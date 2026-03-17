One Air Aviation integra nella sua flotta il nuovo Tecnam P2006T NG

Tecnam annuncia che One Air Aviation, una delle principali scuole di volo europee con sede in Spagna, ha scelto il nuovo Tecnam P2006T NG per completare la sua unified training fleet.

“Quest’ultima acquisizione rappresenta una pietra miliare strategica per la Málaga-based Approved Training Organization (ATO). Dopo essere stata recentemente confermata come cliente di lancio del nuovo P2008JC NG (con un ordine per quattro velivoli), One Air sta ora espandendo senza soluzione di continuità le sue “Next Generation” capabilities nel multi-engine training.

Combinando il P2008JC NG per le initial flight phases con il P2006T NG per l’advanced multi-engine instruction, One Air sta creando uno dei percorsi di apprendimento tecnologicamente più avanzati e coerenti in Europa”, afferma Tecnam.

Agustín Cabanillas, CEO and Head of Training at One Air Aviation, ha sottolineato la visione strategica alla base dell’acquisizione: “A seguito del nostro storico accordo come primo cliente di lancio mondiale del P2008JC NG, l’aggiunta del P2006 NG è stata la naturale evoluzione della nostra espansione. Ci impegniamo a fornire ai nostri studenti un’esperienza di addestramento all’avanguardia e la linea Next Generation di Tecnam è fondamentale per realizzare questa visione. Questo investimento rafforza la posizione di One Air come ATO leader in Europa, offrendo una flotta di 32 velivoli all’avanguardia che definiscono un nuovo standard di eccellenza nella formazione dei piloti”.

L’attuale flotta Tecnam di One Air è già composta da otto P2008JC MKII Premium e un P2006T MKII Premium. Con la consegna dei quattro P2008JC NG e del nuovo P2006T NG, la flotta Tecnam raggiungerà un totale di 14 velivoli.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha celebrato il rafforzamento della partnership: “Siamo estremamente orgogliosi di vedere One Air Aviation compiere questo ambizioso passo. Dopo il traguardo raggiunto con il lancio del P2008JC NG, l’aggiunta del P2006T NG crea un ambiente di addestramento senza precedenti e perfettamente integrato. One Air sta dimostrando una vera leadership nel mercato europeo, standardizzando le proprie attività sulle nostre piattaforme “Next Generation”. Offrono ai loro studenti la transizione ideale da single-engine fundamentals ad advanced multi-engine operations, il tutto supportato da tecnologie Garmin all’avanguardia, un’ergonomia in cabina superiore e un’efficienza operativa ineguagliabile”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)