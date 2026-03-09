Qatar Airways opera un programma di voli limitato da e per Doha

Qatar Airways informa: “Le operazioni dei voli di linea di Qatar Airways restano temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar. Qatar Airways riprenderà le operazioni quando l’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar annuncerà la riapertura completa e sicura dello spazio aereo da parte delle autorità competenti.

A seguito di un’autorizzazione temporanea dell’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar che conferma corridoi operativi limitati, Qatar Airways intende operare il seguente programma di voli nei prossimi giorni per supportare i passeggeri colpiti dall’attuale interruzione del servizio e aiutarli a ricongiungersi con familiari e amici in sicurezza e il più rapidamente possibile.

Voli in partenza da Doha (DOH):

09 marzo: Seoul (ICN), Mosca (SVO), Londra Heathrow (LHR), Delhi (DEL), Madrid (MAD), Islamabad (ISB), Pechino (PKX), Perth (PER), Nairobi (NBO), Istanbul (IST).

10 marzo: Il Cairo (CAI), Londra Heathrow (LHR), Jeddah (JED), Manila (MNL), Kochi (COK), Muscat (MCT), Istanbul (IST), Mumbai (BOM), Delhi (DEL), Nairobi (NBO), Islamabad (ISB), Madrid (MAD), Francoforte (FRA), Colombo (CMB), Milano (MXP).

Voli in arrivo a Doha (DOH):

10 marzo: Seoul (ICN), Mosca (SVO), Londra Heathrow (LHR), Delhi (DEL), Madrid (MAD), Islamabad (ISB), Pechino (PKX), Perth (PER), Nairobi (NBO), Istanbul (IST).

11 marzo: Il Cairo (CAI), Londra Heathrow (LHR), Jeddah (JED), Manila (MNL), Kochi (COK), Muscat (MCT), Istanbul (IST), Mumbai (BOM), Delhi (DEL), Nairobi (NBO), Islamabad (ISB), Madrid (MAD), Francoforte (FRA), Colombo (CMB), Milano (MXP).

Per gli ultimi aggiornamenti sui voli e per effettuare prenotazioni, si prega di visitare il sito web o l’app di Qatar Airways oppure di rivolgersi a un’agenzia di viaggio.

Questi voli non costituiscono una conferma della ripresa delle normali operazioni commerciali di linea.

Si chiede gentilmente ai passeggeri di non recarsi all’aeroporto di partenza se non sono in possesso di un biglietto valido e confermato.

La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio restano la nostra massima priorità durante questo periodo di interruzioni. Ci scusiamo sinceramente per il disagio causato dalla situazione attuale, che è al di fuori del nostro controllo, e ringraziamo i nostri passeggeri per la pazienza e la comprensione”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)