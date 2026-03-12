Rolls-Royce annuncia i vincitori del FIRST Network Quality Award 2026

Rolls-Royce ha annunciato i vincitori del FIRST Network™ Quality Award in occasione di VERTICON 2026, il più grande vertical aviation conference and trade show.

“I seguenti membri sono stati premiati per le loro eccezionali performance in quattro categorie chiave: Best in Class, FIRST Class Service, Outstanding Partnership, Trusted to Deliver Excellence.

Best in Class – Keystone Turbine Services

Rappresenta l’azienda riconosciuta per essersi distinta tra i suoi concorrenti. Un team comunemente identificato da Rolls-Royce e dagli operatori come preferred maintenance provider, impegnato a servire il mercato e con performance costantemente superiori alle aspettative.

FIRST Class Service – Essential Turbines-Malta

Assegnato annualmente all’azienda che si impegna costantemente per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Un team che dimostra costantemente una mentalità proattiva, collabora proattivamente con i propri clienti per superare le sfide, anticipare le loro esigenze e implementare soluzioni creative per garantire la continuità operativa.

Outstanding Partnership – VECTOR a StandardAero Company

Questo premio riconosce l’azienda che si dimostra un partner abilitante, parte integrante del successo complessivo del Rolls-Royce FIRST Network. Questo team è fondamentale per il successo sul mercato, sviluppando costantemente capacità innovative ed economicamente vantaggiose a supporto degli operatori, del FIRST network e di Rolls-Royce.

Trusted to Deliver Excellence – Asia Pacific Aerospace

Riconoscimento per l’azienda che si distingue per il costante mantenimento delle promesse, che si impegna costantemente per garantire che le performance siano all’altezza degli impegni presi, contando sulla qualità in ogni momento”, afferma Rolls-Royce.

Anthony Hancock, Rolls-Royce FIRST Network Manager, ha dichiarato: “I nostri FIRST Network Quality Awards celebrano il gold standard in helicopter engine maintenance. Siamo onorati di mettere in luce i vincitori di quest’anno per aver mantenuto l’affidabilità e il servizio di livello mondiale che contraddistinguono Rolls-Royce”.

“Con oltre 16.000 turboshaft and turboprop engines in servizio e 4.500 clienti in tutto il mondo, il Rolls-Royce FIRST network offre agli operatori di motori M250 e RR300 un global network of authorized MRO service centers.

Il FIRST network comprende oltre 30 approved, licensed service centers e la sua struttura competitiva consente agli operatori di trovare ovunque un servizio di assistenza conveniente e affidabile per i motori Rolls-Royce M250 o RR300.

I collaudati motori Rolls-Royce M250 e RR300 hanno alimentato oltre 275 milioni di flight hours in tutto il mondo. Ad oggi, oltre 33.000 di questi motori sono stati consegnati al mercato”, prosegue Rolls-Royce.

“Il Nord America è il single largest market di Rolls-Royce e svolge un ruolo significativo nei Civil, Defense and Power Systems business.

Tutti i motori Rolls-Royce M250 e RR300 sono progettati, ingegnerizzati, prodotti e assemblati a Indianapolis, Indiana, la facility più grande della regione. Altri importanti siti nella regione includono Aiken, Carolina del Sud, Mankato, Minnesota e Savannah, Georgia.

Nell’ultimo decennio, Rolls-Royce North America ha investito oltre 1,5 miliardi di dollari in miglioramenti tecnologici, ammodernamenti degli impianti e capacità di collaudo negli Stati Uniti.

Nel Paese, Rolls-Royce impiega oltre 5.000 persone e supporta centinaia di fornitori americani in 34 sedi in 26 stati. Le attività di Rolls-Royce hanno contribuito all’economia statunitense con 6,2 miliardi di dollari nel 2024″, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)