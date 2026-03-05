News Brevi – 05.03.2026

ITA AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 22 marzo (incluso il volo AZ809 del 23 marzo) e di estendere fino al 10 marzo la sospensione dei voli da e per Dubai. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Info Voli sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

SWISS: VOLO SPECIALE DA MUSCAT – SWISS informa: “Il volo speciale SWISS, operato per i passeggeri bloccati dal Medio Oriente, è partito da Muscat (Oman) questa mattina, 5 marzo, ed è atterrato a Zurigo poco dopo le 14:30 ora locale. A bordo dell’Airbus A340, completamente prenotato, c’erano 211 passeggeri: 205 adulti e sei neonati. In meno di 48 ore, circa 40 dipendenti hanno reso possibile questo volo. I team di Operations, Engineering and Maintenance, Crew Planning e molti altri settori hanno lavorato insieme sotto pressione, coordinando i processi, organizzando gli equipaggi volontari e mantenendo i contatti con le autorità. Anche il team di bordo era volutamente composto da un numero ampio di persone. L’equipaggio era composto da due comandanti, due primi ufficiali e dieci assistenti di volo. Inoltre, a bordo del volo viaggiava anche un meccanico. Per precauzione, il team aveva caricato nella stiva un container con importanti pezzi di ricambio, ruote incluse, per poter operare nel modo più autonomo possibile in caso di interventi tecnici a Muscat. L’equipaggio era quindi preparato a molte delle imprevisti che una missione di questo tipo può comportare. Già ieri sera, mercoledì, l’equipaggio aveva trasportato l’aereo in Oman per prepararsi all’operazione”. “Questo volo è il risultato di un enorme lavoro di squadra da parte di molti colleghi che hanno lavorato 24 ore su 24 per rendere possibile questa missione”, afferma Oliver Buchhofer, COO di SWISS. “Vorremmo ringraziare il nostro equipaggio per il suo straordinario impegno, così come tutti coloro che hanno pianificato e portato a termine questo volo. Quella che dall’esterno può sembrare una soluzione semplice, in realtà richiede una preparazione molto attenta e complessa. Un equipaggio deve essere legalmente disponibile e rispettare i periodi di riposo obbligatori, poiché questi voli sono impegnativi e intensi. L’aereo deve essere tecnicamente disponibile e idoneo alla missione. Le autorità devono concedere la loro approvazione. La situazione a destinazione e lungo la rotta di volo deve essere sufficientemente sicura e prevedibile. E dobbiamo garantire che il volo di ritorno sia altrettanto sicuro”. “Con questo volo, SWISS ha potuto dare un contributo concreto al supporto delle persone colpite da questa difficile situazione. Soprattutto in situazioni straordinarie come questa, è nostro impegno essere presenti per i nostri clienti e per la Svizzera e assumerci la responsabilità. Il volo speciale SWISS è stato effettuato in collaborazione con lo Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). Tuttavia, non si è trattato di un volo di evacuazione sovvenzionato, bensì di un’operazione indipendente condotta da SWISS. Continuiamo a valutare quando e a quali condizioni potremo riprendere le operazioni di volo o offrire ulteriori collegamenti. Monitoriamo costantemente e con la massima attenzione la situazione in Medio Oriente. La sicurezza dei nostri equipaggi e passeggeri rimane la base di ogni nostra decisione. SWISS ha sospeso i suoi voli per Dubai fino al 10 marzo incluso a causa della persistente situazione di tensione in Medio Oriente. I voli per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 22 marzo. Per SWISS, la sicurezza dei suoi equipaggi e passeggeri è sempre la massima priorità. Per questo motivo, abbiamo deciso di continuare a non operare questi voli”, conclude SWISS.

