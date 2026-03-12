News Brevi – 12.03.2026

ENAC ALL’INAUGURAZIONE DI DRONITALY 2026 – L’Enac informa: “Enac all’11a edizione di Dronitaly 2026: l’11 marzo, l’intervento della Consigliera di Amministrazione Dott.ssa Benedetta Fiorini al convegno inaugurale della principale manifestazione italiana dedicata ai droni civili e alla mobilità aerea avanzata (AAM), in corso presso Bologna Fiere Group, dove Enac è presente anche con un proprio stand per condividere con il pubblico informazioni sul ruolo e sui progetti dell’Ente in tema di mobilità aerea avanzata. Ad avviare il convegno, dal titolo “Cieli condivisi: governance, sicurezza e innovazione nell’era dei droni”, il messaggio del Ministro Ministero delle Imprese e del Made in Italy Sen. Adolfo Urso, insieme ai saluti di apertura di Paolo Angelini, AD Bologna Fiere Water&Energy e al keynote speech di Natale Di Rubbo, UAS Project Manager EASA – European Union Aviation Safety Agency”. La Dott.ssa Fiorini, intervenuta alla tavola rotonda ospitata nell’ambito del convegno: “È per me un onore partecipare, oggi qui in Fiera a Bologna, in rappresentanza di Enac, alla presentazione di Dronitaly. Porto ovviamente i saluti del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, dei colleghi Consiglieri, del Direttore Generale Alexander D’Orsogna e del personale tutto di Enac. Dronitaly, ormai da anni, rappresenta un luogo privilegiato di confronto tra istituzioni, associazioni del settore, industria e comunità scientifica: un punto di incontro in cui innovazione, competenze e visioni si intrecciano per dare forma al futuro della mobilità aerea avanzata e dei servizi basati su droni. Un futuro che non è più materia di scenari lontani, ma realtà concreta, fatta di sperimentazioni, applicazioni operative e nuove opportunità di sviluppo per il nostro Paese. Il dialogo costante tra istituzioni, associazioni, operatori, industria e il mondo scientifico – che Dronitaly favorisce e stimola – è un elemento essenziale. In questo contesto, oggi più che mai, il ruolo di Enac diventa strategico per la crescita del settore. Necessaria una sinergia costante tra innovazione tecnologica e quadro normativo in modo che evolvano velocemente ed armonicamente, favorendo lo sviluppo delle imprese e garantendo al tempo stesso i più alti standard di sicurezza”. Intervenuto, per Enac, anche il Responsabile Ufficio Mobilità Aerea Avanzata e Innovative Air Mobility Giovanni Barraco.

LUFTHANSA OFFRE IL 60% DEI SUOI VOLI A LUNGO RAGGIO NONOSTANTE LO SCIOPERO – Lufthansa informa: “A seguito della richiesta del sindacato Vereinigung Cockpit di indire scioperi di un’intera giornata per giovedì 12 e venerdì 13 marzo 2026, Lufthansa ha pubblicato uno special flight schedule per entrambe le giornate. Oltre il 50% del flight programme originariamente previsto può essere offerto giovedì e venerdì. Per i collegamenti a lungo raggio, la percentuale arriva fino al 60%”. Francesco Sciortino, Hub Manager Frankfurt & Accountable Manager Lufthansa Airlines: “La massima priorità di Lufthansa è portare a destinazione il maggior numero possibile di passeggeri, nonostante lo sciopero di Vereinigung Cockpit. Desidero quindi esprimere i miei più sinceri ringraziamenti ai numerosi piloti che si sono offerti volontari e saranno in servizio giovedì e venerdì”. “Inoltre, numerosi voli da e per Francoforte e Monaco saranno operati da altre compagnie aeree di Lufthansa Group e da partner airlines. Nei giorni di sciopero verranno utilizzati anche aeromobili più grandi per ospitare un maggior numero di passeggeri. Nonostante lo sciopero di giovedì e venerdì, Lufthansa Cargo potrà operare oltre l’80% del suo cargo flight programme. Il sindacato Vereinigung Cockpit ha annunciato che esenterà i voli per il Medio Oriente dallo sciopero a causa dell’attuale situazione geopolitica. Ciò riguarda un volo da Francoforte a Riyadh, in Arabia Saudita, in programma per domani, giovedì. Lufthansa City Airlines opererà tutti i voli previsti per giovedì e venerdì. Lufthansa CityLine, anch’essa interessata dallo sciopero Vereinigung Cockpit di giovedì, potrà riprendere a offrire quasi l’intero flight programme venerdì. I clienti saranno informati via e-mail se il loro volo sarà interessato. I passeggeri che non vengono contattati possono presumere per il momento che il loro volo non sia interessato. I viaggiatori sono pregati di controllare i propri dati di contatto e di tenerli aggiornati in modo da essere informati tempestivamente di eventuali modifiche. Lufthansa chiede inoltre a tutti i passeggeri di verificare lo stato attuale del proprio volo su lufthansa.com o nell’app Lufthansa. I passeggeri che hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi possono contattare direttamente la propria agenzia di viaggi”, conclude Lufthansa.

