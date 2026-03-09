News Brevi – 09.03.2026

ENAC: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2026 – Enac informa: “In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Enac rende omaggio a tutte le donne e, in particolare, alle tante professioniste che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo dell’aviazione civile”. Il pensiero del Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Le donne rappresentano una risorsa fondamentale per il presente e il futuro del nostro Paese. La loro professionalità, passione e visione, è essenziale anche per lo sviluppo del settore aeronautico. Promuovere pari opportunità significa rafforzare l’innovazione e la qualità delle nostre istituzioni”.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di febbraio 2026. A febbraio 2026 sono state effettuate 35 consegne a 21 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 28 aerei. Consegne nel 2026 ad oggi: 54 aeromobili a 27 clienti.

ETHIOPIAN AIRLINES CELEBRA LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA CON VOLI INTERAMENTE OPERATI DA PERSONALE FEMMINILE VERSO OTTO DESTINAZIONI – Ethiopian Airlines: “Ethiopian Airlines, il più grande gruppo aeronautico africano, ha celebrato la Giornata Internazionale della Donna con otto voli gestiti interamente da personale femminile, iniziativa che sottolinea anche gli 80 anni di servizio della compagnia. L’occasione è stata celebrata con un evento ufficiale tenutosi la sera del 7 marzo 2026 presso l’Ethiopian Skylight Hotel, alla presenza di rappresentanti del governo, dirigenti della compagnia, leader femminili e dipendenti donne di Ethiopian Airlines e delle organizzazioni partner. I voli operati interamente da personale femminile sono stati operati verso Cairo, Gibuti, Nairobi, Francoforte, Accra, Mumbai, Windhoek e Dire Dawa”. Commentando l’evento, il CEO di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew ha dichiarato: “Ethiopian Airlines è da sempre in prima linea nel promuovere la partecipazione femminile in tutte le aree della propria attività, garantendo pari opportunità nelle operazioni di volo, nei ruoli di leadership e nelle posizioni aziendali. Grazie a una cultura inclusiva e a un forte impegno nella formazione e nello sviluppo professionale, abbiamo supportato la crescita delle donne in diversi ambiti, inclusi quelli tradizionalmente dominati dagli uomini. La celebrazione di quest’anno è ancora più speciale perché celebriamo questa giornata con otto voli operati interamente da personale femminile, simbolo del nostro 80° anniversario”. “Attualmente le donne rappresentano circa il 40% della forza lavoro del Gruppo Ethiopian Airlines, ricoprendo diverse funzioni aziendali. Ethiopian Airlines opera voli interamente gestiti da personale femminile in occasione della Giornata Internazionale della Donna dal 2015. Gli otto voli rappresentano simbolicamente gli otto decenni di attività della compagnia, iniziata nel 1946 con il primo volo di linea verso Il Cairo, in Egitto”, conclude Ethiopian Airlines.

ALL’AEROPORTO DI MILANO MALPENSA INAUGURATA LA MOSTRA “SHE’S NOT YOUR MUSE” DI GIULIA CARUSO – SEA informa: “Il 5 marzo, presso lo Spazio ArtHUB del Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa, è stata inaugurata la mostra “She’s Not Your Muse” di Giulia Caruso, a cura di Luciano Bolzoni. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 5 giugno 2026. In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, l’aeroporto di Milano Malpensa si trasforma in uno spazio immerso nei colori e nelle visioni di Giulia Caruso. Le sue protagoniste sono donne non ancora esistenti, non riconoscibili nell’attuale società: sono donne che arriveranno. I racconti su tela dell’artista – volti solo apparentemente pop, ma in realtà profondamente simbolici – appartengono a una “città delle donne” del futuro, un luogo di libero scambio di idee, oltre il genere e i generi. Ogni volto femminile diventa icona, presenza potente e anticipatrice di un cambiamento culturale e sociale. Con “She’s Not Your Muse”, l’Aeroporto di Milano Malpensa conferma il proprio impegno nel promuovere l’arte contemporanea come strumento di riflessione e dialogo, trasformando uno spazio di passaggio in un luogo di cultura e visione”.