AIR FRANCE: SOSPENSIONI VOLI MEDIO ORIENTE – Air France informa: “Air France monitora in tempo reale l’evolversi della situazione nella regione. A causa del contesto di sicurezza a destinazione e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a prorogare la sospensione dei suoi voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 6 marzo 2026 incluso (ovvero fino al 7 marzo 2026 per i voli in partenza da Dubai); da e per Tel Aviv e Beirut fino all’8 marzo 2026 incluso. Ci rammarichiamo per questa situazione e per il disagio che causa ai nostri clienti. Tutti i team della compagnia sono mobilitati per assisterli in questa situazione eccezionale. I clienti interessati da queste cancellazioni dei voli vengono avvisati individualmente. Sono state messe in atto misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o annullare il loro viaggio gratuitamente, indipendentemente dal fatto che il volo venga cancellato o meno (vedere le condizioni di seguito). La ripresa delle nostre operazioni sarà soggetta a una valutazione della situazione locale, che è in continua evoluzione. Questa pagina verrà aggiornata regolarmente. Inoltre, Air France è in contatto con le autorità francesi per fornire supporto operativo per eventuali voli di rimpatrio speciali organizzati dal Ministero francese per l’Europa e gli Affari Esteri (MEAE). I nostri voli regolari da e per l’aeroporto di Dubai (DXB) rimangono sospesi fino a nuovo avviso. Air France ribadisce che la sicurezza dei suoi clienti e dei suoi equipaggi è la sua massima priorità”.

KLM: VOLO SPECIALE DA MUSCAT – KLM informa: KLM informa: “Venerdì 6 marzo, KLM, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, opererà un volo da Muscat (Oman) via Il Cairo a Schiphol. L’arrivo a Schiphol è previsto per sabato mattina. I viaggiatori olandesi bloccati residenti nel Regno dei Paesi Bassi che si sono registrati presso il Ministero degli Affari Esteri tramite il modulo di contatto per le crisi e soddisfano i criteri di ammissibilità possono essere invitati dal Ministero a viaggiare su uno di questi voli”.

LUFTHANSA GROUP: AGGIORNAMENTO VOLI IN MEDIO ORIENTE – Lufthansa Group informa: “A causa dell’attuale situazione in Medio Oriente e delle conseguenti significative restrizioni al traffico aereo, le compagnie aeree di Lufthansa Group: sospenderanno i voli da e per Dubai e Abu Dhabi fino al 10 marzo incluso; sospenderanno i voli da e per Dammam fino al 10 marzo incluso; sospenderanno i voli per Amman ed Erbil fino al 15 marzo incluso; sospenderanno i voli da e per Tel Aviv fino al 22 marzo incluso; sospenderanno i voli da e per Beirut fino al 28 marzo incluso; sospenderanno i voli da e per Teheran fino al 30 aprile incluso; riprenderanno i voli da e per Larnaca a partire dal 7 marzo”.

BRITISH AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – British Airways informa: “Il volo British Airways da Muscat, Oman, dell’8 marzo è ora al completo. Stiamo monitorando costantemente la situazione e continueremo a fare tutto il possibile per supportare i nostri clienti e colleghi nella regione e, se possibile, aggiungeremo ulteriori servizi. Non siamo ancora in grado di operare voli da Abu Dhabi, Amman, Bahrein, Doha, Dubai e Tel Aviv. Abbiamo programmato un ulteriore volo dall’Oman (Muscat) a London Heathrow in partenza alle 02:30 ora locale dell’8 marzo. Questo volo è riservato ai clienti BA che si trovano in Oman o negli Emirati Arabi Uniti con una prenotazione esistente. Se desiderate viaggiare su questo volo, vi preghiamo di contattarci tramite la nostra linea telefonica dedicata. I nostri team contatteranno direttamente i clienti BA anche via email. Stiamo monitorando costantemente la situazione e continueremo a fare tutto il possibile per supportare i nostri clienti e colleghi nella regione e rimanere in contatto regolare con loro. Vi preghiamo di continuare a seguire le ultime raccomandazioni di sicurezza delle autorità locali e del Ministero degli Esteri del Regno Unito. Vi preghiamo di non recarvi in aeroporto se non avete una prenotazione confermata”.