SWISS SOSPENDE I VOLI PER DUBAI FINO AL 28 MARZO – SWISS informa: “SWISS sospenderà i suoi voli per Dubai fino al 28 marzo incluso. Questa misura fa seguito a un corrispondente adeguamento del programma di volo all’interno di Lufthansa Group. In precedenza, questi voli erano stati cancellati solo fino al 15 marzo. Il motivo della sospensione prolungata è che entrambi gli aeroporti di Dubai (DXB e DWC) stanno riducendo significativamente il numero di voli consentiti a causa di limitazioni di capacità. Di conseguenza, le compagnie aeree di Lufthansa Group (SWISS, Lufthansa, ITA Airways, Austrian Airlines ed Eurowings) hanno ricevuto dagli aeroporti l’ordine di cancellare tutti i voli durante il periodo specificato. In stretto coordinamento con Lufthansa Group, SWISS valuterà se sarà ancora possibile operare singoli voli nonostante le significative restrizioni. Le richieste saranno esaminate caso per caso dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti, il che significa che non vi è alcuna garanzia che un volo o una fascia oraria richiesta vengano approvati. Naturalmente, monitoriamo la situazione costantemente e molto attentamente. La sicurezza dei nostri passeggeri e dei nostri equipaggi rimane la nostra massima priorità e costituisce la base di tutte le decisioni relative alle operazioni di volo. Il nostro obiettivo è riprendere le operazioni per Dubai il prima possibile e riportare i passeggeri interessati a destinazione o a casa il più rapidamente possibile. Siamo consapevoli che queste decisioni potrebbero influire sui piani di viaggio dei nostri clienti e creare incertezza. Ci scusiamo sinceramente per il disagio che le cancellazioni dei voli potrebbero causare ai nostri passeggeri. I viaggiatori interessati possono prenotare nuovamente gratuitamente per una data di viaggio successiva o, in alternativa, ricevere un rimborso completo del prezzo del biglietto. Il nostro servizio clienti è disponibile 24 ore su 24 per rispondere alle domande dei clienti interessati”.

KM MALTA AIRLINES LANCIA UN NUOVO SERVIZIO ESTIVO TRA PALERMO E MALTA – KM Malta Airlines annuncia il lancio di un nuovo collegamento diretto tra Palermo e Malta, rafforzando ulteriormente la connettività tra Malta e la Sicilia all’interno dell’operativo estivo 2026 della compagnia. La nuova rotta opererà tre volte a settimana, offrendo ai passeggeri collegamenti diretti tra il Malta International Airport e l’Aeroporto Falcone–Borsellino di Palermo. I voli inizieranno a operare il 30 maggio 2026, arricchendo il più ampio network estivo del vettore. “Siamo lieti di introdurre Palermo come nuova destinazione all’interno del nostro programma estivo 2026”, ha dichiarato David Curmi, Presidente di KM Malta Airlines. “Attualmente Palermo non è servita da voli diretti da e per Malta e questa nuova rotta amplia la gamma di destinazioni a disposizione del pubblico maltese, creando al contempo ulteriori opportunità per attrarre visitatori in arrivo a Malta. Sicilia e Malta condividono forti legami culturali, economici e turistici, e siamo certi che questo servizio rafforzerà ulteriormente la connettività tra le nostre due isole”. “Accogliamo con grande piacere l’avvio del nuovo collegamento tra Palermo e Malta annunciato da KM Malta Airlines”, dichiara Gianfranco Battisti, CEO di Gesap, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo. “Si tratta di una rotta strategica che rafforza ulteriormente il ruolo dell’aeroporto di Palermo come hub nel Mediterraneo ed espande le opportunità di mobilità tra due territori storicamente e culturalmente molto vicini. Questo collegamento contribuisce a sostenere la crescita del traffico internazionale dell’aeroporto e a favorire nuovi flussi turistici e commerciali tra Sicilia e Malta”, conclude Battisti, “in linea con il percorso di sviluppo e di progressiva apertura ai mercati internazionali che noi di Gesap stiamo portando avanti”.

