Airbus Helicopters: gli ordini e gli accordi di oggi durante Verticon 2026

DRF Luftrettung amplia la flotta con l’ordine di quattro ulteriori elicotteri Airbus H145

Il German helicopter emergency medical services (HEMS) operator DRF Luftrettung e Airbus Helicopters hanno annunciato un nuovo ordine per quattro elicotteri H145. Quest’ultimo accordo sottolinea la partnership di lunga data tra le due organizzazioni e il loro impegno condiviso per il progresso delle capacità di soccorso aereo.

“La nostra missione è garantire un’assistenza ottimale a beneficio dei nostri pazienti in ogni momento. Con l’aggiunta di altri quattro H145, rafforziamo la nostra posizione come operatori di una delle flotte di H145 più grandi in Europa e allo stesso tempo creiamo le condizioni per posizionarci per il futuro. Inoltre, l’anno scorso abbiamo fatto un altro importante passo verso la capacità di rispondere in modo rapido ed efficace agli sviluppi nel rescue service decidendo per l’H140 e ordinando dieci nuovi aeromobili. Ciò fornisce ai nostri equipaggi una flotta che consente loro di salvare vite umane ogni giorno nelle migliori condizioni possibili”, ha affermato Krystian Pracz, CEO di DRF Luftrettung.

“La continua espansione della flotta DRF Luftrettung è una potente testimonianza della fiducia profondamente radicata e della stretta partnership che abbiamo costruito in decenni di impegno condiviso nel soccorso aereo. Siamo immensamente orgogliosi che i nostri elicotteri fungano da strumenti affidabili per i loro equipaggi altamente qualificati, contribuendo ogni giorno alla vitale missione di salvare vite umane in tutta Europa”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

“DRF Luftrettung è una delle organizzazioni di soccorso aereo più grandi ed esperte in Europa. L’organizzazione e le sue filiali operano più di 50 elicotteri Airbus H135 e H145 in 32 basi in Germania per operazioni di salvataggio di emergenza e trasporto di terapia intensiva. Oltre a ciò, vengono impiegati anche per missioni speciali, comprese hoist operations and day and night operations.

In totale, sono in servizio più di 1.800 elicotteri della famiglia H145, per un totale di oltre 8,5 milioni di ore di volo. Equipaggiato con due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di FADEC e della suite avionica digitale Helionix. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti”, conclude Airbus.

ADAC Luftrettung e Airbus siglano un framework contract per elicotteri H135, H140 e H145

ADAC Luftrettung, uno dei maggiori operatori europei di servizi medici di emergenza in elicottero (HEMS), e Airbus Helicopters hanno annunciato la firma di uno strategic long-term framework contract per gli elicotteri Airbus H135, H140 e H145. Questo contratto quadro consolida l’accordo iniziale annunciato al Verticon dello scorso anno, dove ADAC Luftrettung è stata presentata come cliente di lancio e partner di sviluppo del nuovo elicottero H140.

“Investendo in questi nuovi velivoli, adottiamo deliberatamente una tecnologia di volo all’avanguardia che migliorerà in modo significativo la nostra assistenza medica di emergenza in volo a lungo termine. Una flotta diversificata con diversi tipi di elicotteri ci consente di rispondere in modo ottimale alle specifiche esigenze operative dei servizi medici di emergenza. E con questi velivoli siamo pienamente in grado di svolgere missioni di salvataggio in qualsiasi momento, 24 ore su 24 e anche al buio”, ha affermato Frédéric Bruder, CEO dell’organizzazione no-profit ADAC Luftrettung. “Questo accordo quadro garantisce che la sicurezza dei pazienti e dei voli – le nostre massime priorità assolute – continuerà a rimanere al massimo livello possibile in futuro. E raggiungeremo questo obiettivo in modo basato sulle esigenze, con un minor consumo di carburante e una maggiore efficienza dei costi”.

“Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership decennale con ADAC Luftrettung mentre aprono la strada al futuro del soccorso aereo. Integrando l’H135, l’H145 e l’H140 nella loro flotta, ADAC Luftrettung garantisce la massima versatilità ed efficienza”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Questo contratto quadro sottolinea la nostra missione condivisa di fornire agli equipaggi gli strumenti più silenziosi, sicuri e tecnologicamente avanzati per fornire cure salvavita e supporto a chi ne ha bisogno ogni giorno”.

“ADAC Luftrettung, uno dei maggiori operatori HEMS in Europa, utilizza 60 elicotteri Airbus dalle sue 37 stazioni. Nel 2025, l’operatore EMS ha risposto a circa 50.000 missioni, spesso salvavita.

Airbus Helicopters è il principale fornitore di elicotteri per l’air medical transport industry, fornendo il 54% dei 2.900 elicotteri EMS che volano oggi nel mondo”, conclude Airbus.

Air Transport Europe ordina elicotteri Airbus H135 e H140

Air Transport Europe (ATE), helicopter emergency medical services (HEMS) operator in Slovacchia, e Airbus Helicopters hanno annunciato un contratto per l’acquisto di un elicottero Airbus H135 e un elicottero Airbus H140.

“La nostra priorità è sempre stata quella di fornire i più alti standard di assistenza medica di emergenza, che richiede una flotta versatile e tecnologicamente avanzata. Integrando l’H135 e l’H140 equipaggiati con Helionix nelle nostre operazioni, stiamo intraprendendo un nuovo livello che migliorerà la nostra capacità di raggiungere i pazienti in ambienti difficili e fornire loro la migliore assistenza possibile”, ha affermato Milan Hoholik, CEO di Air Transport Europe.