AMERICAN AIRLINES DONA UNA APU ALLAVIATION INSTITUTE OF MAINTENANCE (AIM) DI CHICAGO – American informa: “American Airlines ha donato un’auxiliary power unit (APU) all’Aviation Institute of Maintenance (AIM) – Chicago, durante una cerimonia tenutasi nell’hangar dell’istituto. La donazione offre agli oltre 400 studenti dell’istituto l’accesso pratico ad equipaggiamenti aeronautici che non solo li aiuteranno durante gli studi, ma prepareranno anche la prossima generazione a utilizzare lo stesso tipo di equipaggiamenti che manterranno dopo la laurea. L’APU donata ha precedentemente volato sulla flotta di McDonnell Douglas MD80 di American per 29 anni, effettuando oltre 74.000 decolli e atterraggi”. “American è orgogliosa di rafforzare la nostra partnership con l’AIM di Chicago con la donazione di oggi”, ha dichiarato Mark Miner, American’s Vice President of Technical Services. “Questa APU ha servito bene American e i nostri clienti nel corso degli anni e sappiamo che servirà altrettanto bene gli studenti per molti altri anni a venire. Come compagnia aerea leader a Chicago, è per noi un onore e un privilegio supportare gli studenti locali nel loro percorso per diventare i professionisti della manutenzione aeronautica di domani”. “La partnership tra American e AIM – Chicago è iniziata nel 2022, aprendo la strada ai graduati per trovare carriere gratificanti e di successo nella manutenzione aeronautica negli hangar di American. American ha inoltre donato un motore Pratt & Whitney JT8D all’istituto nel 2023 e ha supportato gli studenti AIM nelle annuali Aerospace Maintenance Council Competitions. Anche diversi membri del team di prima linea di American frequentano AIM – Chicago, per conseguire la FAA Airframe and Powerplant license”, prosegue American. “Partnership come questa sono ciò che rende concreta l’esperienza degli studenti”, ha affermato Jason Pfaff, Chief Executive Officer of Cotulla, la società madre dell’Aviation Institute of Maintenance. “Quando i nostri studenti possono addestrarsi con gli stessi equipaggiamenti utilizzati sul campo, si rafforza la fiducia in se stessi, si approfondisce l’apprendimento e si accorcia la distanza tra l’aula e la carriera. Siamo incredibilmente grati ad American Airlines per il suo continuo investimento nei nostri studenti e nel futuro della forza lavoro aeronautica qui a Chicago”. “La compagnia aerea ha inoltre assunto più di 100 aviation maintenance technicians per la sua ORD Line Maintenance organization negli ultimi mesi, parte di oltre 10.000 posti di lavoro nell’area di Chicago”, conclude American.

DELTA APRE UN NUOVO DELTA SKY CLUB A DENVER INTERNATIONAL AIRPORT – Delta informa: “Delta sta elevando la sua esperienza premium a terra nella Mountain West con il debutto di un nuovo Delta Sky Club a Denver International Airport (DEN). Situato al 4° piano del Concourse A, il nuovo Club di 12.200 metri quadrati rende omaggio al carattere avventuroso e alla ricca tradizione del Colorado. Lo spazio vanta 230 posti e offre agli ospiti un ambiente spazioso con una vasta gamma di servizi, tra cui un bar premium ispirato alla Union Station e alle tradizionali taverne di Denver, e un’accogliente sala multimediale con grandi televisori a schermo piatto e panche basse. Lo spazio è dotato di due buffet bifacciali e di un’ampia postazione bevande per caffè, tè e bevande analcoliche. Entro la fine dell’anno, il Club si espanderà ulteriormente con l’aggiunta di 560 metri quadrati (6.600 piedi quadrati), portando lo spazio a oltre 1770 metri quadrati (1.700 piedi quadrati) e 400 posti a sedere totali. L’ampliamento finale includerà un’ulteriore postazione bevande e una business lounge dedicata dotata di stampanti e cinque cabine telefoniche La collezione d’arte del Club rende omaggio alla regione con opere di artisti locali e opere raffiguranti cavalieri, paesaggi aperti e altre scene ispirate al Colorado. A completamento di questo senso di appartenenza al luogo, il programma culinario offre un menù di ispirazione stagionale insieme a piatti tipici locali. In linea con questo approccio attento sia alla cultura che all’artigianato, il Club riflette anche l’impegno di Delta per una maggiore sostenibilità operativa e un’esperienza premium per gli ospiti, abbandonando i materiali monouso per la ristorazione”. “Questo Delta Sky Club è uno dei nostri progetti più attenti finora, progettato per soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri di Denver in termini di sensazioni e movimento durante il loro viaggio”, ha dichiarato Claude Roussel, vice president – Delta Sky Club and lounge experience. “Ogni dettaglio, dai posti a sedere all’illuminazione, fino all’architettura di ispirazione regionale, è stato studiato per offrire un’esperienza premium, rigenerante e inconfondibilmente Denver”. “Delta Air Lines serve il Denver market da quasi 50 anni, operando dallo Stapleton International Airport prima di passare al nuovo Denver International Airport (DEN) nel 1995. Delta ha ampliato significativamente la sua presenza nel corso dei decenni, mantenendo una presenza forte e costante nella Mile High City. Quest’anno, Delta opererà il suo programma più ricco di sempre da Denver, con quasi 40 voli nei giorni di punta verso oltre dieci destinazioni, tra cui Austin e tutti gli hub Delta negli Stati Uniti. Il nuovo Denver Club testimonia il continuo investimento di Delta nei confronti di clienti, dipendenti e della comunità in generale”, conclude Delta.

