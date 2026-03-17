American rivoluziona le informazioni di volo con aggiornamenti istantanei

American informa: “American Airlines opera circa 7.000 voli al giorno, mettendo in contatto 700.000 passeggeri con le persone e i luoghi a cui tengono di più.

Data la portata globale del suo network, i piani di viaggio possono talvolta subire interruzioni a causa di fattori come le condizioni meteorologiche, il controllo del traffico aereo o la necessità di manutenzione non programmata su un aeromobile. Per questo motivo American sta incrementando ulteriormente l’esperienza di viaggio grazie a una piattaforma digitale più intelligente, che offre ai passeggeri spiegazioni chiare in caso di ritardi o cancellazioni dei voli.

A partire dal 16 marzo, e con un rilascio graduale nel corso del mese, la compagnia introdurrà motivazioni chiare e di facile comprensione per ritardi e cancellazioni direttamente all’interno della sua app mobile e su aa.com, trasformando momenti di incertezza in momenti di chiarezza”, afferma American.

“Migliorare l’esperienza digitale è una priorità per il team di American”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer di American. “Combinando strumenti self-service con spiegazioni puntuali, offriamo ai passeggeri maggiore trasparenza e più controllo durante tutto il viaggio, perché crediamo che la chiarezza generi fiducia, soprattutto in caso di disagi operativi”.

“La nuova funzionalità si basa sulla piattaforma di gestione delle irregolarità di American, recentemente migliorata, che riunisce in un unico luogo gli strumenti di cui i passeggeri hanno bisogno per gestire cambiamenti inattesi nei loro piani di viaggio. Quando si verifica un ritardo o una cancellazione che rientra nei criteri, oppure una coincidenza a rischio, i passeggeri possono comprendere rapidamente cosa sta accadendo e intervenire, il tutto all’interno della stessa esperienza intuitiva.

Quando i voli subiscono interruzioni, ai passeggeri non basta un semplice aggiornamento sullo stato, vogliono conoscere il contesto. Che si tratti di un ritardo dovuto al meteo o ad altri fattori esterni, oppure di qualcosa sotto il controllo della compagnia, American rassicurerà i passeggeri informandoli che i team stanno lavorando attivamente per rimetterli in viaggio, fornendo spiegazioni e opzioni di riprotezione, e voucher, quando previsti.

Oltre a visualizzare le motivazioni di ritardi e cancellazioni sull’app mobile e su aa.com, i passeggeri inizieranno a ricevere questo mese notifiche push personalizzate, e-mail e messaggi di testo, garantendo comunicazioni tempestive, pertinenti e informative.

Dietro le quinte, i sistemi di American traducono la complessità operativa in messaggi chiari e facilmente comprensibili, aiutando i passeggeri a capire cosa sta succedendo e cosa fare successivamente. Queste nuove spiegazioni compaiono accanto alla piattaforma operativa di gestione delle irregolarità di American, consentendo ai passeggeri di scegliere immediatamente il passo successivo”, prosegue American.

“Dalla piattaforma di gestione delle irregolarità, i passeggeri possono: riprenotare su un altro volo; tracciare i bagagli registrati; accedere ai voucher disponibili per hotel, pasti o trasporti; visualizzare gli orari di partenza aggiornati degli altri voli.

Invece di dover cercare informazioni su più canali, i passeggeri possono comprendere rapidamente la situazione e risolverla con pochi passaggi. In caso di disservizi, la piattaforma interattiva di American consente ai passeggeri di scegliere immediatamente come procedere.

La piattaforma di gestione delle irregolarità operative di American è disponibile per i passeggeri quando si verifica un’irregolarità operativa che rientra nei criteri previsti, come ritardi prolungati, coincidenze a rischio, mancati collegamenti o cancellazioni”, continua American.

“L’esperienza si basa sulla versione migliorata dell’app mobile di American, progettata per fungere da compagno di viaggio digitale lungo tutto il percorso. La schermata iniziale riprogettata mette in evidenza i dettagli del viaggio in tempo reale e offre accesso diretto agli strumenti di cui i passeggeri si avvalgono maggiormente durante il viaggio – dalle carte d’imbarco agli aggiornamenti sullo stato del volo, fino al supporto in caso di irregolarità operative.

Quando si verificano irregolarità, la piattaforma centralizzata dedicata compare direttamente sulla schermata iniziale e, a partire da questo mese, apparirà anche all’interno della prenotazione del volo nell’app, consentendo ai passeggeri di consultare rapidamente e in modo efficiente le spiegazioni relative a ritardi e cancellazioni e di scegliere le opzioni di riprenotazione disponibili.

Riunendo informazioni e servizi essenziali in un unico luogo e combinando trasparenza, automazione e un design digitale studiato con cura, American continua a modernizzare il viaggio, riducendo le difficoltà e facilitando l’accesso dei passeggeri alle informazioni e alla possibilità di proseguire facilmente il proprio itinerario”, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)