De Havilland Canada sigla accordi per i refurbished Dash 8-400

De Havilland Canada ha siglato diversi accordi per i refurbished Dash 8-400.

Un Asia-Pacific Carrier sigla un Purchase Agreement per tre Refurbished De Havilland Canada Dash 8-400 Aircraft

De Havilland Canada annuncia che un undisclosed Asia-Pacific carrier ha firmato un Purchase Agreement per tre refurbished Dash 8-400 aircraft.

“Gli aeromobili saranno sottoposti a un completo refurbishment, al fine di garantire che soddisfino i più elevati standard di affidabilità, comfort per i passeggeri ed efficienza operativa. Questi velivoli supporteranno lo sviluppo della rete e la strategia di flotta della compagnia aerea e andranno ad aggiungersi alla flotta esistente di Dash 8-400, con consegne programmate tra il 2027 e il 2028.

Questo accordo sottolinea la domanda di Dash 8-400 aircraft nella regione Asia-Pacifico, dove la loro combinazione di velocità, efficienza e flessibilità consente alle compagnie aeree di collegare key urban hubs and regional destinations, mantenendo al contempo elevate prestazioni operative. Dai servizi regionali ad alta frequenza alle operazioni in ambienti difficili, gli aerei di De Havilland Canada sono in grado di svolgere il loro compito”, afferma De Havilland Canada.

“Siamo orgogliosi di supportare il continuo potenziamento della flotta del nostro cliente con questi refurbished Dash 8-400, che offriranno un’esperienza di viaggio rinnovata e una maggiore capacità, generando così maggiori opportunità di ricavo”, ha dichiarato Ryan DeBrusk, Vice President Sales and Marketing for De Havilland Canada. “Il Dash 8-400 offre alle compagnie aeree la sicurezza di servire le proprie comunità con un aeromobile veloce, efficiente e affidabile, ogni giorno. Grazie al nostro refurbished aircraft program, siamo in grado di fornire questa capacità con l’affidabilità e il supporto su cui i nostri clienti contano”.

“Rinomato per la sua turboprop efficiency, il Dash 8-400, grazie alle sue short takeoff and landing performance, consente di operare in aeroporti con piste più corte, temperature elevate e terreni complessi, condizioni che si riscontrano frequentemente nella regione Asia-Pacifico.

Il De Havilland Canada refurbished aircraft program combina interni della cabina rinnovati e sistemi modernizzati con la comprovata affidabilità. La global Dash 8 fleet è supportata dal completo customer support network di De Havilland Canada, che include parts services, technical support and tailored maintenance solutions”, conclude De Havilland Canada.

Flytec riceve in consegna un De Havilland Canada Dash 8-400 per espandere le operazioni in Argentina

De Havilland Canada annuncia che Flytec, compagnia aerea regionale con sede in Argentina, ha ricevuto in consegna un DHC refurbished Dash 8-400 aircraft. L’aeromobile supporterà le operazioni minerarie in Argentina.

“Noto per la sua velocità, la fuel efficiency e le eccezionali performance in high-altitude and short-field environments, il Dash 8-400 è particolarmente adatto a supportare l’accesso aereo nel variegato territorio argentino, dalle zone montuose alle remote località rurali”, afferma De Havilland Canada.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Flytec come nuovo operatore del Dash 8-400”, ha dichiarato Ryan DeBrusk, Vice President of Sales and Marketing at De Havilland Canada. “Questo velivolo è ideale per la missione di Flytec di supportare le operazioni in Argentina, offrendo high altitude airfield performance capability. Non vediamo l’ora di supportare la loro crescita con le performance ineguagliabili e la flessibilità operativa del Dash 8-400”.

“Questo sarà il primo Dash 8-400 operativo in Argentina, entrando a far parte di una flotta di velivoli regionali in crescita operata da Flytec, e sarà consegnato con una moderna configurazione degli interni per migliorare il comfort dei passeggeri e la versatilità operativa”, prosegue De Havilland Canada.

“Il Dash 8-400 si è distinto per le sue high-altitude performance, rendendolo ideale per le difficili condizioni delle nostre attività minerarie”, ha dichiarato Mateo Zambruno, Chief Executive Officer at Flytec. “Insieme alle sue basse emissioni di carbonio per posto, leader del settore, e alla sicurezza offerta dal DHC OEM certified refurbishment program, è stata la scelta naturale per Flytec”.

“Il Dash 8-400 è riconosciuto a livello globale per la sua eccellenza operativa e i vantaggi in termini di sostenibilità, tra cui minori emissioni e livelli di rumore, e continua a essere il turboprop leader per le regional airlines che operano in ambienti difficili”, conclude De Havilland Canada.

De Havilland Canada firma un accordo con Asman Airlines per un refurbished Dash 8-400 Aircraft

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) annuncia la firma di un Purchase Agreement con Asman Airlines per la consegna di un refurbished Dash 8-400 aircraft. Questo velivolo sarà il quarto ad entrare a far parte della flotta di Asman Airlines.

“L’aggiunta del Dash 8-400 supporterà la continua espansione di Asman Airlines e rafforzerà la sua capacità di fornire un servizio aereo regionale affidabile ed efficiente in tutta la sua rete. Noto per le sue performance in ambienti operativi diversi e impegnativi, il Dash 8-400 offre una combinazione di velocità, efficienza nei consumi e flessibilità operativa che lo rende ideale per le operazioni regionali”, afferma De Havilland Canada.

“Siamo orgogliosi di proseguire la nostra collaborazione con Asman Airlines, supportandola nell’espansione della sua Dash 8 fleet”, ha dichiarato Ryan DeBrusk, Vice President of Sales and Marketing at De Havilland Canada. “Il Dash 8-400 è progettato per offrire prestazioni elevate e un valore reale, e siamo entusiasti di contribuire alla continua crescita e connettività di Asman”.

“Il refurbished aircraft sarà configurato per soddisfare le esigenze operative di Asman Airlines, offrendo la combinazione distintiva del Dash 8-400 in termini di comfort per i passeggeri, prestazioni e affidabilità. L’aeromobile sarà pronto per entrare a far parte della flotta entro la fine dell’anno”, conclude De Havilland Canada.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)