AIR CANADA ESPANCE IL SUO LANDLINE LUXURY MOTORCOACH SERVICE – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato di aver rinnovato il suo accordo con The Landline Company per estendere il popolare luxury motorcoach service alle comunità dell’Ontario di Niagara, Sarnia e Muskoka, collegandole direttamente all’hub globale della compagnia aerea presso Toronto Pearson International Airport a partire dal 15 giugno 2026. Inoltre, la compagnia aerea ha anche annunciato l’aggiunta di frequenze agli attuali motorcoach services di Landline per Kingston e Kitchener-Waterloo. Quest’estate, Landline opererà 26 partenze giornaliere da e per Toronto Pearson in sei comunità dell’Ontario, espandendo la connettività regionale e rafforzando la rete di collegamenti con l’hub globale di Air Canada”. “Air Canada è stata molto incoraggiata dal successo del Landline luxury motorcoach service, che sfrutta la comodità del trasporto intermodale per estendere la nostra rete alle comunità locali. I clienti apprezzano molto il comfort degli autobus di lusso Landline, che consentono loro di raggiungere facilmente e senza intoppi i loro aeroporti regionali e l’hub globale di Air Canada, Toronto Pearson. L’aggiunta di Niagara, Sarnia e Muskoka alla nostra rete non solo renderà più facile per i loro residenti viaggiare con noi, ma dovrebbe anche apportare benefici a queste comunità, facilitando i viaggi da tutto il mondo, il che può fornire un significativo impulso economico”, ha affermato Ranbir Singh, Director, Regional Airlines and Markets at Air Canada.

NUOVA PARTNERSHIP CULINARIA PER AMERICAN – American Airlines informa: “I passeggeri a bordo di voli American Airlines selezionati possono ora godere di un nuovo modo per migliorare la loro esperienza culinaria grazie alla partnership della compagnia aerea con Smash Kitchen, il marchio alimentare in rapida crescita e salutare, noto per i suoi sapori intensi e gli ingredienti genuini. Smash Kitchen si è rapidamente guadagnata la reputazione di condimenti e oli da cucina biologici che abbinano ingredienti semplici e genuini a un sapore intenso. Lo spirito texano energico e genuino di Powell ha aiutato il brand a conquistare un seguito fedele, rendendo il suo debutto nei cieli una scelta naturale per American e le sue radici texane. I passeggeri che ordinano i classici mini hamburger e patatine fritte di American, preferiti dai fan, potranno ora accompagnare il loro pasto con i condimenti premium Smash Kitchen, creati per offrire un sapore intenso senza additivi. Queste esclusive offerte di bordo sono disponibili per i domestic First Class customers pre-ordinandole tramite aa.com o l’app mobile di American Airlines, mentre il seasonal sandwich è disponibile per l’acquisto in Main Cabin. Questa partnership è l’ultima nell’impegno di American Airlines per migliorare la sua esperienza culinaria a bordo”.

EASYJET: LA SPAGNA E’ LA DESTINAZIONE IDEALE PER UNA VACANZA IN FAMIGLIA PER I VIAGGIATORI IN UK – easyJet informa: “Un’isola mediterranea baciata dal sole è stata incoronata dai viaggiatori britannici la migliore destinazione europea per una vacanza in famiglia in un nuovo indice pubblicato da easyJet ed easyJet Holidays in vista delle vacanze di Pasqua. Il Family Holiday Index in UK classifica le destinazioni che rendono il viaggio con i bambini più semplice e piacevole, analizzando fattori come la durata del volo di 4 ore o meno, l’accesso a spiagge e piscine, la densità di attrazioni per famiglie come parchi acquatici e minigolf, la logistica di viaggio, i costi giornalieri delle vacanze e la facilità di accesso all’aeroporto. Al primo posto c’è Palma di Maiorca, il capoluogo delle Baleari. Subito dopo, al secondo posto, si trova l’Algarve. La Costa del Sol spagnola si classifica al terzo posto, con ampie spiagge sabbiose che si estendono lungo la costa andalusa. Più in basso nella classifica, le fughe sulle isole del Mediterraneo sono in primo piano, con destinazioni apprezzate per le loro spiagge adatte alle famiglie e la vita rilassata dei resort. La Sardegna, al sesto posto, affascina con le sue acque cristalline e le spiagge calme e poco profonde, perfette per i nuotatori più giovani, mentre Creta si classifica al settimo posto. Altre destinazioni nella top ten, tra cui la Costa Blanca, Ibiza e le località costiere di Barcellona, evidenziano il continuo predominio della Spagna come destinazione ideale per le vacanze in famiglia nel Regno Unito”.

