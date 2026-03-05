LATAM Airlines è l’unica compagnia aerea dell’America Latina ad aver ottenuto le 4 stelle Skytrax

LATAM Airlines Group ha recentemente aumentato il proprio rating da tre a quattro stelle nel sistema Skytrax, una certificazione internazionale che valuta la qualità del servizio delle compagnie aeree a livello mondiale.

“Con questo risultato, LATAM Airlines diventa l’unica compagnia nella storia dell’America Latina ad aver raggiunto questo livello, in un sistema che confronta compagnie aeree di diverse aree utilizzando gli stessi standard.

Skytrax è un’organizzazione indipendente specializzata nella valutazione dell’esperienza dei passeggeri nel settore dell’aviazione. Il suo sistema di classificazione a stelle, che va da una a cinque, si basa su audit in presenza condotti da esperti che osservano direttamente il funzionamento di una compagnia aerea in condizioni operative reali. Raggiungere le quattro stelle significa soddisfare standard elevati e costanti di qualità, sia a terra sia a bordo, e mantenerli nel tempo.

Questi audit prendono in considerazione i diversi momenti del viaggio, come le operazioni in aeroporto – check-in, imbarco e assistenza a terra -, l’esperienza nelle lounge, il servizio a bordo, il comfort delle cabine e l’interazione degli equipaggi con i passeggeri. Le valutazioni vengono effettuate seguendo criteri standardizzati che consentono un confronto oggettivo tra compagnie aeree di tutto il mondo”, afferma LATAM Airlines.

“LATAM Airlines ha raggiunto le 4 stelle nello Skytrax World Airline Star Rating, diventando la prima compagnia aerea dell’America Latina a ottenere questo standard globale. La nostra visione è chiara: elevare ogni viaggio e competere ai massimi livelli mondiali. Questo riconoscimento, basato su un audit indipendente, conferma un’esperienza coerente e di qualità. Ringraziamo i nostri clienti e i nostri team per averlo reso possibile”, ha dichiarato Paulo Miranda, Vicepresidente dell’Area Customer di LATAM Airlines Group.

“Tra gli aspetti che Skytrax ha evidenziato nel dare l’upgrading spicca il miglioramento costante dell’esperienza di viaggio in tutte le sue fasi, dall’interazione digitale e dalle operazioni aeroportuali fino al servizio durante il volo. In ambito aeroportuale, la valutazione ha considerato i progressi nel check-in, nell’assistenza ai passeggeri e nell’esperienza nelle lounge, insieme a una maggiore coerenza negli standard di servizio offerti ai passeggeri indipendentemente dalla destinazione.

Durante il volo, Skytrax ha riconosciuto i progressi in termini di connessione, comfort e design delle cabine, sia sulle rotte regionali sia sui voli a lungo raggio. Tra gli elementi più rilevanti figurano le nuove cabine Business Suites, ispirate ai paesaggi sudamericani e dotate di sedili completamente reclinabili, schermi HD da 18 pollici, porte USB per la ricarica e porte individuali che aumentano i livelli di privacy e comfort.

La connettività a bordo è stata un altro degli elementi presi in considerazione, permettendo ai passeggeri di navigare in internet dai propri dispositivi personali durante il viaggio. Inoltre, Skytrax ha apprezzato LATAM Play, il sistema di intrattenimento di bordo della compagnia, disponibile su tutti i voli, che offre accesso a un vasto catalogo di film, serie TV, musica e altri contenuti direttamente dai dispositivi personali”, prosegue LATAM Airlines.

“Questo riconoscimento riflette una strategia di investimento orientata a migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente. Negli ultimi anni il gruppo ha annunciato diversi progetti strutturali, tra cui il rinnovamento della cabina Premium Business con uno stanziamento di circa 360 milioni di dollari, l’implementazione del Wi-Fi sulla flotta a lungo raggio (Wide Body) per un valore di circa 60 milioni di dollari e lo sviluppo della nuova cabina Comfort, con un investimento di circa 100 milioni di dollari.

Queste iniziative consolidano un’offerta focalizzata su comfort, connettività e personalizzazione, rafforzando la visione di LATAM Airlines di competere ai massimi livelli internazionali e offrire un’esperienza moderna e coerente in ogni fase del viaggio”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)