Wizz Air rafforza la sua base a Malpensa

Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza all’aeroporto di Milano Malpensa, insieme a SEA Milan Airports, annunciando una nuova fase di sviluppo della sua base presso lo scalo.

“Durante una conferenza stampa congiunta, la compagnia aerea ha confermato l’assegnazione del suo 10° aeromobile a Milano Malpensa a partire dal 25 ottobre 2026, un investimento strategico che consolida ulteriormente il ruolo della base all’interno del network europeo di Wizz Air.

L’aggiunta del nuovo aeromobile aumenterà ulteriormente la capacità operativa della compagnia presso l’aeroporto, generando 500.000 posti aggiuntivi all’anno. L’espansione contribuirà anche allo sviluppo dell’economia locale creando 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendo oltre 350 posti di lavoro indiretti lungo la filiera locale.

Con questa aggiunta, Milano Malpensa continuerà a crescere come seconda base più grande di Wizz Air in Italia, con 10 aeromobili basati e una rete di 47 rotte in 21 paesi. Questo sviluppo permetterà a Wizz Air di espandere ulteriormente la connettività da Milano attraverso il lancio di cinque nuove rotte internazionali, offrendo ai passeggeri ulteriori opportunità di viaggio in tutta Europa. I nuovi voli collegheranno Milano Malpensa con Dortmund, Bilbao, Cluj, Iasi e Palma di Maiorca, ampliando ulteriormente il network della compagnia dalla regione Lombardia“, afferma Wizz Air.

Le nuove rotte opereranno come segue:

Milano Malpensa – Dortmund – Giornaliero (dal 25 ottobre 2026)

Milano Malpensa – Bilbao – Da 4 a 5 frequenze settimanali (lancio rotta dall’11 maggio 2026)

Milano Malpensa – Cluj – Martedì, giovedì, sabato e domenica (dal 10 maggio 2026)

Milano Malpensa – Iasi – Lunedì, mercoledì e venerdì (dal 20 maggio 2026)

Milano Malpensa – Palma di Maiorca – Giornaliero (dall’11 maggio 2026)

“Accanto al lancio di nuove destinazioni internazionali, Wizz Air rafforzerà anche il proprio network nazionale da Milano Malpensa, migliorando ulteriormente la connettività tra il Nord e il Sud Italia. La compagnia introdurrà due nuove rotte nazionali verso Napoli e Palermo, ampliando le opportunità di viaggio all’interno dell’Italia. Il collegamento tra Milano Malpensa e Napoli sarà ulteriormente rinforzato con un aumento da voli giornalieri a bi-giornalieri a partire dal 1° settembre, rispondendo alla forte domanda di viaggi tra le due città.

Dalla prossima stagione estiva, i voli da Milano Malpensa opereranno fino a 22 frequenze settimanali verso Catania e fino a 7 settimanali verso Lampedusa, offrendo ai passeggeri una maggiore flessibilità e consolidando il ruolo di Milano come importante porta d’accesso che collega le diverse regioni del Paese.

La compagnia sta inoltre espandendo la capacità su alcune delle rotte internazionali più popolari da Milano, tra cui Corfù, Heraklion, Tirana, Valencia e Varsavia, garantendo una maggiore disponibilità di posti su destinazioni che continuano a registrare una forte domanda da parte dei passeggeri.

Questa espansione riflette il continuo impegno di Wizz Air nel far crescere la propria presenza a Milano e, insieme a SEA Milan Airports, nel fornire ai passeggeri più opzioni di viaggio, una connettività più forte e tariffe costantemente basse attraverso il suo network europeo in espansione.

Questa crescita continua riflette la forte domanda per i servizi di Wizz Air dall’area milanese. Durante quest’anno – prima dell’assegnazione del 10° aeromobile – la compagnia ha previsto di dispiegare quasi 5,5 milioni di posti dalla città, rappresentando un aumento di circa il 19,5% rispetto al 2025. Dall’inizio delle sue operazioni a Milano Malpensa, Wizz Air ha trasportato oltre 18,2 milioni di passeggeri da e per l’aeroporto”, prosegue Wizz Air.

Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Milano continua a svolgere un ruolo fondamentale nella crescita di Wizz Air in Italia e in tutta Europa. L’aggiunta del nostro decimo aeromobile a Malpensa segna una pietra miliare importante nello sviluppo di questa base e riflette il nostro impegno a lungo termine verso la regione. Espandendo il nostro network con nuove destinazioni internazionali, rafforzando i collegamenti nazionali chiave e aumentando la capacità sulle rotte ad alta domanda, rendiamo il viaggio ancora più accessibile per i passeggeri del Nord Italia. Insieme al nostro stimato partner SEA Milan Airports, siamo orgogliosi di continuare a investire nella connettività di Milano, sostenendo il turismo, i viaggi d’affari e l’economia locale, offrendo al contempo più scelta e tariffe costantemente basse a milioni di viaggiatori”.

“Accogliamo con soddisfazione l’annuncio del decimo aeromobile di Wizz Air basato a Milano Malpensa”, ha dichiarato Aldo Schmid, Head of Aviation Business Development di SEA Milan Airports. “Questo ulteriore investimento conferma la fiducia della compagnia nello sviluppo di Malpensa, gateway strategico per la connettività internazionale del Nord Italia. Una crescita che contribuirà ad ampliare le opportunità di viaggio per i passeggeri e a sostenere lo sviluppo del traffico, del turismo e dell’economia del territorio. L’annuncio rafforza una collaborazione che continua a crescere e arriva mentre ci prepariamo alla stagione estiva con un significativo ampliamento dell’offerta: con nuovi servizi, destinazioni e frequenze incrementali”.

“L’espansione a Milano fa parte della più ampia strategia di crescita di Wizz Air in Italia. Nel 2026, la compagnia prevede di offrire 27 milioni di posti nel Paese, operando con una flotta di 36 aeromobili dislocati nelle sue sei basi italiane di Catania, Napoli, Roma, Palermo, Milano e Venezia durante quest’anno. Complessivamente, il network italiano di Wizz Air comprende 290 rotte verso 33 Paesi, confermando il ruolo della compagnia come uno dei principali motori della connettività internazionale per l’Italia”, conclude Wizz Air.

Nuove rotte

Milano Malpensa – Dortmund – Tutti i giorni – 25 Ottobre 2026

Milano Malpensa – Bilbao – Da 4 a 5 frequenze settimanali – 11 Maggio 2026

Milano Malpensa – Cluj – Martedì, giovedì, sabato e domenica – 10 Maggio 2026

Milano Malpensa – Iasi – Lunedì, mercoledì e venerdì – 20 Maggio 2026

Milano Malpensa – Palma di Maiorca – Tutti i giorni – 11 Maggio 2026

Milano Malpensa – Napoli – Da giornaliero a bi-giornaliero (dal 1° settembre) – 1 Agosto 2026

Milano Malpensa – Palermo – Due voli al giorno – 1 Agosto 2026

Potenziamento frequenze

Milano Malpensa – Corfù – Da 2 a 3 frequenze settimanali

Milano Malpensa – Heraklion – Estesa da metà maggio a ottobre

Milano Malpensa – Tirana – Da 18 a 24 frequenze settimanali

Milano Malpensa – Valencia – Da 5 a 9 voli settimanali

Milano Malpensa – Varsavia – Da 7 a 10 voli settimanali

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)