AIRBUS HELICOPTERS: L’H145 E’ UN COMPLEMENTO IDEALE PER LE MISSIONI HEMS IN SVEZIA – Volare in operazioni HEMS richiede abilità di fronte all’imprevisto, a maggior ragione in Svezia, dove il clima e la topografia giocano un ruolo importante. “Un minuto posso sorvolare il Baltico, sotto le nuvole per evitare il ghiaccio, e un attimo dopo atterrare in un campo verde a Gotland”, afferma il Captain Kate Lindvall, H145 chief pilot con Avincis Sweden. “Lindvall vola missioni HEMS sull’isola di Gotland per Avincis, un operatore globale di servizi aerei di emergenza, trasferendo vittime di incidenti e pazienti di emergenza all’ospedale locale di Visby. Trasporta anche pazienti in trasferimenti inter-struttura all’ospedale universitario Karolinksa di Stoccolma. Mentre un’ambulanza impiega ore, incluso il viaggio in traghetto, l’H145 svolge il lavoro in meno tempo, anche in caso di maltempo, nonostante vento, neve e tutto il resto. La regione di Stoccolma, con i suoi arcipelaghi e l’isola di Gotland, presenta diverse sfide per i piloti HEMS. Quando intervengono in caso di emergenza nella zona, i colleghi di Lindvall sono esperti in atterraggi con un solo pattino, appoggiando l’elicottero su una roccia per far sbarcare l’infermiere e il medico. Allo stesso modo, volare a bassa quota su una grande città come Stoccolma richiede che i piloti rispettino rigorosi standard di sicurezza e acustici per ridurre al minimo l’impatto sui residenti. Avincis Sweden opera 13 velivoli su 10 basi, con altri 13 velivoli e 8 basi per fixed wing ambulance services in Norvegia, garantendo la copertura HEMS per l’intera regione scandinava, un servizio fondamentale sia in inverno che in estate. Per servire efficacemente i pazienti e integrare una flotta di elicotteri Airbus esistente che include l’H145 a cinque pale, Avincis ha investito nella flotta, ricevendo nel giugno 2025 due H145 a cinque pale per le sue operazioni a Stoccolma, per un totale di quattro esemplari di questa nuova versione dell’H145”, afferma Airbus Helicopters. “Sono proprio le sue caratteristiche avanzate che rendono l’H145 un complemento perfetto per il paesaggio svedese. Il five-bladed H145 maximum take-off weight di 3.800 kg dell’H145 consente di imbarcare carburante extra, consentendo un margine di sicurezza nella pianificazione di rotte alternative. Inoltre, la patient bay and cabin capacity facilita l’assistenza ai pazienti. Inoltre, l’Aerolite medical interior è dotato di tutto il necessario per una chiamata di primo soccorso, inclusi ossigeno, flebo, kit traumatologico e un dispositivo per la compressione toracica. A volte i voli di Lindvall includono il trasporto di un paziente a Stoccolma per un intervento chirurgico programmato; in questi casi, l’elicottero viene riconfigurato per ospitare due barelle e trasportare due pazienti sulla terraferma. Altre volte si tratta di un’emergenza che lascia solo il tempo di proseguire”, conclude Airbus Helicopters. “L’H145 è così fluido, credo che questa sia la differenza più grande per i pazienti”, afferma, descrivendo il suo ultimo anno in Avincis. “Volare in eliambulanza è sempre stato un sogno. È commovente vedere il livello di compassione che l’équipe medica dimostra nei confronti del paziente””, conclude Kate Lindvall.

