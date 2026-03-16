Aeroporto di Bologna: approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Enrico Postacchini, ha approvato il progetto di Bilancio d’Esercizio di AdB ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo.

“Il 2025 conferma la solidità del percorso di crescita dell’Aeroporto di Bologna, con oltre 11 milioni di passeggeri transitati nello scalo e risultati economici positivi nonostante un contesto macroeconomico e geopolitico complesso”, ha commentato Nazareno Ventola, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. “La domanda di mobilità aerea ha continuato a dimostrarsi resiliente e lo scalo ha saputo accompagnare questa crescita con un importante piano di investimenti: nel corso dell’anno abbiamo realizzato interventi infrastrutturali e tecnologici per oltre 50 milioni di euro, finalizzati ad aumentare progressivamente la capacità dello scalo, migliorare l’efficienza operativa e rafforzare la qualità dei servizi ai passeggeri. In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e incertezze, continuiamo a concentrarci sull’attuazione del nostro piano di sviluppo, con l’obiettivo di consolidare il ruolo dell’aeroporto come infrastruttura di riferimento di un territorio ampio i cui confini superano ampiamente quelli della nostra Regione”.

“Il 2025 rappresenta un anno di consolidamento per l’Aeroporto di Bologna, che continua a rafforzare il proprio ruolo di infrastruttura strategica per il territorio e di porta di accesso internazionale per l’Emilia-Romagna”, ha dichiarato Enrico Postacchini, Presidente di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. “I risultati raggiunti sono il frutto dell’impegno delle persone che operano quotidianamente nello scalo e della collaborazione con istituzioni, compagnie aeree e partner industriali e commerciali. Il percorso di sviluppo che stiamo portando avanti punta a coniugare crescita del traffico, qualità dei servizi e sostenibilità ambientale, attraverso investimenti sull’innovazione. Il nostro obiettivo resta quello di rafforzare ulteriormente la connettività del territorio e sostenere la competitività del sistema economico regionale e nazionale”.

Il 2025 è stato per l’Aeroporto di Bologna un anno di ulteriore crescita del traffico. I passeggeri transitati nello scalo sono stati 11.138.013, in aumento del 3,4% rispetto al 2024.

I movimenti sono stati 84.658 (+1,7% sul 2024), mentre la merce trasportata si è attestata a 53.720 tonnellate, in calo del 4,7% rispetto al 2024. Il load factor medio risulta in crescita con l’84,5% nel 2025 rispetto all’83,4% nel 2024. Numeri che confermano lo scalo bolognese settimo in Italia per numero di passeggeri e quarto per volume di merce movimentata.

Nel 2025 il traffico internazionale ha continuato a rappresentare la quota prevalente dei passeggeri dello scalo, registrando una crescita superiore rispetto al traffico nazionale. Nel 2025 sono state raggiungibili direttamente da Bologna 122 destinazioni, in crescita rispetto al 2024: tra le principali destinazioni internazionali, Spagna (13,9% sul totale) e Germania (6,7%) in UE, mentre al di fuori dell’area comunitaria, Regno Unito (5,8%) e Albania (4,5%).

Aeroporto di Bologna chiude il 2025 con ricavi consolidati pari a 181,4 milioni di euro, in crescita del 9,2% rispetto al 2024.

I ricavi da servizi aeronautici risultano in aumento (4,2%) grazie alla crescita del traffico passeggeri e all’incremento delle tariffe unitarie per diritti passeggeri e sicurezza.

I ricavi dei servizi non aeronautici (in crescita dell’1,5%) presentano un andamento differenziato tra le varie linee di business. In particolare, i servizi ai passeggeri registrano una flessione dovuta alla temporanea chiusura della Business Lounge per lavori di riqualifica. Da gestione diretta, la sala ha riaperto nel mese di settembre in sub-concessione ad operatore specializzato.

I costi si incrementano complessivamente del 14,4% rispetto al 2024. In particolare, i costi per servizi di costruzione crescono del 29%, come i relativi ricavi, per i maggiori investimenti realizzati. Crescono, inoltre, il costo del personale (+8,4%) principalmente per l’incremento di organico del personale e per il rinnovo del CCNL e i costi per servizi (+11,7%) sia per effetto del maggiore traffico servito e dell’aumento delle infrastrutture gestite, sia per la crescita di costi generali (prestazioni professionali e consulenze, pubblicità, promozione e sviluppo, organi statutari).

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 dicembre 2025 è pari a 54,5 milioni di euro, rispetto ai 55,1 milioni di euro del 2024.

Il Risultato Operativo (EBIT) si attesta a 34,2 milioni di euro, rispetto ai 35,0 milioni del 2024 (-2,2%).

La gestione finanziaria chiude con un saldo positivo di 0,6 milioni di Euro contro un saldo negativo del medesimo importo del 2024.

Aeroporto di Bologna chiude così il 2025 con un utile consolidato di 24,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 24,4 milioni del 2024 (+1,7%).

Al 31 dicembre 2025 l’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo è pari a 26,3 milioni di euro, rispetto a una posizione finanziaria netta positiva di 5,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024.

Il Patrimonio Netto consolidato del Gruppo è pari a 228,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 220,9 milioni del 31 dicembre 2024, per effetto del risultato economico dell’esercizio al netto della distribuzione dei dividendi.

L’ammontare complessivo degli investimenti realizzati nel 2025 è pari a 51,9 milioni di euro, oltre a 4,4 milioni di interventi a fondo di rinnovo delle infrastrutture.

Il Consiglio di Amministrazione, pur valutando il contesto macroeconomico ed il piano di investimenti pluriennale, ha ritenuto di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 12,6 milioni di euro, corrispondenti a un dividendo ordinario lordo di euro 0,35 per azione ed a un pay-out pari al 54% dell’utile di esercizio della Capogruppo.

Il dividendo, ove approvato dall’Assemblea prevista per il prossimo 23 aprile 2026, sarà in pagamento il 13 maggio 2026, con stacco cedola l’11 maggio 2026 e record date il 12 maggio 2026.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)