish Airlines accetta ora i link di localizzazione generati dalla piattaforma come parte integrante del proprio processo ufficiale di recupero bagagli, consentendo una gestione più rapida ed efficiente dei casi di smarrimento o ritardo del bagaglio.

Grazie a questa collaborazione, i passeggeri che viaggiano con un tag di localizzazione compatibile con Find Hub o un accessorio di rete collegato al proprio bagaglio, possono generare un link di localizzazione sicuro direttamente dall’app Find Hub e condividerlo con un addetto al servizio bagagli di Turkish Airlines, fornendo al personale della compagnia aerea le informazioni precise necessarie per localizzare e restituire i bagagli con maggiore rapidità.

I passeggeri devono semplicemente aprire l’app Find Hub, selezionare l’oggetto smarrito e toccare “condividi posizione oggetto” per generare un URL univoco e sicuro. Il link può quindi essere fornito a un operatore Turkish Airlines, che potrà visualizzare la posizione dell’oggetto con aggiornamenti in tempo reale. I passeggeri mantengono il pieno controllo in ogni momento: la condivisione può essere interrotta direttamente dall’app, i link scadono automaticamente dopo sette giorni e viene disattivata non appena l’oggetto risulta nuovamente con il proprietario. Tutti i dati di localizzazione sono crittografati, garantendo la massima tutela della privacy in ogni fase del processo”, afferma Turkish Airlines.

Mehmet Yildirim, Ground Operations Vice President di Turkish Airlines, ha dichiarato: “In Turkish Airlines investiamo costantemente in soluzioni digitali all’avanguardia, basate sui dati, per migliorare l’esperienza di viaggio end-to-end dei nostri ospiti. Integrando tecnologie innovative come Google Find Hub, siamo orgogliosi di essere tra i primi vettori globali a offrire ai passeggeri funzionalità avanzate di tracciamento e recupero bagagli, garantendo un’esperienza più rapida, fluida e rassicurante su tutta la nostra rete di oltre 350 destinazioni nel mondo”.

Erik Kay, Vice President of Engineering, Google ha dichiarato: “Find Hub rappresenta un’esperienza davvero unica per gli utenti Android, grazie al nostro ecosistema aperto che offre libertà di scelta e a una rete collaborativa di oltre un miliardo di dispositivi, in grado di aiutare a ritrovare oggetti o device smarriti ovunque si trovino. Siamo orgogliosi di collaborare con i nostri partner per rendere la ricerca dei propri effetti personali semplice e immediata su Android”.

“Questa partnership conferma ulteriormente l’approccio passenger-first di Turkish Airlines e il suo costante impegno nell’integrare tecnologie best-in-class in ogni fase dell’esperienza di viaggio. Con una rete globale in continua espansione e una costante attenzione all’innovazione digitale, Turkish Airlines si conferma all’avanguardia nel ridefinire gli standard del trasporto aereo moderno”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)