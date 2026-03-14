News Brevi – 14.03.2026

AEROPORTO DI PALERMO: KM MALTA AIRLINES APRE UN NUOVO COLLEGAMENTO CON MALTA – L’Aeroporto di Palermo informa: “KM Malta Airlines ha annunciato il lancio di un nuovo collegamento diretto tra Malta e Palermo, rafforzando ulteriormente la connettività tra Malta e la Sicilia come parte del programma estivo 2026 della compagnia di bandiera maltese. La nuova tratta opererà dal 30 maggio tre volte a settimana (martedì, mercoledì e sabato), offrendo ai clienti opzioni di viaggio diretto tra l’Aeroporto Internazionale di Malta e l’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino”. “Siamo lieti di presentare Palermo come nuova destinazione all’interno del nostro programma estivo 2026″, afferma David Curmi, presidente di KM Malta Airlines. “Al momento, Palermo non è servita da voli diretti da Malta e questa nuova rotta amplia la gamma di destinazioni disponibili per i viaggiatori maltesi, creando allo stesso tempo ulteriori opportunità per attirare visitatori in entrata a Malta. La Sicilia e Malta condividono forti legami culturali, economici e turistici e siamo fiduciosi che questo servizio rafforzerà ulteriormente la connettività tra le due Isole”. I voli sono disponibili per la prenotazione tramite il sito web o l’app di KM Malta Airlines, agenzie di viaggio e altri canali di vendita autorizzati. “Accogliamo con grande favore l’avvio del nuovo collegamento diretto tra Palermo e Malta annunciato da KM Malta Airlines”, afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino. “Si tratta di una rotta importante che rafforza ulteriormente il ruolo strategico dello scalo aereo palermitano nel Mediterraneo e amplia le opportunità di mobilità tra due territori storicamente e culturalmente molto vicini. Questo collegamento contribuisce a sostenere la crescita del traffico internazionale dello scalo e a favorire nuovi flussi turistici e commerciali tra Sicilia e Malta, in linea con il percorso di sviluppo e di progressiva apertura ai mercati internazionali che Gesap sta portando avanti”. “Questa nuova destinazione fa parte del programma estivo 2026 di KM Malta Airlines, che include una gamma ampliata di rotte e frequenze tra le principali destinazioni europee e mediterranee”, conclude l’Aeroporto di Palermo.

FLIGHT SAFETY STATISTICS: COMPRENDERE GLI AVIATION ACCIDENTS E I SAFETY TRENDS – Airbus informa: “Con un traffico aereo stimato a 35,2 milioni di voli nel 2025, volare rimane la forma di viaggio più sicura. Tuttavia, l’evoluzione delle minacce richiede una vigilanza costante e incrollabile da parte dell’intero settore. Alla domanda su quanti aviation accidents si verificano ogni anno, i dati mostrano che volare rimane una modalità di trasporto altamente sicura. Nel 2025, il commercial aviation network ha trasportato in sicurezza oltre cinque miliardi di passeggeri. Il traffico aereo ha raggiunto circa 35,2 milioni di voli, rispetto ai quasi 34 milioni del 2024. Lo scorso anno si sono registrati sei incidenti con hull losses, tre dei quali mortali. Nel 2024 si sono verificati quattro fatal accidents e dodici hull losses. Sebbene l’overall air accident rate rimanga basso, la natura ricorrente di questi eventi evidenzia la continua necessità di rafforzare le misure di sicurezza. Per gestire efficacemente i safety risks, le circostanze di ogni incidente devono essere analizzate meticolosamente, al fine di giungere a conclusioni concrete e soluzioni pratiche da condividere con l’intera comunità aeronautica. Il passenger traffic outlook per il 2026 indica una continua ripresa nei prossimi due o tre anni, con una tendenza verso un long-term annual growth rate di circa il 3,6%. Oltre alla correlata increased risk exposure, il settore aeronautico si trova ad affrontare un contesto operativo sempre più complesso, determinato dall’emergere di nuovi operatori, tipologie di operazioni e minacce geopolitiche in continua evoluzione. Ognuno ha un ruolo da svolgere per affrontare queste sfide. Tuttavia, affrontare le cause profonde degli incidenti aerei significa che la tecnologia deve essere affiancata dalla vigilanza umana e dal teamwork”. “Promuovere una positive safety culture, basata su una comunicazione aperta e una forte safety leadership, è essenziale per implementare, sviluppare e diffondere safety measures efficaci in tutte le organizzazioni”, afferma Sophie Rougé, head of Safety Governance at Airbus. “Con oltre cinque miliardi di passeggeri trasportati nel 2025, il commercial aviation network ha trasportato un numero stimato tra i 20 e i 25 miliardi di Portable Electronic Devices (PED). Questo rende i passeggeri parte integrante della safety equation. L’enorme volume di questi dispositivi implica che il rischio di lithium battery fires a bordo degli aeromobili rappresenti una grave minaccia per la safety, che richiede un’attenzione collettiva. Gli enti regolatori (EASA, FAA) e le organizzazioni globali (ICAO, IATA) aggiornano costantemente le proprie linee guida a supporto di tutte le parti interessate. L’intero settore deve collaborare per prevedere e mitigare questi rischi, assicurandosi che ogni passeggero comprenda il proprio ruolo nel garantire la sicurezza di tutti. L’obiettivo di qualsiasi analisi degli aviation accidents è quello di aiutare il settore a migliorare ulteriormente il livello di sicurezza. La condivisione di conoscenze sulla sicurezza, buone pratiche, casi di successo e lezioni apprese contribuisce al miglioramento della safety in tutto l’air transport system. La condivisione delle safety information si è dimostrata efficace nel prevenire gli incidenti. Per un’analisi completa delle flight safety statistics, visitare l’Airbus accident statistics website: https://accidentstats.airbus.com/. Questa piattaforma consente agli utenti di esplorare in modo interattivo le statistiche nel tempo e di visualizzare quattro generazioni di aerei commerciali attraverso un coinvolgente visualizzatore a 360° del cockpit”, conclude Airbus.

