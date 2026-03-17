British Airways annuncia un’importante espansione per l’inverno 2026

British Airways informa: “British Airways ha annunciato un’importante espansione pianificata del suo network per l’inverno 2026, con l’aggiunta di due nuove destinazioni: Melbourne in Australia e Colombo in Sri Lanka.

Inoltre, la compagnia aerea aggiungerà più voli invernali per Cape Town (South Africa), Haneda (Tokyo), Bridgetown (Barbados), Kingston (Jamaica), San Jose (Costa Rica). Il nuovo programma riflette una crescita del 9% nel British Airways long-haul route network, poiché la compagnia aerea continua a investire per offrire una maggiore scelta ai clienti. Queste nuove rotte e l’aumento di frequenze previsti per l’inverno 2026 si aggiungono agli incrementi di capacità a breve termine verso alcune destinazioni, resi necessari dalla situazione in Medio Oriente per soddisfare la domanda dei clienti. British Airways ha aggiunto sette voli di andata e ritorno extra per Bangkok e Singapore la scorsa settimana e continuerà a rivedere il proprio programma e ad aggiungere ulteriori voli verso altre destinazioni, se necessario.

La domanda di viaggi rimane elevata e, poiché i clienti cercano destinazioni di vacanza alternative nell’immediato, British Airways Holidays ha registrato un aumento delle ricerche per destinazioni popolari come Antigua e Gran Canaria, che sono cresciute rispettivamente del 63% e del 50%”.

Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer, British Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare un significativo ampliamento del nostro programma voli per l’inverno 2026, con l’aggiunta di due nuove destinazioni di rilievo che, ne sono certo, riscuoteranno grande successo tra i nostri clienti. Stiamo inoltre incrementando i servizi su diverse rotte molto richieste in tutto il mondo. Nel complesso, questi cambiamenti rappresentano un investimento significativo nel nostro long-haul leisure network, offrendo ai nostri clienti ancora più opzioni e possibilità di scelta. Inoltre, sappiamo che la situazione in Medio Oriente ha generato una domanda a breve termine. Per supportare i clienti con rotte alternative da destinazioni popolari, abbiamo già introdotto voli aggiuntivi e continueremo a monitorare la domanda e ad aggiungere voli al nostro programma, se possibile”.

“British Airways inizierà i voli per Melbourne, Australia, a partire dal 9 gennaio 2027, in tempo per gli Australian Open e il Melbourne Grand Prix. I voli saranno operativi tutto l’anno da London Heathrow, via Kuala Lumpur, con frequenza giornaliera.

I clienti possono scegliere tra quattro classi di viaggio: World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy), Club World (business class) e First Class.

Dal 23 ottobre Nel 2026, British Airways opererà tre voli settimanali da London Gatwick a Colombo, la vivace porta d’accesso allo Sri Lanka. La rotta sarà operativa solo durante la stagione invernale, portando i passeggeri direttamente sull’isola dell’Oceano Indiano.

I passeggeri possono scegliere tra tre classi di viaggio: World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy) e Club World (business class).

Nell’ambito di un significativo piano di espansione per l’inverno 2026, la compagnia aerea aumenterà le frequenze su diverse delle sue rotte popolari:

– Un terzo volo giornaliero da London Heathrow a Cape Town, Sudafrica, inizierà a dicembre.

– Il servizio da London Heathrow a Haneda, Tokyo, Giappone, aumenterà a due voli giornalieri dalla fine di marzo e continuerà per tutto l’orario invernale.

– Un volo giornaliero per Barbados da London Gatwick inizierà il 25 ottobre, una nuova rotta che andrà ad affiancare il servizio esistente da London Heathrow per l’isola caraibica e che prevede collegamenti con Grenada, Guyana e Tobago.

– Ci sarà una maggiore capacità dedicata a St Lucia nei Caraibi, poiché i voli giornalieri diventeranno un servizio autonomo dal 25 ottobre.

– San José, Costa Rica, aumenterà a cinque voli settimanali e verrà trasferito a London Heathrow.

– Kingston, Giamaica, e Punta Cana, Repubblica Dominicana, entrambe servite da London Gatwick, passeranno a quattro voli settimanali.

– Per gli Stati Uniti, New Orleans aumenterà a quattro voli settimanali, Baltimora diventerà giornaliera e Houston passerà a 12 voli settimanali.

– Delhi continua ad essere servita tre volte al giorno, poiché l’aumento di frequenza introdotto all’inizio della stagione estiva rimane in vigore.

– Il servizio da London Heathrow ad Abu Dhabi tornerà per il programma invernale, con voli giornalieri a partire dal 25 ottobre.

Oltre alla crescita prevista per l’inverno 2026, British Airways ha anche introdotto sette voli di andata e ritorno aggiuntivi da Londra a Bangkok e Singapore nelle ultime settimane, per soddisfare la crescente domanda su queste rotte a seguito della situazione in Medio Oriente.

La compagnia aerea ha aggiunto oltre 3.300 posti extra tra il 10 e il 19 marzo per i passeggeri in viaggio da e per queste destinazioni e continua a monitorare attentamente la propria rete per apportare modifiche in base alle destinazioni desiderate dai clienti.

British Airways ha esteso la riduzione temporanea dei voli verso la regione, con i voli per Amman, Bahrain, Dubai e Tel Aviv cancellati fino al 31 maggio incluso e i voli per Doha cancellati fino al 30 aprile”, prosegue British Airways.

“British Airways Holidays ha registrato un aumento di interesse per le vacanze nei Caraibi, con le ricerche su Barbados in crescita del 46% e quelle su Antigua del 63% rispetto all’anno scorso. Anche le ricerche di vacanze nell’Oceano Indiano sono aumentate, con le Maldive in crescita del 32% e Mauritius del 42% rispetto all’anno scorso. Più vicino a casa, le ricerche di vacanze verso le Isole Canarie sono in aumento, con Tenerife in crescita del 38% e Gran Canaria del 50% rispetto all’anno scorso.

La compagnia aerea ha registrato tendenze simili anche per le ricerche di voli, con le Maldive in crescita del 74%, Barbados del 18% e St Lucia del 26%, rispetto a febbraio 2026. Complessivamente, le ricerche di voli dal Regno Unito verso i Caraibi, il Pacifico sud-occidentale e l’Asia meridionale sono aumentate del 40% e, per i viaggi a breve termine nelle prossime due settimane, le cifre sono in crescita del 155%”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)