GULFSTREAM NOMINA CLAY NOLEN COME SENIOR VICE PRESIDENT OF INNOVATION, ENGINEERING AND FLIGHT – Gulfstream Aerospace informa: “Gulfstream Aerospace Corp. ha nominato Clay Nolen come senior vice president, Innovation, Engineering and Flight, a partire dal 4 maggio. Succederà a Vicki Britt, che si ritirerà da Gulfstream a maggio dopo 27 anni di servizio presso l’azienda. Nel suo ruolo, Nolen fornirà la leadership aziendale per la visione tecnica e la strategia di innovazione di Gulfstream. Ricopre il ruolo di senior technical authority, garantendo i più elevati standard di sicurezza, qualità, conformità normativa e valore per il cliente durante la progettazione, la certificazione, i test e la consegna dei velivoli Gulfstream”. “Clay è entrato a far parte di Gulfstream nel 2006 ed è stato ampiamente rispettato per la sua competenza tecnica, la leadership collaborativa e l’impegno per la sicurezza e la qualità”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “La sua comprovata leadership e la sua capacità di bilanciare innovazione e rigore esecutivo sono fondamentali per il nostro successo continuo e non vedo l’ora di averlo nel nostro senior leadership team”. “Più recentemente, Nolen ha ricoperto il ruolo di chief of engineers, guidando engineering, execution and technical decision-making in tutti i programmi aeronautici. Prima di questo ruolo, Nolen ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità presso Gulfstream, tra cui thermodynamics and aerodynamics specialist, responsabile del product development team per il G650, responsabile del product development team per G700 and G800 flight sciences, chief engineer per il G700 e il G800. Nolen ha conseguito una laurea in fisica presso la Furman University e un master in ingegneria meccanica presso la Vanderbilt University. Da quando è entrata in Gulfstream nel 1996, Britt ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali in ambito ingegneristico, anche in Special Missions. È entrata a far parte del Gulfstream senior leadership team nel 2021, quando è stata nominata senior vice president of Innovation, Engineering and Flight”, prosegue Gulfstream. “Vicki ha dato un contributo straordinario alla nostra azienda grazie alla sua leadership, alla sua dedizione e al suo impatto positivo sui nostri prodotti e sul nostro personale”, ha affermato Burns. “Apprezziamo il suo impegno costante e la sua supervisione costante, in particolare nella certificazione dei nostri next-generation aircraft. La ringraziamo per il suo contributo nel corso degli anni e le auguriamo il meglio per i suoi impegni futuri”.