BRITISH AIRWAYS: VOLI SUPPLEMENTARI VERSO SINGAPORE E BANGKOK LA PROSSIMA SETTIMANA – British Airways informa: “A seguito dei disagi causati dagli eventi in Medio Oriente, abbiamo aggiunto voli supplementari tra Londra e Singapore e Bangkok la prossima settimana per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti. I clienti possono prenotare questi voli su ba.com o contattando la compagnia aerea con cui avevano originariamente prenotato. Monitoriamo costantemente il nostro programma voli e offriamo ai clienti interessati dai disagi diverse opzioni”.

ITA AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha esteso la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile (incluso il volo AZ809 del 3 aprile). La Compagnia è stata costretta, inoltre, ad estendere la sospensione dei voli da e per Dubai dal 16 al 28 marzo. Tali voli erano stati già sospesi fino al 15 marzo. Gli aeroporti di Dubai stanno riducendo significativamente il numero di voli per ragioni di capacità e alle compagnie del Gruppo Lufthansa è stato imposto dall’autorità aeroportuale di cancellare tutti i voli nel periodo menzionato. Il Gruppo Lufthansa valuterà in che misura sarà possibile operare singoli voli nonostante le rigide restrizioni. Le richieste saranno esaminate dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti caso per caso, pertanto non vi è alcuna garanzia che un volo o l’orario di volo richiesto vengano approvati. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Info Voli sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

ENAC AL MEETING DEGLI ORGANISMI RESPONSABILI DELL’APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI A TUTELA DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI – L’Enac informa: “Enac ha partecipato, presso la sede della Commissione europea a Bruxelles, alla due giorni di lavori degli Organismi responsabili (NEB) dell’applicazione dei Regolamenti comunitari in materia di diritti dei passeggeri in caso di disservizi aerei (Reg. 261/2004) e di tutele dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (Reg. 1107/2006). Nella giornata del 12 marzo, dopo gli aggiornamenti forniti dalla Commissione in merito all’attuale revisione del Regolamento comunitario 261, i lavori sono proseguiti con il “tour de table” da parte dei rappresentanti degli Stati membri, durante il quale il Direttore Tutela dei Diritti del Passeggero Enac, Dott. Mark De Laurentiis e la Funzionaria Avv. Beatrice Erriu hanno illustrato le iniziative realizzate dall’Ente per la tutela dei diritti dei passeggeri. In particolare, è stato evidenziato che, a partire dall’attivazione del nuovo tool informatico nel 2024, i reclami pertinenti presentati dai passeggeri sono dimezzati, passando da circa 10.000 a 5000 all’anno: risultato che ha consentito di efficientarne la gestione innalzando, al contempo, la qualità e la tempestività del riscontro, a maggior tutela dei Diritti dei Passeggeri. Nella giornata del 13 marzo, dedicata al Regolamento 1107, i rappresentanti dell’European Disability Forum hanno illustrato i risultati di un’analisi condotta su diversi aeroporti e compagnie aeree europee. È emersa l’esigenza di aggiornare il Regolamento, a 20 anni dalla sua entrata in vigore, o di prevedere al suo interno espliciti richiami al Doc. 30 dell’ECAC. Il Direttore De Laurentiis ha presentato i risultati conseguiti nell’ambito del Tavolo Tecnico Permanente per la Tutela dei Passeggeri con Disabilità e a Ridotta Mobilità (Italian Disability Advisory Board) istituito da Enac, in coordinamento con Istituzioni, operatori e associazioni del settore: tra questi, i progetti “One Click Away” e “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto e a bordo dell’aereo”, oltre alla “Safety Briefing Card”, consistente in istruzioni in braille per le procedure di sicurezza a bordo, a favore dei passeggeri non vedenti e ipovedenti. Sono state messe in risalto anche le recenti iniziative che utilizzano l’AI per comunicare in tempo reale con i passeggeri sordi tramite la lingua dei segni. A seguire, si è svolto un workshop sul tema dei cani guida e da assistenza per passeggeri ciechi e ipovedenti, durante il quale il Dott. De Laurentiis, in qualità di Coordinatore dell’ECAC Facilitation Group on PRMs, ha illustrato le relative Linee Guida, appena pubblicate come nuovo annesso alla versione aggiornata del Doc. 30. Anche in questa occasione, le iniziative e i progetti italiani sono stati apprezzati dalla Commissione e da tutti i partecipanti, che si sono complimentati con il lavoro che Enac sta portando avanti per garantire il diritto alla mobilità, all’accessibilità e all’inclusione di tutti i passeggeri, in particolare di quelli con disabilità e PRM”.

