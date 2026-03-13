Delta TechOps diventa il primo North American Airline MRO con full LEAP-1A and LEAP-1B capability

Con la domanda per narrowbody jets in continua crescita, Delta TechOps ha ampliato il proprio CFM International LEAP engine portfolio, diventando il primo e unico North American airline maintenance, repair and overhaul (MRO) provider autorizzato a supportare sia i motori CFM LEAP-1A che i motori CFM LEAP-1B.

“L’aggiunta della full overhaul capability per i motori CFM LEAP-1A rafforzerà ulteriormente la posizione di Delta TechOps come global leader in next-generation engine maintenance per le più avanzate narrowbody fleets”, afferma Delta.

“Con i motori LEAP che ora rappresentano una quota significativa e in rapida crescita della global narrowbody fleet, l’aggiunta della full capability sia sui modelli 1A che 1B posiziona Delta TechOps al centro dell’evoluzione del mercato”, ha dichiarato Alain Bellemare, President of Delta International and newly appointed chairman of Delta TechOps. “Questo traguardo rafforza la rilevanza globale di Delta TechOps e ci posiziona come MRO partner affidabile e supportato dagli operatori, in un mercato che definirà l’aviazione commerciale per i prossimi decenni”.

Delta TechOps è uno dei pochi selezionati CFM Premier MRO providers per la LEAP engine family, una distinzione che riflette la fiducia di CFM nella competenza tecnica e nelle performance costanti di TechOps.

“Sia CFM che Delta sono profondamente impegnate in un open MRO ecosystem”, afferma Gaël Méheust, president and CEO of CFM International. “Delta è stato uno dei primi e rimane uno dei nostri più importanti clienti, il nostro legame storico è indissolubile. L’accordo odierno rafforza ulteriormente questa relazione”.

“Nel 2022 Delta TechOps è stata nominata CFM Premier MRO provider for LEAP-1B engines, diventando il primo North American MRO a ottenere questa certificazione. Come parte di questo elite global network, Delta offre soluzioni di alta qualità basate sulla precisione, la coerenza e il rigore operativo richiesti per i narrowbody engines più avanzati del settore.

I motori CFM LEAP equipaggiano la Airbus A320neo family (LEAP-1A) e sono i propulsori esclusivi per il Boeing 737 MAX 10 (LEAP-1B), per il quale Delta ha ordinato 100 velivoli, con consegne previste a partire dalla data di certificazione del modello”, prosegue Delta.

“Con la crescita della flotta LEAP, gli operatori necessitano di maggiori opzioni e Delta è pronta a soddisfare questa esigenza con competenze sia sui motori LEAP-1A che LEAP-1B”, ha dichiarato Marc Meredith, Chief Commercial Officer, Delta TechOps. “I tecnici Delta sono i migliori del settore. La cura impareggiabile che dedicano ai nostri aeromobili è esattamente ciò che i nostri clienti si aspettano: qualità e prestazioni di cui gli operatori hanno bisogno per mantenere i propri velivoli in volo”.

“A livello globale, la LEAP line continua ad espandersi, superando ora 95 milioni di ore di volo, 41 milioni di cicli e supportando oltre 150 clienti. A febbraio 2026, le consegne cumulative di installed and spare LEAP engines hanno superato le 8.000 unità.

Delta e CFM condividono una lunga storia di innovazione e collaborazione, basata su un impegno comune per equipaggiare le flotte più affidabili del settore. Da oltre 40 anni, Delta TechOps si occupa della manutenzione e delle operazioni dei motori CFM sulla propria flotta e per decine di clienti in tutto il mondo, maturando una profonda competenza tecnica grazie alle performance sul campo e a investimenti costanti.

Questa partnership si è consolidata con la transizione del settore dai motori CFM56, i commercial jet engines di maggior successo nella storia, alla famiglia LEAP. Il coinvolgimento precoce di Delta TechOps nel LEAP support, da on-wing services a component repair e ora full overhaul capability, sia per i motori LEAP-1A che LEAP-1B, riflette la fiducia e la sinergia a lungo termine tra le due organizzazioni”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)