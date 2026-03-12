Airbus Helicopters: ulteriori ordini e annunci durante Verticon 2026

ÖAMTC Flugrettung e Airbus firmano un long-term framework contract per gli elicotteri H135, H140 e H145

ÖAMTC Flugrettung e Airbus Helicopters hanno annunciato la firma di uno strategic long-term framework contract per gli elicotteri Airbus H135, H140 e H145. Questo framework contract consolida l’accordo iniziale annunciato al Verticon dello scorso anno, dove ÖAMTC Flugrettung è stata presentata come cliente di lancio e partner di sviluppo del nuovo elicottero H140.

“Per ÖAMTC Flugrettung, rimanere all’avanguardia è una necessità, non un’opzione. Siamo orgogliosi di aver contribuito direttamente con la nostra competenza operativa alla progettazione dell’H140, garantendo che soddisfi le esigenze reali dei servizi medici di emergenza, dei nostri equipaggi e dei nostri pazienti”, ha dichiarato Marco Trefanitz, CEO di ÖAMTC Flugrettung. “Questo elicottero ci permette di entrare in una nuova dimensione dell’assistenza. Grazie alle sue prestazioni e al suo spazio migliorati, questo elicottero sarà utile per chi lo utilizza ogni giorno. Il nostro coinvolgimento nello sviluppo di questo nuovo velivolo ci ha permesso di creare i nostri best-in-class medical interior. Ora siamo più attrezzati che mai per affrontare le sfide del panorama austriaco e salvare vite umane”.

“Da oltre 40 anni, Airbus e ÖAMTC Flugrettung condividono la missione di salvare vite umane. Siamo profondamente grati per la loro continua fiducia nei nostri elicotteri e nei nostri servizi”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Non vediamo l’ora di vedere l’H140 volare nella sua iconica livrea gialla, stabilendo nuovi standard per l’assistenza di emergenza in Austria”.

“ÖAMTC Flugrettung opera 31 elicotteri H135 da 18 basi permanenti, un elicottero per terapia intensiva e altre quattro basi invernali in Austria. Lo scorso anno, l’operatore ha effettuato oltre 22.000 missioni, con una media di 61 missioni al giorno.

L’H140 è l’ultima novità nel portfolio di Airbus Helicopters. È stato presentato a marzo dello scorso anno. L’H140 alza l’asticella nella light twin-engine category in termini di prestazioni, economicità e comfort per passeggeri ed equipaggio. Si tratta di un elicottero da 3 tonnellate che completa l’attuale light twin offering di Airbus Helicopoters per emergency medical services (EMS), il trasporto passeggeri e l’aviazione privata e d’affari. L’entrata in servizio dell’elicottero è prevista per il 2028 per il segmento EMS.

L’H140 presenta un’ampia gamma di innovazioni, tra cui un nuovo T-shaped tail boom con Fenestron ottimizzato che riduce i livelli di rumorosità, un five-blade bearingless main rotor e nuovi potenti motori Safran. L’elicottero offre inoltre una cabina più spaziosa, ampi finestrini e un layout ottimizzato della cabina che può ospitare comodamente fino a sei passeggeri.

Progettato pensando all’accessibilità, grazie alle ampie clamshell doors e all’high tail boom, le capacità di carico posteriore dell’H140 consentono l’utilizzo di diversi tipi di stretcher systems, mentre le ampie porte scorrevoli facilitano l’accesso alla cabina”, afferma Airbus Helicopters.

“Airbus Helicopters è il principale fornitore di elicotteri per l’air medical transport industry, con il 54% dei 2.900 elicotteri EMS che volano oggi nel mondo”, conclude Airbus Helicopters.

La Japan National Police Agency rafforza la flotta con un ordine per tre elicotteri Airbus H135

La Japan National Police Agency (NPA) ha effettuato un ulteriore ordine per tre elicotteri H135 nell’ambito del suo programma di modernizzazione della flotta in corso. Questi velivoli versatili saranno impiegati nei dipartimenti di polizia delle prefetture di Hokkaido, Shimane e Miyagi, potenziandone la capacità di svolgere multi-role law enforcement missions, tra cui pattugliamento, ricerca e soccorso e tactical transport.

Quest’ultima acquisizione rafforza la partnership di lunga data tra Airbus e l’NPA, portando la flotta Airbus complessiva dell’agenzia a 26 unità.

“Siamo onorati della continua fiducia della National Police Agency nell’H135”, ha dichiarato Jean-Luc Alfonsi, Managing Director of Airbus Helicopters in Japan. “La comprovata affidabilità e le elevate prestazioni dell’H135 lo rendono la piattaforma definitiva per le forze dell’ordine. Continuiamo a impegnarci a fornire il supporto completo necessario per garantire che l’NPA soddisfi i suoi critical mission requirements in tutto il Giappone”.

“Questo ordine fa seguito alla consegna di un H135 alla Hiroshima Prefectural Police alla fine del 2025. L’aeromobile ora opera in tandem con l’AS365 del dipartimento, a dimostrazione della perfetta integrazione delle risorse Airbus in operazioni complesse.

Il light, twin-engine H135 di Airbus incorpora le tecnologie più avanzate disponibili, tra cui la suite avionica Helionix di Airbus Helicopters, che, oltre al 4-axis autopilot, offre un layout innovativo del cockpit per migliorare la situational awareness. Progettato con tre large electronic displays, il cockpit dell’H135 è compatibile con night vision goggle e include un First Limit Indicator, che evidenzia gli appropriate engine instrument data per il pilota in un unico indicatore.

In Giappone, gli operatori dell’H135 beneficiano di un world-class in-country training presso l’Airbus Helicopters Japan H135 full flight simulator centre in Kobe”, afferma Airbus Helicopters.

“Attualmente, 98 H135 sono operativi in tutto il Giappone, di cui 15 unità dedicate alle forze dell’ordine. A livello globale, la famiglia H135 rimane leader di mercato con oltre 1.600 elicotteri in servizio in tutto il mondo e 8 milioni di ore di volo registrate in tutti i segmenti di missione”, conclude Airbus Helicopters.

