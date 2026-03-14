Thoralf Wagner nominato nuovo Head of Technical Division di SWISS

A partire dal 1° giugno 2026, Thoralf Wagner ricoprirà la carica di Head of Technical Fleet Management di SWISS. Succede a Claus Bauer, che ha assunto un nuovo incarico all’interno di Lufthansa Group.

“Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Thoralf Wagner nuovo responsabile della sua technical division. Assumerà il nuovo ruolo a partire dal 1° giugno 2026. Come Head of Technical Fleet Management, guiderà il dipartimento responsabile della manutenzione e riparazione della flotta SWISS, del rispetto di tutti i requisiti normativi in materia di aviazione e del continuo sviluppo tecnico e ammodernamento della flotta. La SWISS technical division conta circa 1.000 dipendenti”, afferma SWISS.

“Wagner vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore aeronautico. Dal 2021 ricopre la carica di Chief Executive Officer of Lufthansa Technik Budapest Ltd., dove ha contribuito con successo allo sviluppo del sito, che conta oltre 400 dipendenti. È a capo di una maintenance facility per Airbus A320 and Boeing 737 fleets, dove vengono eseguiti sia extensive hangar work che la maintenance durante le nornali flight operations.

Prima del suo incarico a Budapest, Wagner ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in Lufthansa Technik. Tra gli altri ruoli, è stato Senior Director Component Logistics, Transportation and Sales at Lufthansa Technik Logistik Services, dove era responsabile di un international logistics network che si estendeva su diverse sedi globali. Inoltre, ha ricoperto posizioni strategiche e guidato programmi di trasformazione e riorganizzazione all’interno di Lufthansa Technik“, prosegue SWISS.

Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer of SWISS, ha dichiarato: “La technical division rappresenta la spina dorsale di operazioni di volo stabili. Con Thoralf Wagner acquisiamo un leader che conosce a fondo sia le realtà operative dell’aircraft maintenance, sia la gestione di international maintenance networks. La sua esperienza ci aiuterà a rafforzare ulteriormente l’affidabilità tecnica della nostra flotta e a implementare con successo i nostri prossimi programmi di modernizzazione”.

“Thoralf Wagner ha studiato Transport Engineering con specializzazione in Aviazione presso la Technical University of Dresden. Durante gli studi ha già lavorato per SWISS e Crossair come student and diploma candidate”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)