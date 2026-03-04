Emirates, Etihad Airways e Qatar Airways prorogano lo stop ai voli dovuto alla chiusura degli spazi aerei della regione, salvo un programma molto limitato per voli di rimpatrio.

Emirates informa: “Tutti gli scheduled flights di Emirates da e per Dubai rimangono sospesi fino alle 23:59, ora degli Emirati Arabi Uniti, del 7 marzo, a causa della chiusura dello spazio aereo in tutta la regione.

Emirates continua ad operare un programma di voli limitato. Accogliamo prioritariamente i clienti con prenotazioni anticipate su questi voli limitati. I clienti in transito a Dubai saranno accettati per il viaggio solo se il loro volo in coincidenza è operativo. Si prega di non recarsi in aeroporto a meno che non si sia stati informati direttamente da Emirates o si abbia una prenotazione confermata per questi voli.

Emirates continua a monitorare la situazione e svilupperemo il nostro programma operativo di conseguenza.

Gli ultimi aggiornamenti sui voli saranno pubblicati sul nostro sito web.

Si consiglia ai clienti di controllare lo stato del volo, rivedere gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com e controllare la posta elettronica per eventuali notifiche su modifiche o cancellazioni dei loro voli prima di recarsi in aeroporto.

Desideriamo ringraziare i nostri clienti per la loro comprensione e pazienza. La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimangono la nostra massima priorità. I clienti sono pregati di assicurarsi che i propri dati di contatto siano corretti visitando Gestisci la tua prenotazione per ricevere aggiornamenti.

Tutti i city check-in points di Dubai sono temporaneamente chiusi fino a nuovo avviso.

Maggiori informazioni nelle nostre FAQ clienti”.

Etihad Airways informa: “Tutti gli scheduled commercial flights di Etihad Airways rimangono sospesi fino alle 06:00, ora degli UAE, di venerdì 6 marzo.

In coordinamento con le autorità degli Emirati Arabi Uniti e soggetto a rigorose approvazioni operative e di sicurezza, è operativo un numero limitato di voli di riposizionamento, cargo e rimpatrio. Servizi selezionati sono disponibili per la vendita su http://etihad.com per i viaggi del 4 e 5 marzo, dove le approvazioni sono state confermate.

Gli ospiti non devono recarsi in aeroporto a meno che non abbiano acquistato o ricevuto una prenotazione confermata nelle ultime 24 ore. L’accesso all’aeroporto sarà limitato a coloro che non hanno la documentazione di viaggio confermata”.

Qatar Airways informa: “Le Qatar Airways scheduled flight operations rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar. Qatar Airways riprenderà le operazioni una volta che la Qatar Civil Aviation Authority announces annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito il 6 marzo entro le 09:00 ora di Doha (06:00 UTC). Apprezziamo la tua pazienza durante questa sospensione temporanea”.

