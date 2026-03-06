Embraer: i risultati del quarto trimestre 2025 e dell’intero anno

Embraer ha comunicato i risultati del quarto trimestre 2025 e dell’intero anno.

“I ricavi sono stati pari a 2,652 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025 e a 7,578 miliardi di dollari nell’intero 2025, il livello annuale più alto di sempre, +18% year over year (yoy) e al di sopra della fascia alta della guidance. I ricavi di Defense & Security e Executive Aviation riportano una crescita del +36% e +25% su base annua.

L’adjusted EBIT ha raggiunto i 230,9 milioni di dollari, con un margine del +8,7%, nel quarto trimestre 2025. Per l’intero anno, la società ha registrato un adjusted EBIT di 656,8 milioni di dollari, con un margine del +8,7%, entrambi superiori alla guidance. Nel 2024, l’adjusted EBIT della società ha raggiunto i 558,2 milioni di dollari, con un margine del +8,7%.

L’adjusted free cash flow senza Eve è stato pari a 738,3 milioni di dollari durante il trimestre e 491,2 milioni di dollari nel 2025, supportato da un maggior numero di aeromobili consegnati. Di conseguenza, la società ha concluso il 2025 con una posizione liquida netta di 109,3 milioni di dollari (senza Eve)”, afferma Embraer.

“Embraer ha consegnato 91 aerei nel quarto trimestre 2025, di cui 32 commercial jets (18 E2 e 14 E1), 53 executive jets (28 light e 25 medium) mentre 6 aerei erano legati a defense (2 KC-390 Millennium e 4 A-29 Super Tucano).

Nel 2025 la società ha consegnato un totale di 244 velivoli, di cui 78 commercial jets (44 E2 e 34 E1), 155 executive jets (86 light e 69 medium), 3 multi-mission KC-390 Millennium e 8 A-29 Super Tucano in Defense & Security; +18% rispetto ai 206 aerei consegnati nel 2024.

Firm order backlog pari a 31,6 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2025: un massimo storico, superiore di oltre il 20% su base annua. Book-to-bill di 2,8x sulle piattaforme E175 ed E2, che hanno supportato un aumento del +42% su base annua del backlog (leggi anche qui)”, prosegue Embraer.

“Riguardo la guidance per il 2026, da un punto di vista operativo prevede Commercial Aviation deliveries tra 80 e 85 aeromobili e Executive Aviation deliveries tra 160 e 170 aeromobili.

Da un punto di vista finanziario, ricavi compresi tra 8,2 e 8,5 miliardi di dollari, adjusted EBIT margin tra l’8,7% e il 9,3% (con 10% U.S. import tariffs) e adjusted free cash flow senza Eve di 200 milioni di dollari o superiore per l’anno”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)