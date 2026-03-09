Vueling collabora con Oxford Quantum Circuits per migliorare l’efficienza operativa attraverso il quantum computing

Vueling, compagnia aerea appartenente al gruppo IAG, ha rafforzato il proprio impegno nell’innovazione attraverso la partnership con Oxford Quantum Circuits (OQC), azienda specializzata nella progettazione, produzione e gestione di computer quantistici e nell’offerta di piattaforme di accesso a questa tecnologia.

“Con questo accordo, reso possibile anche grazie alla consulenza tecnologica di Lighthouse, l’azienda compie un passo avanti nello sviluppo del quantum computing per esplorare soluzioni innovative incentrate sull’efficienza delle proprie operazioni.

Attualmente, la compagnia aerea sta esplorando il quantum computing in tutte le aree dell’azienda per sviluppare la possibilità di utilizzo sul medio termine. Il lavoro si concentra sulla ricerca di soluzioni per ottimizzare i processi di pianificazione delle rotte, la manutenzione degli aerei o l’assegnazione di aeromobili ed equipaggi.

Questo progetto consente alla compagnia aerea di lavorare con il computer quantistico Toshiko, situato in Giappone, ed eseguire il proprio codice per esplorare come questo tipo di soluzione potrebbe essere applicato alle sue operazioni quotidiane”, afferma Vueling.

“Al di là della fase di prova, questa linea di lavoro promuove l’adozione interna della conoscenza quantistica in Vueling e contribuisce a tracciare una tabella di marcia per avanzare nell’implementazione di questa tecnologia, come già l’azienda sta facendo da diversi anni. Il calcolo quantistico non significa solo maggiore velocità di elaborazione, ma anche un nuovo modo di lavorare con le informazioni e di affrontare sfide che fino ad oggi erano irraggiungibili per i sistemi classici”, conclude Vueling.

