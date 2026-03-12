Wizz Air si espande a Venezia con un quarto aeromobile

Wizz Air rafforza ulteriormente la propria presenza a Venezia e, insieme al Gruppo SAVE, annuncia una nuova fase di sviluppo per la base dell’Aeroporto Marco Polo. Durante la conferenza stampa congiunta, Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, e Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE, hanno ufficializzato l’arrivo da settembre 2026 del quarto Airbus A321neo a Venezia, un investimento strategico che consolida il ruolo dello scalo veneziano nel network europeo della compagnia.

“Il posizionamento del nuovo aeromobile permetterà di incrementare ulteriormente la capacità operativa della compagnia nello scalo, generando 500.000 posti aggiuntivi. L’espansione contribuirà anche allo sviluppo dell’economia locale con 40 nuovi posti di lavoro diretti, che si aggiungeranno agli oltre 120 dipendenti Wizz Air già basati a Venezia, e con il supporto a più di 350 posti di lavoro indiretti lungo la filiera locale.

L’investimento della compagnia si traduce inoltre nel lancio di cinque nuove rotte che rafforzeranno ulteriormente la connettività dello scalo veneziano verso rotte internazionali. I collegamenti verso Bilbao e Malaga inizieranno il 14 settembre 2026, mentre Alicante e Siviglia decolleranno dal 15 settembre 2026. Infine, una nuova rotta domestica che connetterà la città lagunare a Napoli che opererà invece dal 1° dicembre 2026, ampliando ulteriormente i collegamenti nazionali della compagnia e contribuendo a rafforzare la connettività tra Nord e Sud Italia”, afferma il comunicato.

Le nuove rotte operate da Wizz Air saranno:

Napoli – 11 frequenze settimanali, tutti i giorni della settimana (dal 1° dicembre 2026)

Bilbao – 4 voli settimanali, ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica durante la stagione estiva, martedì, giovedì, sabato e domenica durante quella invernale (dal 14 settembre 2026)

Malaga – 4 voli settimanali, ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica (dal 14 settembre 2026)

Alicante – 3 voli settimanali, operativi martedì, giovedì e sabato (dal 15 settembre 2026)

Siviglia – 3 voli settimanali, operativi martedì, giovedì e sabato (dal 15 settembre 2026)

“Con queste novità, Wizz Air raggiunge un totale di 26 rotte da Venezia verso 16 Paesi, rafforzando ulteriormente la connettività internazionale dello scalo. I passeggeri in partenza dal Marco Polo possono già volare verso numerose destinazioni in Europa e nel Mediterraneo, tra cui Erevan (Armenia), Larnaca (Cipro), Sharm El Sheikh (Egitto) e Tallinn (Estonia). Il network si estende inoltre verso città chiave come Bordeaux in Francia, Kutaisi in Georgia, Atene in Grecia e Budapest in Ungheria, oltre ai collegamenti verso Cracovia e Varsavia in Polonia, Craiova e Iasi in Romania e Londra Luton nel Regno Unito. L’offerta include anche voli verso Tel Aviv in Israele, Skopje in Macedonia del Nord e Chisinau in Moldavia, affiancati dalla presenza consolidata in Spagna con Barcellona, Madrid e Valencia, oltre ai collegamenti domestici verso Catania e Palermo.

Dal suo debutto al Marco Polo il 1° giugno 2011 con il primo volo verso Bucarest, Wizz Air ha trasportato 3,8 milioni di passeggeri da e per Venezia. Prima dell’annuncio odierno, la compagnia prevedeva per il 2026 una capacità di circa 2,5 milioni di posti sullo scalo veneziano. Con oltre 1.240 dipendenti diretti in Italia, Wizz Air continua a rafforzare il proprio ruolo nello sviluppo della connettività del Paese”, prosegue il comunicato.

“Venezia è una città unica al mondo e l’annuncio di oggi del quarto aeromobile basato qui è il risultato della collaborazione costruita negli anni con l’aeroporto e con il territorio”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Questa espansione riflette il forte legame che abbiamo sviluppato con il Veneto e con tutto il Nord Est. Si tratta di un territorio dinamico e in continua evoluzione, recentemente al centro dell’attenzione internazionale anche grazie alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, e siamo orgogliosi di contribuire alla sua connettività con nuove rotte, maggiore capacità e opportunità occupazionali. Venezia rappresenta per noi una base strategica da cui continuare a offrire più scelta ai passeggeri e tariffe competitive, sostenendo allo stesso tempo lo sviluppo economico e turistico della regione”.

“Siamo molto lieti di vedere Wizz Air proseguire il proprio percorso di crescita presso Aeroporto di Venezia Marco Polo con l’arrivo del quarto aeromobile basato”, ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “Questo investimento rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo della base veneziana della compagnia e testimonia il forte potenziale del nostro bacino di traffico. L’introduzione di cinque nuove rotte, con particolare attenzione al mercato spagnolo, contribuirà ad ampliare in modo significativo la connettività internazionale dello scalo, offrendo nuove opportunità di viaggio ai passeggeri del Nord-Est e rafforzando al contempo i flussi turistici verso Venezia e il Veneto”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Gruppo SAVE – Photo Credits: Wizz Air)