DELTA PRESENTA L’EURO SUMMER 2026 – Delta informa: “Delta presenta le sue nuove Delta Destinations per l’Euro Summer 2026, offrendo ai clienti un nuovo modo per scoprire la vacanza europea perfetta. Basata su un quiz interattivo e una collezione in continua espansione di destination guides selezionate, Delta Destinations è pensata per ispirare i clienti a esplorare, sognare e pianificare le loro avventure estive nelle città più iconiche ed emergenti d’Europa, servite dalla rete globale di Delta. Con le guide dedicate ad Amsterdam, Malta, Porto e Londra, Delta Destinations dà vita a ogni destinazione attraverso consigli personalizzati, attrazioni locali e suggerimenti di viaggio esclusivi del personale Delta, pensati per stimolare la curiosità e la voglia di viaggiare. Con la domanda di viaggi in Europa in continua crescita, l’obiettivo con Delta Destinations è rendere la scoperta della destinazione un’esperienza semplice e divertente. Che siate amanti delle spiagge, della cultura, della vita notturna o delle lunghe passeggiate nei quartieri più iconici, questa campagna aiuta i clienti a trovare la destinazione perfetta per loro ed esplorare l’Europa grazie al solido transatlantic network di Delta”. “A partire dal 18 marzo e per tutto il mese di aprile, verranno svelate nuove destinazioni, tra cui: Parigi, Sardegna, Barcellona, Madrid, Nizza, Copenhagen, Catania. Ogni guida offre spunti per il viaggio: cose da fare, quartieri da esplorare, sapori da provare e le informazioni essenziali che ogni viaggiatore dovrebbe conoscere prima di partire. Il cuore della campagna è l'”Euro Summer Destination Match” quiz, un’esperienza divertente che aiuta i clienti a scoprire la destinazione ideale in base al loro stile. I clienti possono partecipare al quiz per sbloccare consigli personalizzati e condividerli con i propri compagni di viaggio”, conclude Delta.

AMERICAN AIRLINES ACCOGLIE I PASSEGGERI NELLE SUE LOUNGE A MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT – American Airlines informa: “American Airlines accoglie i passeggeri in viaggio per uno dei più grandi tennis tournaments del paese con un’esperienza di alto livello nelle sue Flagship® and Admirals Club® lounges presso Miami International Airport (MIA). Le lounge offrono ai viaggiatori uno spazio tranquillo e di lusso dove rilassarsi prima o dopo il torneo. Le Flagship® and Admirals Club® lounges, entrambe situate nel Concourse D, offrono un ambiente moderno e confortevole, con un design curato e servizi di alta qualità. MIA è uno dei principali hub internazionali di American Airlines, con una rete leader del settore verso l’America Latina e i Caraibi. Con oltre 400 arrivi giornalieri nelle ore di punta, la presenza di American a Miami significa che i viaggiatori provenienti da qualsiasi parte del mondo possono godersi l’azione della settimana e immergersi in tutto ciò che Miami ha da offrire. American Airlines continua a investire a MIA con esperienze di viaggio di alto livello. Una nuova Flagship® lounge e un’ampliata Admirals Club® lounge, di prossima apertura, raddoppieranno quasi il lounge space a disposizione dei passeggeri. Insieme alla Contea di Miami-Dade e al Dipartimento dell’Aviazione di Miami-Dade, American Airlines ha recentemente annunciato i piani per una riprogettazione del Concourse D, che migliorerà le operazioni, eleverà l’esperienza del cliente e renderà i viaggi internazionali più agevoli. Per chi viaggia su voli domestici, l’accesso alla Admirals Club® lounge è disponibile tramite l’Admirals Club® membership, lo status oneworld qualificante o la Citi® / AAdvantage® Executive credit card. I clienti possono anche acquistare un Pass giornaliero, valido per 24 ore, al costo di 79$ o 7.900 miglia AAdvantage®. I membri AAdvantage® con status Platinum® o superiore e i non-AAdvantage® oneworld Emerald and Sapphire members con itinerari qualificanti possono accedere alla Flagship® Lounge quando viaggiano a livello internazionale in Flagship® cabin. Sono inoltre disponibili Pass per singolo ingresso al costo di 150$ o 15.000 miglia AAdvantage®“.