ANA rinnova gli amenity kit e collabora con i brand italiani Franzi e Culti Milano

All Nippon Airways (ANA) ha annunciato oggi il restyling degli amenity kit della First Class e della Business Class sui voli internazionali a lungo raggio e su alcune rotte a medio raggio, a partire da aprile 2026.

“Al centro del restyling le nuove partnership con FRANZI, un prestigioso marchio italiano di lunga tradizione, e con DECORTÉ e CULTI MILANO, leader nel settore dei prodotti di lusso per la cura della pelle, al fine di migliorare l’esperienza di volo dei passeggeri ANA.

Per la pochette, ANA ha stretto una collaborazione con FRANZI, marchio italiano di pelletteria di lusso fondato a Milano nel 1864 e apprezzato dai reali di tutto il mondo. Le eleganti pochette sono realizzate in materiale riciclato e fondono perfettamente 160 anni di artigianato italiano con la sostenibilità moderna. I design esclusivi cambieranno stagionalmente.

I nuovi kit conterranno prodotti di bellezza di alta qualità di brand riconosciuti a livello mondiale. La First Class offrirà articoli DECORTÉ, iconico marchio giapponese di cosmetici di alta gamma. I passeggeri della Business Class riceveranno prodotti CULTI MILANO, un brand italiano di profumi rinomato per le sue fragranze sofisticate. Sia per DECORTÉ che per CULTI MILANO si tratta della prima partnership per che li vede realizzare amenity kit di bordo.

Con questa iniziativa ANA sta inoltre rafforzando il proprio impegno per la sostenibilità, riducendo al minimo gli imballaggi in plastica. Ogni kit include una borsa riutilizzabile ed ecologica che può essere utilizzata anche dopo l’atterraggio. Altri articoli, tra cui fazzoletti, maschere per gli occhi e adattatori da viaggio, sottolineano l’impegno di ANA nel fornire ai passeggeri soluzioni pratiche e riutilizzabili”, afferma ANA.

“I nostri nuovi amenity kit rappresentano la perfetta fusione tra artigianato tradizionale e sostenibilità moderna”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President of Customer Experience Management d ANA. “Riducendo gli imballaggi in plastica e includendo articoli riutilizzabili, ribadiamo il nostro impegno per un futuro più sostenibile. Ci auguriamo che questi kit migliorino l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri durante il viaggio e anche dopo il loro ritorno a casa”.

“Rotte interessate: rotte europee e statunitensi (compresa Honolulu), rotte oceaniche.

Classi interessate: First Class, Business Class.

Data di lancio: introduzione graduale a partire da aprile 2026″, conclude ANA.

