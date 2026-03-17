Juneyao Group e Lufthansa Technik stringono una partnership per Engine Maintenance Services

Juneyao Group, una delle principali compagnie aeree cinesi, e Lufthansa Technik hanno siglato un exclusive landmark agreement per completi engine overhaul services, segnando la prima partnership a lungo termine di questo tipo tra le due società.

“L’accordo, che copre oltre 40 engine events di Juneyao Air, il legacy carrier del gruppo, e 9 Air, la sua low-fare subsidiary, prevede una gamma di servizi che include overhauls, condition monitoring and engineering consultation. Questo rappresenta il più grande engine services commitment in Cina per i servizi di manutenzione dei motori.

In base all’accordo, i servizi saranno eseguiti presso il Lufthansa Technik engine shop ad Amburgo, Germania, per una flotta combinata di motori CFM56-5B per Juneyao Air e motori CFM56-7B per 9 Air, garantendo la massima prontezza operativa per entrambe le compagnie aeree.

Questa nuova partnership si basa su oltre un decennio di proficua collaborazione tra Lufthansa Technik e Juneyao Group in diverse aree di servizio, tra cui Single Component Maintenance and Mobile Engine Services. Con l’ultimo accordo, la cooperazione si estende ora a full engine overhaul support”, afferma Lufthansa Technik.

“Abbiamo bisogno di un partner affidabile ed esperto per supportare le nostre operazioni, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza. Sulla base delle numerose esperienze positive con Lufthansa Technik, riponiamo la nostra fiducia nella loro competenza. Per garantire operazioni stabili e processi tecnici senza intoppi, è fondamentale collaborare con un partner affidabile e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente questa cooperazione”, ha dichiarato Junjin Wang, Chairman of Juneyao Group.

Dennis Kohr, Senior Vice President Corporate Sales Asia Pacific at Lufthansa Technik, ha commentato: “Aver acquisito Juneyao Group come partner per questi exclusive long-term agreements è un grande onore e una pietra miliare per Lufthansa Technik. Questa partnership rappresenta il nostro più grande impegno in Cina fino ad oggi e dimostra la fiducia che uno dei gruppi aeronautici più dinamici del Paese ripone nella nostra engine maintenance expertise. Siamo entusiasti di supportare sia Juneyao Air che 9 Air nel mantenimento della loro eccellenza operativa, mentre continuano a crescere e a servire i loro passeggeri”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)