NORWEGIAN GROUP REGISTRA UNA FORTE CRESCITA DEI PASSEGGERI E DEL LOAD FACTOR A FEBBRAIO – A febbraio, Norwegian Group ha registrato un totale di 1,6 milioni di passeggeri. Norwegian ne ha registrati 1,32 milioni, mentre Widerøe 298.000. Il mese ha registrato una forte domanda per questo periodo dell’anno, con una capacità ben calibrata per soddisfare la stagionalità del mercato. “Febbraio è stato un altro mese positivo per Norwegian e sono particolarmente soddisfatto dell’elevato load factor per questo periodo dell’anno. Ciò dimostra che la nostra gestione attiva della capacità sta funzionando bene. Allo stesso tempo, i nostri ricavi unitari continuano a rafforzarsi, confermando la solida domanda di base nei nostri mercati nordici”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità di Norwegian (ASK) è in calo del 5% rispetto a febbraio 2025. I revenue passenger kilometres (RPK) sono in aumento dello 0,5% rispetto allo scorso anno. A febbraio Norwegian ha operato una media di 75 aeromobili. Il load factor è stato dell’89,5%, con un aumento di 5 punti percentuali rispetto allo scorso anno. La regolarità, ovvero la quota di scheduled flights effettuati, è stata del 99,6%. La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata del 75,4%. Guardando al futuro, l’andamento delle prenotazioni per i prossimi mesi rimane incoraggiante. Per mitigare la volatilità del mercato, il gruppo ha coperto il 45% del consumo di carburante stimato per il resto dell’anno. La capacità di Widerøe (ASK) è in calo del 3% rispetto allo scorso anno. I Revenue passenger kilometres (RPK) sono invariati rispetto a febbraio 2025. Il load factor è stato pari al 72,5%, con un aumento di 2 punti percentuali rispetto allo scorso anno. La regolarità, ovvero la quota di scheduled flights effettuati, è stata del 96,8%. La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’85,6%. “Febbraio è stato un mese positivo per Widerøe. Siamo lieti di registrare una crescita sia nel numero di passeggeri che nel load factor, oltre a registrare ottime performance operative. Questo ci fornisce un’ottima base in vista delle intense stagioni primaverili ed estive”, ha dichiarato Tore Jenssen, CEO di Widerøe.

JETBLUE LANCIA LA SUA UNDICESIMA DESTINAZIONE IN FLORIDA – JetBlue informa: “JetBlue ha celebrato oggi il servizio inaugurale per Destin–Fort Walton Beach Airport (VPS), con il suo primo volo dal New York John F. Kennedy International Airport (JFK), segnando un’importante pietra miliare e ampliando la crescente rete della compagnia aerea in Florida. La compagnia aerea lancerà oggi anche un nuovo servizio non-stop tra VPS e Boston Logan International Airport (BOS) , collegando ulteriormente la parte settentrionale della Florida con il Nord-Est”. “Il primo volo da New York segna un nuovo entusiasmante capitolo per la Emerald Coast”, afferma Dave Jehn, JetBlue’s vice president, network planning and airline partnerships. “Con un accesso diretto sia a JFK che a Boston, stiamo rendendo più facile che mai per i clienti viaggiare tra il Nord-Est e una delle destinazioni balneari più ambite della Florida, offrendo al contempo ai residenti locali comodi collegamenti con la rete più ampia di JetBlue”. “Queste nuove rotte si basano sulla continua crescita di JetBlue in Florida, dove la compagnia aerea serve ora 11 destinazioni ed è una delle principali compagnie aeree tra il Nord-Est e il Sunshine State. I clienti che viaggiano sulle nuove rotte potranno usufruire del pluripremiato servizio di JetBlue, che include fast, free and unlimited Fly-Fi®, seatback entertainment in ogni posto, complimentary snacks and drinks”, conclude JetBlue.

