Nakanihon Air prende in consegna il suo primo P.180 Avanti EVO

Nakanihon Air of Japan ha preso in consegna il suo primo P.180 Avanti EVO nelle scorse settimane. L’aereo è atterrato sulla pista dell’aeroporto di Nagoya il 16 gennaio 2026, dopo il volo di consegna da Genova, sorvolando i cieli di Grecia, Egitto, Arabia Saudita, Oman, India e Vietnam. Contemporaneamente, il Japanese Civil Aviation Bureau (JCAB) ha formalmente riconosciuto il Type Certificate del P.180 per il mercato giapponese.

“Siamo particolarmente entusiasti che il P.180 Avanti sarà operato in Giappone”, ha dichiarato Giovanni Tomassini, CEO di Piaggio Aerospace. “L’Avanti è già in servizio con numerosi operatori che lo utilizzano in vari ruoli, a dimostrazione della versatilità del velivolo nelle missioni speciali”.

“Con questa consegna, Nakanihon Air diventa il primo operatore del P.180 Avanti in Giappone, a dimostrazione dell’impegno della compagnia nella modernizzazione della flotta e nell’espansione del servizio.

Nakanihon Air opera una flotta di 57 elicotteri e 7 velivoli ad ala fissa per compiti quali charter flights, transportation, emergency medical services, aerial surveys”, afferma Piaggio Aerospace.

Commentando la consegna, il CEO di Piaggio Aerospace, Giovanni Tomassini, ha dichiarato: “In soli tre mesi l’Avanti EVO è entrato in due nuovi mercati: prima con la vendita di due velivoli a un cliente in Turchia e ora con la consegna di un velivolo in Giappone. Entrambi i traguardi confermano la forte domanda internazionale per il velivolo, con l’obiettivo di aumentare la produzione a 25-30 unità all’anno”.

“Come terza generazione della piattaforma P.180 Avanti, l’Avanti EVO offre performance più elevate, maggiore efficienza e comfort superiore. Progettato sia per business che per special missions, l’EVO può trasportare fino a 7 passeggeri a una maximum cruise speed di 382 nodi (707 km/h), con un range di 1.590 miglia nautiche (2.944 km) e può volare fino a un service ceiling di 41.000 piedi (12.500 m).

Il consumo di carburante dell’Avanti EVO è inferiore del 40% rispetto a quello dei jet della stessa classe, rendendolo ideale per executive transport, air ambulance operations e altri ruoli specializzati. Nakanihon Air ha guidato lo sviluppo dell’air ambulance concept in Giappone oltre 30 anni fa ed è ora uno dei maggiori operatori di ambulance aircraft nel paese. Le performance e l’efficienza dell’Avanti EVO supporteranno l’azienda nell’espansione dei servizi in aree remote del Giappone“, conclude Piaggio Aerospace.

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)