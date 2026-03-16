Collins Aerospace avvia i test del powertrain per il Clean Aviation SWITCH project

Collins Aerospace ha avviato i test iniziali dell’electric motor drive systems per l’European Union Clean Aviation SWITCH project, un passo fondamentale verso la dimostrazione della tecnologia ibrida-elettrica su un motore Pratt & Whitney GTF™ in scala reale.

“I test di laboratorio integrati dell’hybrid-electric powertrain subsystem, inclusi motor generators, controllers and power distribution systems, si stanno svolgendo presso “The Grid”, l’advanced electric power systems lab di Collins a Rockford, Illinois. Collins Aerospace e Pratt & Whitney sono società del gruppo RTX.

Il progetto SWITCH si concentra sulla dimostrazione del potenziale delle tecnologie ibride-elettriche per ottimizzare l’efficienza dei motori nelle diverse fasi di volo dei futuri velivoli a corto e medio raggio. I sottosistemi chiave validati presso The Grid, tra cui due megawatt-class motor generators, saranno integrati in un hybrid-electric Pratt & Whitney GTF engine demonstrator nell’ambito della prossima fase di test”, afferma Collins Aerospace.

“L’avvio dei powertrain subsystem testing è un passo fondamentale per dimostrare il potenziale di applicazione di un maggior numero di sistemi elettrici ai futuri velivoli commerciali”, ha dichiarato Kristin Smith, vice president, Electric Power Systems at Collins Aerospace. “La hybrid-electric technology ha il potenziale per trasformare l’aviazione, consentendo una maggiore efficienza nei consumi su diverse piattaforme future, inclusi i next generation single-aisle aircraft”.

“Lo SWITCH powertrain incorpora numerosi componenti chiave sviluppati presso centri di ricerca e sviluppo di livello mondiale in tutta Europa. Collins Aerospace ha progettato e prodotto megawatt-class electric motor and controllers presso il suo stabilimento di Solihull, Regno Unito, mentre i componenti per la distribuzione dell’energia, tra cui solid-state power controller and power distribution panel sono stati progettati a Nördlingen, Germania. L’high voltage electrical wiring interconnection system, sviluppato da GKN Aerospace, è stato realizzato a Papendrecht, Paesi Bassi.

SWITCH è un progetto collaborativo che coinvolge MTU Aero Engines AG, Pratt & Whitney, Collins Aerospace, GKN Aerospace, Airbus e diversi istituti di ricerca europei. Collins Aerospace è inoltre impegnata in numerosi Clean Aviation projects, volti a rendere possibile la propulsione ibrida-elettrica e electric aircraft architectures per piattaforme regionali e a corto e medio raggio”, conclude Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: Collins Aerospace)