ITA AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha esteso la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile (incluso il volo AZ809 del 3 aprile). La Compagnia è stata costretta, inoltre, ad estendere la sospensione dei voli da e per Dubai dal 16 al 28 marzo. Tali voli erano stati già sospesi fino al 15 marzo. Gli aeroporti di Dubai stanno riducendo significativamente il numero di voli per ragioni di capacità e alle compagnie del Gruppo Lufthansa è stato imposto dall’autorità aeroportuale di cancellare tutti i voli nel periodo menzionato. Il Gruppo Lufthansa valuterà in che misura sarà possibile operare singoli voli nonostante le rigide restrizioni. Le richieste saranno esaminate dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti caso per caso, pertanto non vi è alcuna garanzia che un volo o l’orario di volo richiesto vengano approvati. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Info Voli sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA LA SECONDA SPEDIZIONE DI AEGIS SYSTEM EQUIPPED VESSEL E AN/SPY-7(V)1 RADAR EQUIPMENT AL GIAPPONE – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha consegnato con successo il secondo Aegis System Equipped Vessel (ASEV) shipset of AN/SPY-7(V)1 radar equipment al apan Ministry of Defense (JMOD).. La consegna è stata facilitata da Mitsubishi Corporation nell’ambito di un Direct Commercial Sale arrangement”. “La consegna puntuale e puntuale di tutti gli equipaggiamenti per il second ASEV shipment dimostra la velocità con cui stiamo consegnando ai nostri clienti in Giappone, dimostrando al contempo la maturità e la scalabilità del radar SPY-7”, ha dichiarato Chandra Marshall, vice president of Multi-Domain Combat Solutions at Lockheed Martin.

RYANAIR ANNUNCIA UN PROGRAMMA ESTIVO RECORD PER WROCLAW – Ryanair ha annunciato un programma record per l’estate 2026 da Breslavia. Includerà 50 destinazioni, tra cui 4 nuove rotte: Londra Luton, Siviglia, Rimini e Tirana, offrendo ai passeggeri ancora più opzioni per viaggi di piacere, soggiorni in città e viaggi d’affari. Grazie al continuo sviluppo della sua base, Ryanair prevede di trasportare fino a 3 milioni di passeggeri all’anno a Breslavia. Ryanair ha costantemente ampliato la sua presenza a Breslavia per anni, aumentando costantemente sia il numero di destinazioni che la frequenza delle operazioni. Nella stagione estiva 2026, 9 aeromobili Ryanair saranno basati presso l’aeroporto di Breslavia-Strachowice, per un investimento complessivo di 900 milioni di dollari, che rafforzerà ulteriormente la posizione di Breslavia come uno degli aeroporti chiave della rete polacca di Ryanair. Questa crescita costante è il risultato di una solida e duratura cooperazione tra Ryanair e l’aeroporto di Breslavia, il cui obiettivo comune è offrire ai passeggeri la più ampia scelta possibile di collegamenti low cost. Il nuovo programma estivo 2026 di Ryanair per Breslavia include 50 rotte, inclusi 4 nuovi collegamenti: Londra Luton, Rimini, Siviglia, Tirana; 9 aeromobili basati (investimento del valore di 900 milioni di dollari); oltre 3 milioni di passeggeri all’anno”. Michal Kaczmarzyk, CEO di Buzz (Ryanair Group), ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di annunciare un programma record per l’estate 2026 da Breslavia. Con 50 destinazioni, tra cui quattro nuove rotte – Londra Luton, Siviglia, Rimini e Tirana – offriamo ai residenti di Breslavia e dell’intera regione della Bassa Slesia una scelta ancora più ampia di collegamenti a prezzi competitivi. Altrettanto importante, con questo programma aumenteremo il traffico passeggeri a Breslavia a 3 milioni di passeggeri all’anno”.

KLM: SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “A causa dei continui disordini geopolitici in Medio Oriente, KLM ha deciso di cancellare tutti i voli per Riyadh e Dammam fino al 28 marzo. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è sempre la nostra massima priorità. Comprendiamo che questa decisione ha un impatto significativo sui nostri viaggiatori e stiamo facendo tutto il possibile per tenerli costantemente informati. I passeggeri i cui voli sono stati cancellati saranno avvisati e potranno prenotare nuovamente i loro biglietti gratuitamente o richiedere un rimborso tramite “My Trip”. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e rimaniamo in contatto con le autorità competenti. Non appena avremo nuove informazioni sulla ripresa dei voli, informeremo immediatamente i nostri passeggeri. Il Boeing 787 di KLM, fermo all’aeroporto di Dubai da sabato 28 febbraio, è attualmente in rotta verso i Paesi Bassi. KLM ha valutato attentamente le modalità di gestione del volo in sicurezza. A causa della situazione di sicurezza, sono state adottate misure aggiuntive per garantire la sicurezza del volo. La compagnia aerea avrebbe preferito trasportare passeggeri, ma al momento non è stato ritenuto responsabile. KLM rimane disponibile ad assistere nel rimpatrio dei passeggeri bloccati, le operazioni sono coordinate con il Ministry of Foreign Affairs”.

