Aeroitalia svela la sua nuova livrea

Aeroitalia annuncia il rinnovamento della propria livrea, quale segno tangibile di una nuova fase di crescita e di un posizionamento sempre più distintivo nel panorama dell’aviazione europea.
“Il nuovo design, applicato sulla flotta a partire da oggi, rappresenta pienamente lo slancio e l’ambizione del vettore aereo verso il futuro.
La nuova livrea si distingue per linee moderne, pulite ed essenziali, unite ai colori simbolo dell’identità italiana: il verde, il bianco ed il rosso scorrono con eleganza sulla coda, proiettandosi lungo la fusoliera in un dinamismo che richiama la vocazione innovativa ed affidabile della compagnia. Il logo “AEROITALIA”, in caratteri solidi e marcati, campeggia ben visibile sulla parte anteriore dell’aeromobile, comunicando solidità, chiarezza ed un nuovo slancio progettuale”, afferma il comunicato.
Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, commenta: “La nuova livrea di Aeroitalia segna una tappa fondamentale nella nostra storia. Non si tratta semplicemente di un rinnovamento estetico, ma del simbolo concreto della nostra crescita e della determinazione con cui puntiamo ad estendere il nostro posizionamento di mercato. Il design, ispirato all’essenzialità ed al dinamismo, richiama i valori di affidabilità, efficienza ed identità italiana che da sempre ci contraddistinguono”.
(Ufficio Stampa Aeroitalia – Photo Credits: Aeroitalia)