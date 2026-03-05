Emirates, Etihad, Qatar Airways: le parziali riaperture degli spazi aerei permettono uno schedule molto limitato e i voli di rimpatrio

Parziali riaperture degli spazi aerei permettono di operare uno schedule limitato e i voli di rimpatrio.

Emirates informa: “Con la riapertura limitata dello spazio aereo, Emirates opera un programma di volo ridotto fino a nuovo avviso.

I voli per queste destinazioni sono attualmente operativi. Accogliamo prioritariamente i clienti con prenotazioni anticipate.

I clienti in transito a Dubai saranno accettati per il viaggio solo se il loro volo in coincidenza è operativo. Si prega di non recarsi in aeroporto a meno che non si possieda una prenotazione confermata per questi voli.

Emirates continua a monitorare la situazione e svilupperemo il nostro programma operativo di conseguenza.

Gli ultimi aggiornamenti sui voli saranno pubblicati sul nostro sito web. Si consiglia ai clienti di controllare lo stato del volo, rivedere gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com e controllare la posta elettronica per eventuali notifiche su modifiche o cancellazioni dei loro voli prima di recarsi in aeroporto.

Desideriamo ringraziare i nostri clienti per la loro comprensione e pazienza.

La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimangono la nostra massima priorità”.

Qatar Airways informa: “Le operazioni di volo di Qatar Airways rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena la Qatar Civil Aviation Authority annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar da parte delle autorità competenti. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito il 6 marzo entro le 09:00 ora di Doha (06:00 UTC).

Qatar Airways inizierà a operare un numero limitato di voli di soccorso a partire dal 5 marzo per supportare i passeggeri bloccati a causa dell’attuale situazione nella regione.

Sono previsti i seguenti voli:

Voli da Muscat per: London Heathrow, Berlino, Copenhagen, Madrid, Roma e Amsterdam.

Volo da Riyadh a Francoforte.

Si prega i passeggeri di non recarsi in aeroporto a meno che non abbiano ricevuto una notifica ufficiale da Qatar Airways per questi voli. Qatar Airways contatterà direttamente i passeggeri interessati per comunicargli i dettagli del volo assegnato, le modalità di viaggio e le fasi successive.

Assicurati che i tuoi dati di contatto siano aggiornati, così potremo fornirti informazioni e istruzioni sul volo. I dettagli possono essere aggiornati su qatarairways.com o tramite l’app mobile di Qatar Airways.

Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e condivideremo ulteriori aggiornamenti non appena disponibili. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimangono la nostra massima priorità. Ci scusiamo per i disagi causati da circostanze al di fuori del nostro controllo a causa della chiusura temporanea dello spazio aereo e ti ringraziamo per la pazienza”.

Etihad informa: “Tutti gli scheduled flights di Etihad Airways da e per Abu Dhabi rimangono sospesi fino alle 06:00, ora degli Emirati Arabi Uniti, di venerdì 6 marzo.

In coordinamento con le autorità degli Emirati Arabi Uniti e soggetto a rigorose approvazioni operative e di sicurezza, è operativo un numero limitato di voli di riposizionamento, cargo e rimpatrio. Servizi selezionati sono disponibili per la vendita su etihad.com, dove le approvazioni sono state confermate.

Gli ospiti non devono recarsi in aeroporto a meno che non abbiano acquistato o ricevuto una prenotazione confermata nelle ultime 24 ore. L’accesso all’aeroporto sarà limitato a coloro che non hanno la documentazione di viaggio confermata.

La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta e i servizi funzioneranno solo una volta soddisfatti tutti i criteri di sicurezza”.

(Redazione Md80.it)