“Siamo onorati di dare il benvenuto a Air Transport Europe come nuovo cliente dell’Airbus H140 e siamo orgogliosi che abbiano riposto la loro fiducia nei nostri elicotteri per le loro operazioni HEMS essenziali in Slovacchia e Repubblica Ceca. Questa partnership riflette il nostro impegno condiviso per l’eccellenza nel soccorso aereo e non vediamo l’ora di vedere i nostri elicotteri H135 e H140 contribuire a salvare vite umane e supportare gli equipaggi altamente qualificati di ATE nelle loro missioni quotidiane”, ha affermato Thomas Hein, Head of Europe Region at Airbus Helicopters.

“Air Transport Europe è un’organizzazione di soccorso aereo di grande esperienza, che fornisce servizi HEMS 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da sette basi in tutta la Slovacchia e da due basi nella vicina Repubblica Ceca. Con decenni di esperienza nel soccorso di emergenza e nel trasporto di terapia intensiva, ATE è un pioniere nella regione dell’Europa centrale, operando spesso su terreni montuosi impegnativi dove le prestazioni e l’affidabilità degli aerei sono fondamentali.

L’H135 è il leader indiscusso nel mercato HEMS, noto per i suoi elevati standard di sicurezza, l’ingombro compatto e i bassi livelli sonori. Equipaggiato con la suite avionica digitale Helionix e un pilota automatico a 4 assi, offre una piattaforma ideale per missioni mediche primarie e secondarie, fornendo una disposizione di cabina spaziosa e flessibile per gli equipaggi medici e le loro attrezzature.

L’H140 è l’ultima aggiunta al portafoglio di Airbus Helicopters. È stato presentato a marzo dello scorso anno. L’H140 alza il livello nella categoria dei light twin in termini di prestazioni, rapporto costo-efficacia e comfort dei passeggeri e dell’equipaggio. Si tratta di un velivolo ad ala rotante da 3 tonnellate che integra l’attuale offerta di light twin di Airbus Helicopters per i servizi medici di emergenza (EMS), il trasporto passeggeri e i mercati dell’aviazione privata e d’affari. L’entrata in servizio dell’elicottero è prevista nel 2028 per il segmento EMS”, conclude Airbus.

Bristow riceve il primo Airbus H160s da Milestone per offshore transportation in Nigeria

Bristow Group Inc. ha ricevuto ufficialmente i primi due dei cinque Airbus H160 medium-twin helicopters in leasing da Milestone Aviation Group. Questo arrivo segna una pietra miliare nell’introduzione di questo velivolo di prossima generazione nel continente africano, con gli elicotteri ora sottoposti ai preparativi finali in Nigeria prima del loro ingresso programmato nelle operazioni offshore nei prossimi mesi.

Questa consegna fa seguito all’accordo annunciato lo scorso anno per cinque H160 in leasing da Milestone. L’arrivo di questi velivoli in Nigeria segna l’inizio di una nuova era per il trasporto offshore nella regione, fornendo ai clienti di Bristow l’aeromobile ad ala rotante tecnologicamente più avanzato ed efficiente della sua categoria.

“L’introduzione dell’H160 in Nigeria rappresenta un significativo passo avanti per le nostre operazioni offshore nell’Africa occidentale”, ha affermato Stu Stavely, Chief Operating Officer, Offshore Energy Services, Bristow Group. “Questo aeromobile offre una combinazione di tecnologia avanzata, flessibilità operativa e migliore fuel efficiency, che rafforza la nostra capacità di fornire trasporti sicuri, affidabili ed economici per i nostri clienti. Il suo profilo prestazionale, in particolare la sua autonomia, la capacità di carico utile in una configurazione da 12 passeggeri e la capacità di operare da eliporti più piccoli, posiziona Bristow con un netto vantaggio in questo mercato. Riteniamo che l’H160 svolgerà un ruolo importante nel supportare le esigenze in evoluzione del settore energetico in tutta la regione”.

“Milestone è lieta di supportare Bristow con il leasing di cinque nuovi H160, rendendoci il primo locatore a introdurre questo tipo di aeromobile nella flotta di Bristow”, ha affermato Pat Sheedy, Chief Executive Officer of Milestone. “Il nostro continuo investimento in next generation medium and supermedium helicopters garantisce ai nostri clienti l’accesso agli aeromobili più efficienti e capaci sul mercato, supportando operazioni mission-critical in tutto il mondo. Apprezziamo la forte collaborazione con Bristow e Airbus e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra partnership negli anni a venire”.

“L’arrivo di questi primi due H160 in Nigeria è un momento di orgoglio per Airbus Helicopters poiché vediamo i nostri ultimi medium-twin aircraft prepararsi a prendere il volo per le missioni offshore di Bristow”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Questa consegna sottolinea il nostro impegno a sostenere il settore energetico con un elicottero che stabilisce nuovi standard in termini di sicurezza, comfort e competitività con la riduzione del 18% del consumo di carburante. Non vediamo l’ora di vedere l’H160 in funzione e di continuare la nostra partnership di lunga data sia con Bristow che con Milestone”.

“Con altri tre H160 in consegna per completare l’accordo di cinque aeromobili, Bristow è posizionata per gestire una delle flotte più moderne e capaci in Africa, supportando servizi mission-critical per l’industria energetica.

L’H160 è uno degli elicotteri tecnologicamente più avanzati al mondo, progettato e costruito per offrire i più alti livelli di sicurezza operativa fornendo allo stesso tempo un comfort senza pari per gli elicotteri della sua categoria. Capace di svolgere missioni ad ampio raggio, tra cui law enforcement, offshore transportation, search and rescue, private and business aviation, emergency medical services, l’H160 è entrato in servizio in Brasile, Canada, Cina, Francia, India, Giappone, Malesia, Filippine, Arabia Saudita, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri paesi europei”, conclude Airbus.