ANA HD COMPLETA LONG-DISTANCE MEDICAL SUPPLY DRONE DELIVERY TRIALS IN OKINAWA – ANA HD informa: “ANA Holdings Inc. (ANA HD) ha recentemente completato long-distance medical supply drone delivery trials nella Okinawa Prefecture, convalidando l’uso di VTOL fixed-wing drones per il trasporto di farmaci e campioni di sangue per la ricerca su isole remote. Le prove sono state condotte dal 19 ottobre 2025 al 29 gennaio 2026, utilizzando VTOL fixed-wing drones in grado di decollare e atterrare verticalmente, volando in modo efficiente ad alta velocità su lunghe distanze come un velivolo ad ala fissa. L’iniziativa è stata selezionata nell’ambito del Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism’s (MLIT) “Drone Delivery Base Development Promotion Project” e supporta la ANA HOLDINGS Medium-term Corporate Strategy per FY2026-2028, volta a lanciare servizi commerciali con droni entro il FY2027. Il progetto ha interessato due tratte che collegavano la città di Itoman alla città di Kumejima (circa 100 km: 1 ora e 4 minuti) e la città di Itoman alla città di Nago (circa 89 km: 1 ora e 1 minuto). ANA HD valuterà i prossimi passi verso l’implementazione pratica sulla base di questi risultati, in collaborazione con le aziende e le amministrazioni locali interessate. Inoltre, ANA HD ha firmato un long-term business partnership agreement con Skyways Air Transportation Inc. (Skyways), Austin, Texas, il produttore dei VTOL fixed-wing drones utilizzati in questa sperimentazione. La partnership esplorerà commercial drone delivery services nella Asia-Pacific (APAC) region. Istituendo un sistema interno per addestrare e certificare Skyways-specific pilots, ANA HD sta rafforzando la scalabilità delle future operazioni di volo e avanzando dalle prove dimostrative all’implementazione commerciale su larga scala”.

AIR TAHITI NUI ANNUNCIA L’APERTURA DI UN VOLO DIRETTO TRA TAHITI E L’AUSTRALIA – Air Thaiti Nui informa: “Air Tahiti Nui continua a sviluppare la sua rete internazionale e annuncia l’apertura di un nuovo collegamento diretto tra Papeete e Sydney (PPT–SYD). Questa rotta rientra nella strategia aziendale volta a rafforzare in modo sostenibile la connettività della Polinesia Francese con i principali hub regionali del Sud Pacifico. Il volo inaugurale è previsto per lunedì 14 dicembre 2026. Air Tahiti Nui opererà due voli a settimana, offrendo ai viaggiatori un collegamento diretto no-stop tra Tahiti e l’Australia. Questa nuova rotta ridurrà significativamente i tempi di percorrenza e semplificherà gli spostamenti tra le due destinazioni”. Lionel Guérin, CEO di Air Tahiti Nui, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di annunciare questa nuova rotta diretta tra Papeete e Sydney. Con due voli no-stop a settimana e grazie all’accordo di code-sharing con QANTAS, questa rotta offre ai viaggiatori australiani maggiore comfort e frequenze aggiuntive, integrando il nostro servizio bisettimanale per Auckland, in Nuova Zelanda”. “Oltre al trasporto passeggeri, l’avvio del servizio Papeete-Sydney crea nuove opportunità anche per il trasporto merci, favorendo lo sviluppo degli scambi economici tra l’Australia e la Polinesia francese. Le vendite sono già aperte. Questa nuova rotta segna un ulteriore passo avanti nello sviluppo del network di Air Tahiti Nui e nel rafforzamento dei collegamenti diretti tra la Polinesia Francese e i principali mercati regionali e internazionali”, conclude Air Thaiti Nui.

CIRRUS G3 VISION JET: UN NUOVO STANDARD NEL COMFORT – Cirrus Aircraft informa: “Il comfort è al centro dell’ultima evoluzione del Vision Jet. La G3 Vision Jet cabin, completamente riprogettata, ora può ospitare sei adulti e un bambino, con un’elegante panca nella terza fila che massimizza sia lo spazio che la flessibilità. La cabina riprogettata presenta poggiatesta ergonomici, braccioli rifiniti e maggiore spazio per le gambe. Tavolini integrati e supporti possono contenere i dispositivi personali e mantengono produttivi e connessi dalla partenza all’arrivo, sia che si viaggi per lavoro o per un’avventura”. “Personalizzazione e praticità si fondono negli interni del G3. Disponibile in cinque diverse colorazioni nella Arrivée special edition, la cabina può essere configurata per riflettere lo stile personale. I sedili di pilota e copilota si regolano con una singola leva, oltre alle sedute modulari nella seconda e terza fila. Sofisticato, ergonomico e adattabile a ogni missione, ogni dettaglio è stato progettato pensando al comfort di pilota e passeggeri. Il G3 si basa sulle caratteristiche che i proprietari già apprezzano del G2+ Vision Jet, dai finestrini panoramici, alla cabina spaziosa, all’aft climate control e altro ancora, dando vita a una cabina che si adatta perfettamente alla missione”, conclude Cirrus Aircraft.

