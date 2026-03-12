Wizz Air: torna il WIZZ Multipass

Wizz Air ha riaperto le vendite dell’abbonamento WIZZ MultiPass in Italia. L’iniziativa offre ai viaggiatori l’opportunità di bloccare il prezzo dei propri voli e del bagaglio opzionale per un anno intero.

“Disponibile dall’11 marzo 2026 su tutte le rotte internazionali da e per l’Italia, il WIZZ Multipass consente ai clienti di garantirsi un prezzo mensile fisso per il volo, indipendentemente dalla stagionalità o dalle richieste dell’ultimo minuto.

A differenza dell’abbonamento WIZZ All You Can Fly, pensato per chi ama i viaggi spontanei, il WIZZ Multipass è un prodotto strutturato, ideale per i passeggeri che pianificano in anticipo e volano regolarmente su rotte selezionate. Il piano prevede un volo confermato (solo andata o andata e ritorno) ogni mese, con la possibilità di aggiungere WIZZ Priority e un bagaglio da stiva da 20 kg in base alle esigenze, prenotabile con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla partenza.

Dopo il pagamento della quota per il primo mese, gli abbonati al Multipass pagano un importo mensile fisso per i restanti 11 mesi. Questo garantisce certezze sui costi di viaggio e facilita la gestione del budget annuale. Tale modello di prenotazione differisce sostanzialmente dal WIZZ All You Can Fly, dove i membri possono usufruire di un numero esteso di voli su tutto il network Wizz Air pagando una tariffa di prenotazione ricorrente di €9,99, ma con la possibilità di scegliere tra le destinazioni disponibili solo tra le 72 e le 3 ore prima della partenza”, afferma Wizz Air.

Silvia Mosquera Gonzalez, Commercial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “I viaggiatori cercano sempre più prevedibilità nella pianificazione dei loro viaggi, specialmente nei periodi di alta stagione quando le tariffe possono fluttuare. Il WIZZ MultiPass offre ai passeggeri italiani l’opportunità di fissare i costi dei voli per un intero anno, sia che si tratti di pendolarismo regolare o della programmazione di più vacanze. Il nostro obiettivo è dare ai clienti un maggiore controllo sul proprio budget di viaggio”.

“I clienti possono prenotare il loro primo volo non appena l’abbonamento diventa attivo e viaggiare solo cinque giorni dopo. Gli abbonamenti si rinnovano automaticamente il primo giorno di ogni mese.

Come per i biglietti standard Wizz Air, è possibile aggiungere servizi supplementari prima del viaggio tramite la pagina “Check-in & Prenotazioni” della compagnia.

Il MultiPass può essere acquistato anche a metà mese, a condizione che manchino almeno cinque giorni alla fine dello stesso. Al cliente verrà addebitato l’importo immediato e potrà imbarcarsi sul volo scelto entro cinque giorni. In questo caso, il primo mese di viaggio sarà più breve e l’abbonamento si rinnoverà regolarmente il primo giorno del mese successivo”, conclude Wizz Air

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)