JETBLUE PORTA L’EVENTO “FLY LIKE A GIRL” A FORT LAUDERDALE – JetBlue informa: “Sabato 7 marzo, JetBlue ha celebrato il Women’s History Month, ispirando la prossima generazione di aviatrici attraverso il suo evento annuale “Fly Like a Girl”, tenutosi quest’anno a Fort Lauderdale. Giunto alla sua dodicesima edizione, Fly Like a Girl è progettato per suscitare un precoce interesse per la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica (STEM) e l’aviazione, offrendo l’opportunità di imparare dai JetBlue female crewmembers, tra cui piloti, tecnici, ingegneri e dirigenti, attraverso attività interattive, conversazioni, dimostrazioni di volo ed esperienze dietro le quinte che mostrano l’ampia gamma di opportunità di carriera disponibili nel settore. In collaborazione con Jetscape Services e il Women in Flight Crewmember Resource Group di JetBlue, il team Corporate Social Responsibility and Impact e la JetBlue Foundation, l’evento ha accolto oltre 100 giovani locali di età compresa tra 10 e 14 anni per un’introduzione pratica al mondo dell’aviazione, rafforzando ulteriormente l’impegno della compagnia aerea nell’ispirare la prossima generazione e nel coinvolgere la comunità della Florida meridionale”. “Fort Lauderdale è parte integrante della storia di JetBlue fin dal primo giorno, con i nostri primi voli atterrati proprio qui oltre 26 anni fa, e siamo orgogliosi di continuare a investire nella regione e nella sua gente”, ha dichiarato Ursula Hurley, president of the JetBlue Foundation and JetBlue’s chief financial officer. “Riportare Fly Like a Girl nel sud della Florida riflette il nostro continuo impegno per il futuro di Fort Lauderdale, parte fondamentale della nostra attività, dalla sua gente e dalla sua cultura all’infrastruttura aeronautica che contribuisce al progresso della nostra compagnia aerea”.

L’EASA MIGLIORA L’ACCESSO ONLINE ALLE EASY ACCESS RULES – L’EASA informa: “L’EASA ha lanciato una nuova versione migliorata delle sue dynamic Easy Access Rules (EAR) online publications, con accesso più rapido e navigazione migliorata. Le pagine EAR ora si caricano in meno di due secondi, consentendo un’interazione più rapida. I link reindirizzano quasi istantaneamente all’interno di una pubblicazione EAR o a pagine web esterne, consentendo agli utenti di accedere ai contenuti pertinenti e di navigare senza problemi all’interno della pubblicazione. Ogni articolo normativo ha ora un identificativo univoco permanente (permalink), visualizzato come icona di collegamento accanto al titolo dell’articolo. Cliccando sull’icona, gli utenti possono accedere all’URL permanente dell’articolo e copiarlo facilmente. Questi permalink rimangono stabili attraverso le revisioni e le pubblicazioni EAR, consentendo agli utenti di aggiungere ai preferiti o condividere link che punteranno sempre alla versione più recente dell’articolo. I filtri per ottenere il materiale normativo personalizzato in base alle proprie esigenze sono ora più rapidi, affidabili e possono essere utilizzati in combinazione. La funzione di ricerca consente un rapido accesso alle sezioni pertinenti, utilizzando un indice rinnovato. Infine, ma non meno importante, le nuove pubblicazioni online offrono una navigazione semplice e migliorata per computer, tablet e telefoni cellulari”.

KLM: SITUAZIONE VOLI DI RIMPATRIO DA MUSCAT – KLM Informa: “Il volo di rimpatrio KLM previsto da Muscat, Oman, è stato cancellato. Al momento, KLM non ha ricevuto alcuna richiesta per un successivo volo di rimpatrio. Transavia sta preparando un volo di rimpatrio da Hurghada, Egitto. KLM rimane disponibile a fornire supporto qualora il Ministero degli Affari Esteri richiedesse assistenza per il rimpatrio”.