IBERIA RINNOVA L’ACCORDO CON LA REAL FEDERACION ESPANOLA DE TENNIS – Iberia informa :”Iberia ha firmato un accordo con la Real Federación Española de Tennis (RFET) per diventare sponsor ufficiale della Real Federación Española de Tennis (RFET) e compagnia aerea ufficiale delle nazionali di tennis. Grazie a questa collaborazione, Iberia sarà presente sulle principali piattaforme mediatiche della RFET, comprese quelle relative alle competizioni che organizza, come i Campionati Spagnoli, le qualificazioni alla Coppa Davis e la Billie Jean King Cup che si tiene in Spagna. Iberia è sponsor della Real Federación Española de Tenis e, con questo accordo, entrambe le entità rafforzano un rapporto stretto e consolidato, che include anche il trasporto delle nazionali di tennis sui voli Iberia. Questa sponsorizzazione rientra in Talento a Bordo, il progetto di Iberia volto a promuovere e valorizzare il talento spagnolo in molteplici discipline, sia all’interno che all’esterno dei confini”. Il Presidente di Iberia, Marco Sansavini, ha dichiarato: “Lo sport spagnolo è uno dei maggiori ambasciatori del nostro Paese nel mondo e in Iberia siamo profondamente orgogliosi di sostenere coloro che incarnano i nostri valori di impegno, perseveranza e lavoro di squadra. Rinnovare questo accordo con la Real Federación Española de Tennis riafferma un impegno che va ben oltre la sponsorizzazione: si tratta di sostenere uno sport che ispira, unisce e proietta il talento spagnolo a livello internazionale”.

JETBLUE PROSEGUE LA SUA CRESCITA A FORT-LAUDERDALE – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato una continua crescita presso Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL), ampliando il servizio su quattro rotte popolari. Ciò include la conversione dell’attuale limited service di JetBlue tra Fort Lauderdale e Jacksonville (JAX), precedentemente offerto solo per i viaggi di punta durante le vacanze di primavera, in voli giornalieri tutto l’anno, offrendo ai clienti un accesso continuo e diretto tra il nord-est della Florida e la South Florida focus city della compagnia aerea. Questi miglioramenti rafforzano ulteriormente la posizione di JetBlue come compagnia aerea numero uno dell’aeroporto e rafforzano il suo impegno verso il sud della Florida. Voli nuovi e ampliati da/per FLL: Cartagena, Colombia (CTG), giornaliero, tutto l’anno; Jacksonville (JAX), giornaliero, tutto l’anno; Dallas-Fort Worth (DFW), due voli al giorno, tutto l’anno; Tampa (TPA), due voli al giorno, tutto l’anno”. “Queste aggiunte riflettono la forza della domanda che stiamo riscontrando a Fort Lauderdale e il nostro continuo impegno a rafforzare la nostra presenza nella nostra South Florida focus city”, afferma Daniel Shurz, senior vice president, revenue, network and enterprise planning, JetBlue. “Siamo orgogliosi di continuare a investire a Fort Lauderdale con più voli durante tutto l’anno e frequenze aggiuntive, garantendo che rimanga una delle città più solide e connesse della nostra rete”.

