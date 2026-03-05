easyJet amplia l’offerta per Berlino con un nuovo volo diretto da Milano Malpensa

easyJet continua ad ampliare la propria offerta in vista della stagione estiva 2026: a partire dal 23 giugno 2026, la compagnia collegherà anche Milano Malpensa a Berlino, rafforzando ulteriormente il proprio network da Milano verso la Germania, con un’offerta pensata per rispondere alle esigenze sia del segmento leisure sia di quello business.

“Il nuovo collegamento sarà operativo fino a fine ottobre 2026 con fino a 6 frequenze settimanali, dal lunedì al venerdì e la domenica. Nel cuore dell’estate invece, la programmazione prevede 3 voli settimanali, operativi il martedì, venerdì e domenica, garantendo la massima flessibilità per soggiorni brevi e per integrare Berlino in itinerari di viaggio più ampi, ideali per chi desidera combinare più destinazioni europee in un’unica vacanza.

Berlino rappresenta una destinazione di grande richiamo durante tutto l’anno. Capitale creativa e culturale della Germania, la città tedesca affascina ogni anno milioni di visitatori grazie a un’offerta culturale di primo piano che spazia dall’Isola dei Musei, patrimonio UNESCO, ai simboli della storia contemporanea come la Porta di Brandeburgo, il Reichstag e i resti del Muro di Berlino. La città è animata inoltre da quartieri creativi come Kreuzberg e Prenzlauer Berg, da una scena artistica e musicale tra le più vivaci d’Europa e da un ecosistema economico e tecnologico in costante crescita”, afferma easyJet.

“Con questa nuova rotta, easyJet sale a quattro collegamenti tra Milano Malpensa e la Germania, affiancando Berlino alle destinazioni già servite di Düsseldorf, Monaco e Amburgo. L’offerta è ulteriormente completata dai voli operati da Milano Linate verso Francoforte e Berlino, a conferma del continuo rafforzamento del network tra Italia e Germania.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile, offrendo ai passeggeri la possibilità di pianificare la prossima estate con largo anticipo e la massima flessibilità”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)