AIR FRANCE: SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – Air France informa: “Air France monitora in tempo reale l’evolversi della situazione nella regione. A causa del contesto di sicurezza a destinazione e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a prorogare la sospensione dei suoi voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 12 marzo 2026 incluso (ovvero fino al 13 marzo 2026 per i voli in partenza da Dubai e Riyadh); da e per Tel Aviv e Beirut fino all’11 marzo 2026 incluso. Ci rammarichiamo per questa situazione e per il disagio che causa ai nostri clienti. Tutti i team della compagnia sono mobilitati per assisterli in questa situazione eccezionale. I clienti interessati da queste cancellazioni dei voli vengono avvisati individualmente. Sono state messe in atto misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o annullare il loro viaggio gratuitamente, indipendentemente dal fatto che il volo venga cancellato o meno. La ripresa delle nostre operazioni sarà soggetta a una valutazione della situazione locale, che è in continua evoluzione. Air France è in contatto con le autorità francesi per fornire supporto operativo a potenziali voli di rimpatrio speciali organizzati dal Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri francese (MEAE). Air France ribadisce che la sicurezza dei suoi clienti e dei suoi equipaggi è la sua massima priorità. Parallelamente, e in risposta alla forte domanda proveniente dall’Asia a seguito delle massicce cancellazioni di voli da parte delle compagnie aeree mediorientali, Air France ha schierato aeromobili di maggiore capacità sui suoi voli da Bangkok, Singapore, Delhi, Mumbai, Shanghai, Tokyo e Phuket dal 4 marzo 2026. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo ulteriori voli da Bangkok, Singapore e Delhi. Queste misure proseguiranno nei prossimi giorni e i team di Air France stanno lavorando per estenderle ad altre destinazioni. Sui voli aggiuntivi in partenza da Bangkok operati da Air France, una quota di posti a prezzo regolamentato sarà messa a disposizione del Ministry of Europe and Foreign Affairs per il trasporto di cittadini francesi vulnerabili”.

SWISS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – SWISS informa: “SWISS proroga la sospensione dei voli per Dubai fino al 15 marzo incluso a causa della persistente situazione di tensione in Medio Oriente. I voli per Tel Aviv rimarranno sospesi fino al 2 aprile incluso. La sicurezza dei suoi equipaggi e passeggeri è sempre la massima priorità per SWISS. Alla luce della situazione attuale, SWISS ha quindi deciso di continuare a sospendere questi servizi per il momento. SWISS continua a monitorare attentamente gli sviluppi e sta valutando la situazione costantemente insieme alle autorità competenti in Svizzera e a livello locale, nonché in coordinamento con Lufthansa Group. I nostri specialisti stanno valutando attentamente tutte le informazioni disponibili. I voli riprenderanno non appena la situazione di sicurezza lo consentirà. Ciò richiederà tuttavia una situazione generale stabile e sicura, nonché la collaborazione delle autorità locali. Siamo consapevoli che queste decisioni potrebbero influire sui piani di viaggio dei nostri clienti e creare incertezza. Ci scusiamo sinceramente per il disagio causato ai nostri passeggeri da queste cancellazioni. I passeggeri interessati possono riprenotare i loro voli per una data successiva gratuitamente o richiedere un rimborso completo del biglietto. Il nostro servizio clienti è disponibile 24 ore su 24 per assistere i passeggeri interessati”.

ITA AIRWAYS: VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha esteso la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile (incluso il volo AZ809 del 3 aprile) e la sospensione dei voli da e per Dubai fino al 15 marzo. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Info Voli sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

LUFTHANSA GROUP: SOSPENSIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – Lufthansa Group informa: “A causa dell’attuale situazione in Medio Oriente e delle conseguenti massicce restrizioni al traffico aereo, le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli da e per Dubai e Abu Dhabi fino al 15 marzo; sospenderanno i voli da e per Dammam fino al 15 marzo; sospenderanno i voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile. Alla fine della scorsa settimana, è stato deciso che le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli da e per Amman ed Erbil fino al 15 marzo; sospenderanno i voli da e per Beirut fino al 28 marzo; sospenderanno i voli da e per Teheran fino al 30 aprile. I voli di linea da e per Riyadh (Lufthansa, ITA Airways) e Jeddah (Eurowings) continueranno. Vogliamo inoltre sottolineare che la situazione rimane in continua evoluzione e gli orari potrebbero cambiare con breve preavviso. Lufthansa continua a lavorare in stretto coordinamento con le autorità competenti e riprenderà le normali operazioni non appena le condizioni lo consentiranno. La sicurezza dei passeggeri e del personale Lufthansa è la nostra massima priorità. Ci scusiamo per l’inconveniente”.