DELTA ANNUNCIA CAMBIAMENTI NELLA SUA LEADERSHIP – In una nota ai dipendenti Delta, il CEO Ed Bastian ha condiviso i cambiamenti nella leadership che supportano la visione di Delta. “Il nostro successo si basa sempre sulla capacità di operare come un unico team, con valori condivisi che riflettono e rafforzano la nostra cultura incentrata sulle persone, elevando Delta a brand di riferimento per i nostri clienti”, ha affermato Ed Bastian. “Questi cambiamenti dimostrano la profonda competenza di Delta e il suo impegno nello sviluppo e nella crescita dei leader che daranno forma al percorso di Delta negli anni a venire”. Peter Carter viene promosso a President, assumendo un ruolo più ampio nella guida della strategia aziendale, oltre alle politiche globali e alle questioni legali, al portafoglio internazionale di Delta, al settore immobiliare e ai team di sostenibilità e diversità. Nel suo decennio in Delta, Bastian ha dichiarato: “Carter ha guidato iniziative che toccano molti aspetti importanti del business di Delta ed è stato una fonte costante di intuizioni strategiche e di una visione a lungo termine che saranno essenziali per il successo futuro dell’azienda”. Dopo oltre trent’anni di servizio, John Laughter lascerà il ruolo di Delta E.V.P., Chief of Operations and President of Delta TechOps, a partire dal 30 aprile, ha comunicato oggi ai dipendenti il CEO di Delta, Ed Bastian, in una nota. “La carriera di John è iniziata più di trent’anni fa, quando è entrato a far parte di TechOps come aircraft liaison engineer, e ha guidato i team di Delta attraverso alcuni dei periodi più difficili ed entusiasmanti della nostra storia”, ha dichiarato Bastian. “Soprattutto, John è sempre stato conosciuto come un leader al servizio delle persone e un sostenitore della cultura Delta incentrata sulle persone. Desidero ringraziare personalmente John per tutto ciò che ha fatto al servizio dei nostri dipendenti, dei nostri clienti e delle nostre comunità durante il suo mandato in Delta”. Con il pensionamento di John, Dan Janki diventerà Chief Operating Officer di Delta, supervisionando tutti gli aspetti della sicurezza e dell’affidabilità delle operazioni di Delta. Nel suo nuovo ruolo, Janki guiderà i team Delta Airport Customer Service, Flight Operations, In-Flight Service, Operations & Customer Center, Reservation Sales e Customer Care, Technical Operations e Corporate Safety, Security e Compliance. “In qualità di Chief Financial Officer, Dan ha dimostrato la competenza operativa e la disciplina che guidano le performance di livello mondiale che i nostri dipendenti, clienti e investitori si aspettano”, ha dichiarato Bastian. “L’unione delle nostre unità operative sotto la sua guida rafforzerà ulteriormente l’allineamento e il coordinamento all’interno del nostro team, fondamentali per il successo nel nostro ambiente dinamico e in rapida evoluzione”. Alain Bellemare, E.V.P. and President – International, assumerà ulteriori responsabilità in qualità di Chairman of Delta TechOps. La sua vasta esperienza e i suoi consolidati rapporti con il settore lo pongono nella posizione di promuovere la cultura dell’eccellenza di TechOps, ha dichiarato Bastian. Erik Snell diventerà il nuovo Chief Financial Officer di Delta. Snell, entrato in Delta 20 anni fa nel settore finanziario, ha guidato team in tutti i gruppi operativi dell’azienda e, più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Chief Customer Experience Officer. Nel suo nuovo ruolo, Snell supervisionerà l’organizzazione finanziaria di Delta, i Fleet and Supply Chain teams e la refinery subsidiary Monroe Energy. Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, ha deciso di perseguire opportunità di leadership più ampie al di fuori di Delta. Con la transizione di Alicia, Ranjan Goswami diventerà Chief Marketing and Product Officer di Delta. Carter, Janki, Snell e Goswami riporteranno tutti direttamente a Bastian.

