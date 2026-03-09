Al via l’edizione Primavera 2026 del Roadshow AVIAREPS Around the World Italy

Aviareps informa: “Dopo il successo dell’appuntamento milanese dello scorso novembre, che ha registrato un’ampia partecipazione, AVIAREPS annuncia l’edizione Primavera 2026 del Roadshow “AVIAREPS Around the World”.
Tre le tappe in programma, pensate per coinvolgere i professionisti del settore in alcune delle città chiave del panorama italiano:
– 17 marzo – Roma
– 26 marzo – Firenze, in collaborazione con Toscana Aeroporti
-31 marzo – Verona
Il Roadshow torna con un format ancora più ricco: aggiornamenti di mercato in vista della prossima stagione invernale, workshop tematici, presentazioni mirate e sessioni di networking strutturato per favorire incontri concreti e di valore.
L’iniziativa si conferma un momento strategico di dialogo tra compagnie aeree, destinazioni turistiche internazionali e fornitori di servizi travel, creando opportunità di confronto diretto con i principali interlocutori del mercato italiano. Un’occasione preziosa per approfondire i trend di settore, condividere strategie e sviluppare partnership solide e durature”.
“Il Roadshow AVIAREPS Around the World rappresenta un’opportunità unica per rafforzare le relazioni tra operatori e professionisti del turismo,” ha dichiarato Giulio Santoro, General Manager Italy di AVIAREPS. “In un mercato turistico in costante evoluzione, il confronto diretto è fondamentale per trasformare le opportunità in risultati concreti per tutta la filiera”.
“Con le tappe di Roma, Firenze e Verona, AVIAREPS rinnova il proprio impegno nel consolidare il network internazionale e sostenere la crescita del settore turistico attraverso iniziative mirate, con particolare attenzione alle esigenze del trade.
L’edizione Primavera 2026 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per ampliare il proprio network, scoprire nuove opportunità e dare slancio alle collaborazioni future.
Per registrarsi: aviareps.it/webform/aviareps-roadshow-march-2026-submissions/ (evento riservato esclusivamente agli operatori del settore)”, conclude Aviareps.
(Ufficio Stampa Aviareps – Photo Credits: Aviareps)