AIRBUS: CONNETTIVITA’ GLOBALE ATTRAVERSO RETI TERRESTRI E NON TERESTRI – Airbus informa: “Per consentire l’evoluzione verso operazioni aeree più efficienti e migliorare l’esperienza dei passeggeri, Airbus sta sviluppando soluzioni che forniranno connettività globale. Ciò costituirà una rete integrata di sistemi aerei, terrestri e spaziali che eliminerà le lacune di copertura, garantendo una connessione gate-to-gate capillare. Il futuro della connettività risiede in un approccio olistico che integrerà e collegherà reti terrestri e non terrestri. Le prime utilizzano infrastrutture terrestri come ripetitori di telefonia mobile o cavi in fibra ottica. Al contrario, le reti non terrestri (NTN) utilizzano satelliti per collegare aree non raggiungibili tramite cavi, come il cielo o il mare, fornendo una connettività senza vincoli geografici. Le costellazioni satellitari NTN come OneWeb di Eutelsat operano in orbita terrestre bassa (LEO), situate a 2.000 chilometri o meno dalla Terra. Queste costellazioni sono costituite da gruppi di satelliti interconnessi, che formano una rete che copre l’intero pianeta. I satelliti posizionati in LEO hanno un’elevata capacità di banda e garantiscono ritardi di comunicazione minimi. Consentono una connettività costante e affidabile che rimane stabile anche durante il volo attraverso continenti e oceani. Sebbene queste costellazioni svolgano un ruolo significativo nell’espansione di un accesso a Internet affidabile, hanno anche il potenziale per migliorare il modo in cui gli aeromobili vengono gestiti e manutenuti, nonché l’esperienza dei passeggeri. Gli aeromobili moderni si affidano sempre di più alla connettività dati per ogni aspetto, dalla sicurezza e dalle operazioni di volo ai sistemi di intrattenimento per i passeggeri. Airbus sta reinventando sempre più l’esperienza di volo come un viaggio digitale e completamente connesso, che rispecchia l’esperienza dei passeggeri a terra. Proprio come le reti telefoniche passano senza soluzione di continuità dal 5G al WiFi o da un Paese all’altro, Airbus sta lavorando a una cabina completamente connessa che consentirà una facile connessione dei dispositivi wireless in tutte le fasi del volo. Questa connessione sarà regolata dagli standard del settore aeronautico in materia di affidabilità e sicurezza informatica”. “Anche i piloti beneficeranno di una maggiore connettività, con un flusso di dati ininterrotto tra il cockpit e i centri di controllo operativi. Consolidando tutte le informazioni necessarie ai piloti su un display centrale all’interno di un’unica applicazione, le attività dei piloti vengono semplificate e il volo ottimizzato. Questa migliore connettività in cockpit consente ai piloti di accedere a carte connesse, meteo aggiornato, informazioni aeroportuali in tempo reale e persino la possibilità di interagire con le app. Allo stesso tempo, la connettività migliorata in cabina consente all’equipaggio di spostare l’attenzione dalla logistica all’assistenza personalizzata ai passeggeri. Grazie ai dati in tempo reale e all’intelligenza artificiale, l’equipaggio può risolvere in modo proattivo le interruzioni del viaggio, come ritardi o bagagli smarriti, ottimizzare il catering a bordo. Airbus sta contribuendo a implementare questa transizione promuovendo lo sviluppo e il lancio di un dimostratore in orbita di una futura rete NTN standard e interoperabile. Ciò include il supporto alla standardizzazione industriale della rete 5G NTN, che garantirà l’interoperabilità tra gli operatori e ridurrà gli ostacoli all’operatività in diversi paesi. I primi passi verso questa rete NTN hanno già preso forma: Airbus, Eutelsat e Mediatek hanno annunciato il primo test al mondo con successo della tecnologia 5G NTN alla fine di febbraio 2025. Il test ha utilizzato la costellazione satellitare OneWeb LEO di Eutelsat, costruita da Airbus. Nei prossimi anni, le operazioni degli aeromobili diventeranno sempre più connesse e digitalizzate e Airbus sta svolgendo un ruolo chiave in questa transizione. Airbus è attiva in diverse organizzazioni che contribuiscono alla standardizzazione di questa tecnologia. Con i grandi progressi della connettività all’orizzonte, l’unica cosa certa è che l’aviazione e altri segmenti del settore della mobilità globale saranno presto più connessi che mai”, conclude Airbus.