SAS INVESTE A KIRUNA AIRPORT E AUMENTA IL NUMERO DI PARTENZE – SAS informa: “SAS introdurrà uno scalo notturno a Kiruna a partire dall’inizio del programma invernale, il 25 ottobre. Con una partenza al mattino presto da Kiruna per Stoccolma e una partenza in tarda serata per il ritorno, sarà possibile viaggiare tra le due città durante il giorno. Allo stesso tempo, SAS sta aumentando il numero di partenze da Copenhagen, l’hub globale della Scandinavia, per Kiruna, per soddisfare il crescente interesse internazionale per le destinazioni invernali scandinave. Con il nuovo scalo notturno, i residenti di Kiruna possono volare a Stoccolma al mattino, trascorrere un’intera giornata in città e tornare a casa la sera stessa. L’iniziativa fa parte del continuo lavoro di SAS per migliorare l’accessibilità in Svezia attraverso una rete domestica più solida e migliori collegamenti tra le regioni scandinave e quelle più lontane”. “Lo stop notturno consente ai residenti di Kiruna di raggiungere Stoccolma durante il giorno, rafforzando l’accessibilità della regione. Allo stesso tempo, stiamo assistendo a un crescente interesse internazionale per la Lapponia svedese e, con più partenze da Copenhagen, stiamo rendendo più facile per i viaggiatori di tutto il mondo raggiungere Kiruna. Sviluppiamo la rete con la stessa attenzione alla stabilità operativa e all’elevata puntualità che i nostri clienti si aspettano da SAS”, afferma Henrik Winell, Vice President Network, SAS. “Durante l’alta stagione, dal 17 dicembre al 7 marzo, SAS aumenterà il numero di partenze tra Copenhagen e Kiruna da due a tre a settimana. L’orario è studiato per offrire ai viaggiatori internazionali collegamenti agevoli via Copenhagen, l’hub globale della Scandinavia, con collegamenti diretti verso destinazioni in Europa, Nord America e Asia. L’iniziativa significa anche che i residenti della Svezia settentrionale avranno collegamenti più agevoli con l’Europa e con il resto del mondo tramite Copenhagen e la rete globale di SAS”, prosegue SAS. “Il fatto che SAS stia ora ampliando il traffico tra Kiruna Airport e l’aeroporto di Stoccolma Arlanda è molto positivo”, afferma Ulf Nygren, Airport Manager di Kiruna Airport. “L’aumento del traffico rafforza l’accessibilità tra la Svezia settentrionale e Stoccolma, a vantaggio sia della comunità imprenditoriale che dell’industria turistica”.

GLI EASA TECHNICAL COOPERATION PROJECT PROMUOVONO GLI EU AVIATION SAFETY AND SUSTAINABILY STANDARDS NEL MONDO – L’EASA informa: “L’aviation safety non si ferma ai confini europei. Attraverso un’ampia gamma di progetti di cooperazione tecnica, l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) collabora con partner internazionali per rafforzare gli aviation safety and sustainability standards in tutto il mondo. L’EASA ha appena lanciato una serie di pagine con un layout completamente nuovo, per facilitare la consultazione delle iniziative e delle azioni di sviluppo in corso nelle diverse regioni del mondo. In quanto autorità di regolamentazione, l’EASA apporta esperienza pratica e conoscenze tecniche alle sue attività di cooperazione. Ciò consente all’Agenzia di comprendere le sfide affrontate dalle autorità aeronautiche regionali e di facilitare la collaborazione tra autorità di regolamentazione, industria e organizzazioni internazionali. L’EASA sviluppa e implementa importanti progetti di cooperazione nel settore dell’aviazione civile in stretta collaborazione con European Commission, EU Member States and European industry stakeholders. Queste iniziative di collaborazione tecnica sono finanziate principalmente dall’European Union e si concentrano sulla fornitura di soluzioni pratiche e sostenibili, adattate alle esigenze dei paesi partner e delle regioni extraeuropee. La richiesta di competenze dell’Agenzia è in costante aumento, poiché sempre più paesi extra-UE cercano di allineare le proprie normative agli standard riconosciuti a livello internazionale dell’EASA. Ciò rafforza anche i loro aviation oversight systems. L’EASA collabora inoltre a stretto contatto con organizzazioni internazionali, tra cui l’International Civil Aviation Organization (ICAO), contribuendo a iniziative globali come il No Country Left Behind (NCLB) programme”. “Attraverso i progetti di cooperazione tecnica, l’EASA supporta le national and regional aviation authorities nel rafforzamento delle loro capacità di regolamentazione e supervisione. La gamma di attività svolte è molto ampia e adattata al contesto locale. Alcuni esempi includono: lo sviluppo di aviation safety regulations allineate agli ICAO or EU standards, la formazione degli aviation authority inspectors e l’implementazione di strumenti che migliorino il safety reporting. I progetti di cooperazione tecnica vengono implementati in stretta collaborazione con le autorità locali e le parti interessate per garantire un impatto duraturo. Sostenendo sistemi aeronautici più solidi in tutto il mondo, le EASA technical cooperation initiatives contribuiscono a un air transport più sicuro e sostenibile a livello globale. Inoltre, tutelano i cittadini europei e la competitività dell’aviazione europea nelle sue attività internazionali”, conclude l’EASA.

