Quasi 7 milioni di passeggeri di Lufthansa Group hanno scelto voli più sostenibili nel 2025

Lufthansa Group sta riscontrando una crescente domanda di opzioni di viaggio più sostenibili. Il Gruppo consente ai propri clienti di contribuire a ridurre l’impatto climatico dei voli futuri con diverse offerte per private and business air travel.

“Oltre il 5% dei passeggeri di Lufthansa Group ha scelto un’opzione di viaggio più sostenibile nel 2025, ad esempio le Green Fares flight fares. Quattro anni fa, questa percentuale era inferiore allo 0,1%. Lo scorso anno, il volume di Sustainable Aviation Fuel (SAF) venduto attraverso le diverse offerte è più che raddoppiato. L’impegno attivo dei passeggeri verso voli più sostenibili è un pilastro fondamentale della strategia di sostenibilità di Lufthansa Group.

Proprio in tempo per la prossima stagione estiva 2026, Lufthansa Group amplia ancora una volta la sua offerta per voli più sostenibili. I tour operator possono ora prenotare la nuova “TO Green” fare. L’offerta è stata sviluppata in risposta alla crescente domanda di opzioni di prenotazione più sostenibili, soprattutto per i viaggi privati. Il prodotto si basa sulle collaudate Green fares, appositamente adattate alle esigenze dei tour operator”, afferma Lufthansa Group.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group, afferma: “La crescente domanda di opzioni di volo più sostenibili conferma che siamo sulla strada giusta. Ogni contributo dei nostri passeggeri aumenta l’utilizzo di Sustainable Aviation Fuels nella nostra rete e riduce le emissioni di CO2. Sviluppiamo costantemente la nostra offerta per rendere i voli più sostenibili ancora più semplici e attraenti. Stiamo dimostrando che non si tratta solo di una visione, ma di un’opzione già consolidata”.

“Le Green Fares, introdotte nella primavera del 2023, hanno svolto un ruolo chiave nell’aumentare la consapevolezza delle opzioni di viaggio più sostenibili e nel renderle più attraenti. Ad oggi, oltre quattro milioni di passeggeri hanno optato per un Green Fares ticket, contribuendo in modo significativo a una mobilità più sostenibile. Le Green Fares sono tariffe speciali che includono un contributo al risparmio di future emissioni di CO2 pari alle emissioni individuali stimate per il singolo volo, oltre ad altri vantaggi. Dalla fine di gennaio 2026, le Green Fares sono disponibili anche per prenotazioni di gruppo di oltre nove persone sui voli a lungo raggio operati dalle compagnie aeree di Lufthansa Group in tutte le classi di viaggio.

Anche i corporate customers beneficiano delle offerte di Lufthansa Group. Ad esempio, le aziende possono acquistare maggiori quantità di SAF tramite i cosiddetti SAF bulk deals. Con un investimento di 2.000 euro o più, ricevono un certificato Scope 3 per il risparmio di CO2 in conformità con il Greenhouse Gas Protocol Standard. Questo non solo rafforza l’impegno dell’azienda nei confronti dell’ambiente, ma promuove anche l’ulteriore sviluppo e utilizzo del SAF nel settore dell’aviazione. Nel 2025, oltre 1.680 aziende in tutto il mondo, nell’ambito di tutti i prodotti per clienti aziendali, hanno investito nel SAF con Lufthansa Group.

I Lufthansa Cargo corporate customers possono inoltre optare per un freight transport più sostenibile con il servizio aggiuntivo “Sustainable Choice”. Questo servizio opzionale, facilmente prenotabile tramite la homepage di Lufthansa Cargo, combina il successivo utilizzo del SAF con un contributo a progetti di alta qualità per la tutela del clima. Anche le aziende di logistica stanno stipulando sempre più contratti per l’acquisto di SAF bulk deals, che Lufthansa Cargo offre per quantitativi di acquisto pari o superiori a 100 tonnellate”, prosegue Lufthansa Group.

“L’ampia gamma di offerte per private travelers and corporate customers, unitamente alla modernizzazione della flotta, al continuo miglioramento della fuel efficiency nelle operazioni di volo, all’utilizzo SAF e all’espansione dell’intermodalità, rappresenta una delle cinque leve con cui Lufthansa Group promuove un volo più sostenibile. Inoltre, da oltre 30 anni Lufthansa Group sostiene attivamente la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)