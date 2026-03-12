Leonardo: il CDA approva i risultati 2025 e la guidance 2026

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati per l’anno 2025, confermando i risultati preliminari resi noti in data 25 febbraio 2026.

“I risultati dell’esercizio 2025 evidenziano una performance particolarmente positiva del Gruppo, in significativa crescita sotto tutti i profili rispetto all’esercizio precedente.

In sensibile aumento gli Ordini, che raggiungono i €23,8 mld. (+14,5% rispetto al dato “isoperimetro”), a conferma del continuo rafforzamento dei ‘core business’ e anche grazie a un importante ordine nel settore Aeronautica per la fornitura di supporto logistico integrato e addestramento per la flotta di velivoli Eurofighter della Forza Aerea del Kuwait, in un contesto di mercato nel quale la domanda di sicurezza resta elevata. In crescita anche gli altri settori di business, quale risultato dei successi commerciali e del buon posizionamento dei prodotti, delle tecnologie e delle soluzioni del Gruppo, nonché della capacità di presidiare efficacemente i mercati chiave. Il livello di Ordini equivale ad un book to bill (rapporto fra gli Ordini ed i Ricavi del periodo) pari a circa 1,2. Il Portafoglio Ordini supera la soglia di €46 mld. e assicura una copertura in termini di produzione pari a circa 2,4 anni”, afferma Leonardo.

“I Ricavi, pari a €19,5 mld., crescono del 10,9% rispetto al dato isoperimetro, con un incremento in doppia cifra in tutti i settori di business. Si confermano di particolare rilievo gli apporti dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, sia per la componente europea sia per la controllata Leonardo DRS, degli Elicotteri e dell’Aeronautica, con particolare riferimento alla componente Velivoli. La crescita dei Ricavi è accompagnata da un sensibile miglioramento sia della redditività operativa sia della generazione di cassa.

L’EBITA è infatti pari a €1.752 mil. (+18,2% rispetto al dato isoperimetro), sopra le aspettative del Gruppo, con la crescita effetto sia dei maggiori volumi sia del miglioramento della profittabilità, evidenziando un ROS che passa dal 8,4% (isoperimetro) al 9,0%. Di particolare rilievo il risultato degli Elicotteri e dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, nonostante l’incidenza negativa dell’effetto cambio sul risultato della controllata Leonardo DRS. In crescita la Cyber & Security Solutions e l’Aeronautica, nonostante quest’ultima risenta del previsto andamento delle Aerostrutture e della partecipata strategica GIE ATR. Lo Spazio beneficia della continua crescita del segmento servizi, oltre che del parziale recupero del segmento manufatturiero della Space Alliance.

Il Risultato Netto adjusted, pari a €mil. 1.015 (+18,6% rispetto agli € 856 mil. nel 2024), beneficia del miglioramento dell’EBITA e dei minori oneri finanziari netti, principalmente riconducibili alla riduzione dell’Indebitamento Netto di Gruppo.

Il Risultato Netto di €1.334 mil. include le plusvalenze rilevate a seguito della cessione del business UAS a Fincantieri e della cessione di parte delle azioni detenute nella Avio S.p.a.. Il dato relativo all’esercizio comparativo (€ 1.159 mil.) beneficiava della plusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value del Gruppo Telespazio, effettuata ai fini del consolidamento integrale dello stesso.

Free Operating Cash Flow a €1,0 miliardi (+21% vs 2024)”, prosegue Leonardo.

“Sulla base dei risultati del 2025 e alla luce dell’indirizzo del Piano Industriale 2026-2030, il Gruppo è proiettato su un percorso di forte crescita, accompagnato dal rafforzamento della profittabilità e della generazione di cassa.

Sulla base delle correnti valutazioni degli impatti della situazione geopolitica sulla supply chain, sui livelli inflattivi e sull’economia globale, fatti salvi eventuali ulteriori significativi effetti, Leonardo prevede di conseguire nel 2026 i seguenti risultati:

Ordini ca. €25 miliardi

Ricavi ca. €21 miliardi

EBITA ca. €2,03 miliardi

Free Operating Cash Flow ca. €1,11 miliardi

Indebitamento Netto di Gruppo ca. €0,8 miliardi

Nel 2025 Leonardo ha raggiunto importanti traguardi sulle performance di sostenibilità, rafforzando la propria strategia con la pubblicazione del primo Piano di Transizione di Gruppo. Il Piano definisce un percorso strutturato, concreto e misurabile verso un modello di business resiliente, fondato sul decoupling tra crescita economica e impatti ambientali. I risultati ottenuti ne confermano l’efficacia in quanto, nonostante l’aumento dei volumi di business, i principali indicatori di performance di sostenibilità hanno registrato un miglioramento”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)