DELTA ESTENDE LA PAUSA DEL SERVIZIO NEW YORK JFK – TEL AVIV FINO AL 31 MARZO E RITARDA LA RIORESA DEL VOLO ATLANTA – TEL AVIV – Delta informa: “In risposta al conflitto in corso nella regione, Delta ha esteso la sospensione dei voli da New York (JFK) a Tel Aviv (TLV) fino al 31 marzo e da TLV a JFK fino al 1 aprile. Inoltre, il riavvio del servizio Atlanta (ATL) per Tel Aviv è stato ritardato, con i voli da ATL a TLV ora in pausa fino al 4 agosto e i voli da TLV ad ATL in pausa fino al 5 agosto. I voli interessati verranno elaborati nel sistema Delta il 14 marzo, quando i clienti riceveranno notifiche di cancellazione tramite l’app Delta e le informazioni di contatto nella loro prenotazione. Incoraggiamo i clienti a visitare subito l’app Delta o delta.com per verificare le opzioni di riprenotazione e apportare modifiche al loro viaggio. È disponibile un travel waiver per fornire opzioni flessibili, incluso il rimborso della parte del viaggio non volata, per i clienti con viaggio interessato da/per TLV fino al 30 aprile”.

UNITED E CHEF’S TABLE UNISCONO CHEF DI FAMA MONDIALE PER CREARE NUOVI ESCLUSIVI INFLIGHT MEALS – United informa: “United collabora con Chef’s Table, il marchio dietro la award-winning Netflix series, per introdurre 10 nuove ed esclusive meal experiences nell’United Polaris® international business class menu. La compagnia aerea ha reclutato 11 chef di fama mondiale provenienti da quattro continenti, in rappresentanza delle sette U.S. hub cities di United e dei key international gateways di Londra, Tokyo e San Paolo, per creare menu di ispirazione regionale”. “Il network di United abbraccia molte delle capitali culinarie del mondo, permettendoci di riunire in modo autentico chef di fama mondiale da tutto il mondo”, ha dichiarato Andrew Nocella, Chief Commercial Officer, United Airlines. “La nostra collaborazione con Chef’s Table dimostra come stiamo sfruttando la nostra posizione unica di compagnia aerea più grande al mondo per offrire restaurant-quality moments in volo. I nostri United Polaris international business class travelers adoreranno i nuovi piatti in arrivo entro la fine dell’anno”. “Questa collaborazione rappresenta un’esperienza senza precedenti su come possiamo elevare l’esperienza culinaria a bordo, portando in cielo l’eccellenza culinaria di Chef’s Table”, ha dichiarato Justin Connor, President of Chef’s Table Projects. “Grazie alla partnership con United, stiamo trasformando un viaggio culinario globale in realtà per milioni di passeggeri. Molti viaggiatori in tutto il mondo potranno sperimentare in prima persona l’arte di questi 11 chef di fama mondiale nei loro piatti a 35.000 piedi di altezza. Insieme creeremo pasti incredibili, ispirati alla tradizione regionale, ed esperienze indimenticabili per i viaggiatori, dal decollo all’atterraggio”. “A partire dal 1° agosto, gli United Polaris international business class travelers potranno gustare le ricette dei talenti culinari di Chef’s Table. Ogni chef creerà esperienze culinarie complete, tra cui appetizer, salad and entrée, per i voli in partenza dalla città natale dello chef che ha ispirato le ricette”, conclude United.

AIR FRANCE: SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – Air France informa: “Air France monitora in tempo reale l’evolversi della situazione nella regione. A causa del contesto di sicurezza a destinazione e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a prorogare la sospensione dei suoi voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 14 marzo 2026 incluso (ovvero fino al 15 marzo 2026 per i voli in partenza da Dubai e Riyadh); da e per Tel Aviv e Beirut fino al 15 marzo 2026 incluso. Ci rammarichiamo per questa situazione e per il disagio che causa ai nostri clienti. Tutti i team della compagnia sono mobilitati per assisterli in questa situazione eccezionale. I clienti interessati da queste cancellazioni dei voli vengono avvisati individualmente. Sono state messe in atto misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o annullare il loro viaggio gratuitamente, indipendentemente dal fatto che il volo venga cancellato o meno. La ripresa delle nostre operazioni sarà soggetta a una valutazione della situazione locale, che è in continua evoluzione. Inoltre, Air France è in contatto con le autorità francesi per fornire supporto operativo a potenziali voli di rimpatrio speciali organizzati dal French Ministry for Europe and Foreign Affairs (MEAE). Parallelamente, e in risposta alla forte domanda proveniente dall’Asia a seguito delle massicce cancellazioni dei voli da parte delle compagnie aeree mediorientali, Air France ha impiegato aeromobili di maggiore capacità sui suoi voli da Bangkok, Singapore, Delhi, Mumbai, Shanghai, Tokyo e Phuket dal 4 marzo 2026. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo ulteriori voli da Bangkok, Singapore e Delhi. Queste misure proseguiranno nei prossimi giorni e i team di Air France stanno lavorando per estenderle ad altre destinazioni”.

