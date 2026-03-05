Aeroporto di Bologna: 680 mila passeggeri a febbraio 2026

L’Aeroporto di Bologna informa: “Un altro mese di crescita per l‘Aeroporto di Bologna. A febbraio, infatti, i passeggeri del Marconi hanno raggiunto quota 681.053 unità, con un incremento del 5,9% sullo stesso mese del 2025. È il miglior febbraio di sempre nella storia dello scalo emiliano.
Nel dettaglio, i passeggeri su voli nazionali sono stati 157.291, in crescita del 2,9% sul 2025, mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 523.762, in aumento del 6,9% sul 2025.
I movimenti aerei mensili sono stati 4.960, in crescita del 3,9% sul 2025, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.493 tonnellate, in aumento dello 0,8%.
Lunedì 16 febbraio, con 31.327 passeggeri, è stato il giorno più “volato” del mese.
Le destinazioni preferite di febbraio 2026 sono state: Catania, Tirana e Barcellona ai primi tre posti. Nella “top ten” del mese troviamo quindi: Madrid, Parigi CDG, Palermo, Istanbul, Bucarest, Londra Heathrow ed Amsterdam”.
“Nei primi due mesi dell’anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 1.383.644, in aumento del 5,0% sullo stesso periodo del 2025. I movimenti del bimestre sono stati 10.114, in crescita del 2,6% sul periodo corrispondente del 2025.
Le merci trasportate per via aerea nei primi due mesi del 2025 sono state 6.752 tonnellate, in lieve calo (-0,2%) sul 2025″, conclude l’Aeroporto di Bologna.
(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)