WEFLY!TEAM E ALI PER TUTTI: UN SORVOLO INCLUSIVO PER LA CERIMONIA DI APERTURA DEI GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026 – Venerdì 6 Marzo 2026, in occasione della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i piloti con disabilità del WEFLY! TEAM e di ALI PER TUTTI effettueranno un sorvolo con i fumi verde, blu e rosso – colori del Comitato Paralimpico Internazionale – sopra l’Arena di Verona. “Si tratterà di un evento unico, organizzato nell’anno del 50° anniversario dei primi Giochi Paralimpici Invernali, disputati nel 1976 a Örnsköldsvik (Svezia). Per la prima volta nella storia, questo evento sarà ufficialmente inaugurato con il sorvolo di una pattuglia aerea composta da piloti paraplegici e tetraplegici: un tributo da parte di un’eccellenza italiana nel segno dello sport, dell’inclusione e dell’innovazione, al Comitato Paralimpico Internazionale, alla Fondazione Milano Cortina 2026 e ai 600 atleti e atlete in gara provenienti da tutto il mondo. I piloti del WEFLY! TEAM e di ALI PER TUTTI offriranno inoltre il loro prezioso contributo durante il pre-show della Cerimonia d’Apertura Paralimpica. ALI PER TUTTI e WEFLY! TEAM provengono da storie personali uniche e percorsi differenti e voleranno insieme per la prima volta proprio in occasione di questo sorvolo”, afferma il comunicato. “I piloti del WEFLY! TEAM (Alessandro Paleri e Marco Cherubini con Walter Mondani) e di ALI PER TUTTI (Paolo Pocobelli) rappresentano una realtà unica al mondo nel campo dell’Aviazione civile e dimostrano come sia possibile il volo ai più alti livelli anche per le persone in carrozzina. In diverse occasioni, queste due squadre hanno rappresentato nel mondo, con orgoglio, i colori italiani, ricevendo ovunque consensi e apprezzamenti. ALI PER TUTTI e WEFLY! TEAM sono associazioni senza scopo di lucro, hanno il patrocinio dell’Aero Club d’Italia e insieme rappresentano un vero e proprio fiore all’occhiello dell’aviazione civile italiana”, conclude il comunicato.

EMBRAER E VALKYRIE AERO AMPLIANO LE CAPACITA’DELL’A-29 SUPER TUCANO – Embraer e Valkyrie Aero collaborano per portare Artificial Intelligence enabled Counter Unmanned Aerial Systems (C-UAS) capabilities all’A-29 Super Tucano attraverso il Gunslinger di Valkyrie. “La Valkyrie proprietary Gunslinger AI (Artificial Intelligence) suite consente un real-time, enhanced C-UAS tactical decision making. Il Gunslinger è progettato per il panorama delle minacce UAS in continua evoluzione, garantendo una soluzione duratura e scalabile. Il Gunslinger di Valkyrie Aero migliora ulteriormente le capacità C-UAS dell’A-29, che attualmente si basano su sensori integrati esistenti. L’A-29 equipaggiato con Gunslinger offre capacità di contrasto ai droni estremamente efficaci e a basso costo, sfruttando l’advanced tandem cockpit del Super Tucano, il tempo di volo prolungato e l’agilità”, afferma Embraer. “Siamo orgogliosi di collaborare con Valkyrie per migliorare ulteriormente le capacità di missione del velivolo C-UAS dell’A-29. Con oltre 60.000 combat flight hours, l’A-29 Super Tucano rappresenta il punto di riferimento per il light attack e la piattaforma ideale per manned C-UAS operations”, afferma Marcio Monteiro, Market Intelligence Vice-President of Embraer Defense & Security. “Valkyrie è entusiasta di collaborare con Embraer per fornire Gunslinger sulla piattaforma A-29 ai clienti di tutto il mondo. Gunslinger nasce dalle esigenze immediate degli operatori in prima linea, che Valkyrie addestra e con cui interagisce ogni giorno”, ha dichiarato Chris Turner, Senior Vice President, Corporate Strategy, Valkyrie Aero.