GULFSTREAM NOMINA MJETS COME INTERNATIONAL SALES REPRESENTATIVE FOR THAILAND – Gulfstream Aerospace: “Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato di aver nominato MJets Limited, leading private aviation service provider in Asia, come authorized international sales representative (ISR) for Gulfstream business aircraft sales activities in Thailand. In base all’accordo, MJets sarà responsabile della promozione e del supporto di Gulfstream presso clienti e potenziali clienti in tutto il Paese”. “Mentre assistiamo alla continua crescita della business aviation in tutta l’Asia, non vediamo l’ora di sfruttare l’esperienza locale di MJets per offrire a clienti e potenziali clienti l’opportunità di sperimentare in prima persona l’alta qualità e la maestria artigianale degli aeromobili Gulfstream”, ha dichiarato Michael Swift, group vice president of international sales, Gulfstream. “MJets è un membro molto stimato della business aviation community ed è stata una scelta ideale per i partner, grazie ai solidi rapporti con i clienti e al comune impegno verso l’eccellenza”. “Gulfstream continua a registrare una crescita significativa in Asia, in particolare con i suoi modelli di aeromobili più recenti, il Gulfstream G700 e il G800, poiché gli operatori sono alla ricerca di un velivolo di qualità con le performance, il comfort, la velocità e l’autonomia necessarie per raggiungere destinazioni più lontane più velocemente. Diversi G700 sono già stati consegnati alla regione, con il primo G800 in arrivo nel 2026. Questa collaborazione è guidata da una visione condivisa dai fondatori di MJets”, prosegue Gulfstream. “In qualità di official authorized sales representative in Thailand, siamo onorati di fungere da ponte diretto tra i proprietari thailandesi e uno dei produttori di aeromobili più rispettati al mondo”, ha dichiarato William E. Heinecke. Kirit Shah ha aggiunto: “Questa nomina ci consente di avvicinare la visione, le prestazioni e la competenza di Gulfstream ai nostri clienti, supportate da competenze locali, una conoscenza operativa a lungo termine e uno standard di eccellenza condiviso”. “MJets fornisce aircraft sales, management and fixed-based operator (FBO) services, tra cui il primo business jet terminal in Thailandia presso il Don Mueang International Airport di Bangkok. L’azienda opera anche il primo Gulfstream G700 consegnato in Thailandia”, conclude Gulfstream.

GE AEROSPACE E PALANTIR AMPLIANO LA LORO PARTNERSHIP – GE Aerospace informa: “GE Aerospace e Palantir Technologies Inc. hanno annunciato oggi l’ampliamento pluriennale della partnership per accelerare la trasformazione della military aviation readiness dell’U.S Air Force e delle operazioni all’interno del sistema produttivo di GE Aerospace. Insieme, le aziende stanno implementando soluzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale per garantire che GE Aerospace possa massimizzare la produzione e che gli aerei rimangano pronti per la missione. Un motore GE Aerospace decolla da qualche parte nel mondo ogni 2 secondi. Con l’aumento delle esigenze dei militari e dell’aviazione, è cresciuta anche la necessità di innovazione, non solo nell’hardware, ma anche nei sistemi digitali che consentono alle supply chain di mantenere le flotte pronte per la missione. Per rispondere al meglio alle esigenze in continua evoluzione, GE Aerospace e Palantir hanno stretto una partnership per rafforzare la prontezza operativa. Insieme, contribuiscono a prevedere e prevenire potenziali guasti prima che si verifichino, sbloccando le supply chain grazie all’intelligenza artificiale. La partnership è iniziata con una missione mirata: mantenere in volo i T-38 trainer jets dell’Air Force migliorando la prontezza operativa del complesso motore J85, responsabile del training per la prossima generazione di U.S. Air Force pilots”, afferma GE Aerospace. “Per soddisfare le attuali esigenze di prontezza operativa è necessario sia una propulsione collaudata che un utilizzo più intelligente dei dati. Integrando i dati in tutta l’azienda e applicando l’intelligenza artificiale per prevedere la domanda e identificare tempestivamente i vincoli, la nostra collaborazione con Palantir aiuta i nostri clienti a mantenere più velivoli disponibili, in modo che gli aviatori ricevano la formazione necessaria per portare a termine la loro missione”, ha affermato Amy Gowder, president and CEO of Defense and Systems for GE Aerospace. “GE Aerospace ha dedicato decenni alla costruzione e alla manutenzione dei motori. Associando la loro profonda competenza ingegneristica al software basato sull’intelligenza artificiale di Palantir, la nostra partnership contribuisce a unificare i dati aziendali per garantire la disponibilità di un maggior numero di velivoli e l’addestramento di un maggior numero di aviatori”, ha affermato Mike Gallagher, Head of Defense at Palantir.