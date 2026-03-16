Gli Allegris Business Class seats hanno ottenuto la certificazione

Lufthansa ha ottenuto la certificazione per 25 Allegris Business Class seats sul Boeing 787-9. 25 dei 28 posti della nuova Business Class Allegris di Lufthansa sul “Dreamliner” sono ora disponibili.

“Ieri, domenica 15 marzo 2026, il Dreamliner con marche di registrazione D-ABPM e nome “Potsdam” ha volato da Francoforte a Toronto con 25 posti certificati in Business Class. Gli otto Boeing 787-9 rimanenti, equipaggiati con Allegris, sono già in servizio con posti approvati a partire da oggi, oppure saranno operativi entro mercoledì al più tardi. Le prenotazioni last minute per questi posti sui voli in partenza dal 18 marzo sono quindi disponibili da subito.

Nell’orario invernale, il Dreamliner opera attualmente voli da Francoforte a Rio de Janeiro, Bogotà, Austin, Hyderabad, Mumbai e Toronto. Con l’inizio dell’orario estivo, il 29 marzo, il 787-9 volerà verso Austin, Rio de Janeiro, Bogotà, Città del Capo, Shanghai, Hyderabad e Hong Kong. A partire da giugno, le destinazioni includeranno New York JFK e Los Angeles, seguite da Delhi a luglio”, afferma Lufthansa.

“Al momento della prenotazione, i viaggiatori hanno ora anche la possibilità di selezionare gli Allegris seats in Business Class. La prenotazione di un Classic seat rimane gratuita; questo posto offre tutti i vantaggi della nuova classe di viaggio. In alternativa, i passeggeri possono prenotare in anticipo, tramite il sistema di prenotazione, posti con comfort aggiuntivi (Business Class Suite, Extra Space Seat con extra legroom, Privacy Seat vicino al finestrino, Extra Long Bed con una superficie reclinabile di 2,20 metri) a un costo aggiuntivo.

Dal 9 ottobre 2025, Allegris opera voli con il Boeing 787-9 da Francoforte. Attualmente, dieci nuovi aeromobili sono arrivati a Francoforte, nove dei quali sono già in servizio. Complessivamente, Lufthansa Airlines prevede di avere 29 Boeing 787-9 entro la fine del 2027″, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)